Karahtiko vuosituhannen rakkaustarina kiville? Prinssi William ja Britney Spears melkein deittailivat toisiaan – sitten prinssi teki oharit

Huhut prinssi Williamin ja Britney Spearsin romanssista kävivät kuumina vuosia sitten.

Prinssi William on ollut nuoruudessaan todellinen hurmuri. Huhujen mukaan oli lähellä, että hän olisi takavuosina rakastunut todelliseen popin prinsessaan, mutta tähdet sattuivat olemaan väärässä asennossa.

Prinssi Williamin ja popin supertähti Britney Spearsin välille syntyi melkein vuosituhannen rakkaustarina, mutta prinssi teki supertähdelle kurjat oharit.

Vuonna 2002 Spears osallistui koomikko Frank Skinnerin isännöimään brittiläiseen keskusteluohjelmaan, jossa hän paljasti yksityiskohtia orastavasta romanssista prinssiin.

– Sitä suurenneltiin todella paljon, me lähettelimme sähköpostiviestejä hetken ajan. Hänen oli tarkoitus tulla tapaamaan minua jonnekin, mutta siitä ei tullut mitään, Britney paljasti.

Sen jälkeen Skinner esitti jatkokysymyksen, tekikö prinssi mahdollisesti oharit.

– Kyllä, poppari vastasi.

Spears kertoi myös, ettei hän tiennyt syytä sille, miksi William ei saapunut tapaamaan häntä. Hän arveli prinssin olleen liian kiireinen.

Britney Spears olisi villeimmissä fantasioissa voinut olla Iso-Britannian tuleva kuningatar.

Vain hetki prinssin ja poptähden kirjeenvaihdon jälkeen Spears rupesi seurustelemaan poptähti Justin Timberlaken kanssa. Kaksikko oli aikoinaan musiikkimaailman seuratuin pariskunta aina vuoteen 2002 saakka.

Vielä 2000-luvun alussa Britney Spearsilla oli kaikki, mitä nuori poplaulaja voi toivoa. Hänellä oli rahaa, mainetta ja listaykkösiä toisensa perään, kun hitit Toxic, Oops... I Did It Again ja Baby One More Time olivat kukin vuorollaan soittolistojen kärjessä ympäri maailman.

Britney Spears oli 2000-luvulla musiikkimaailman kirkkain tähti.

Samaan aikaan monelta kuitenkin jäi täysin huomaamatta, että parikymppinen supertähti taisteli jatkuvasti julkisuuden tuomien paineiden kanssa. Vuonna 2007 hän ajautui syöksykierteeseen ajaen päänsä kaljuksi ja jahdaten paparazzeja sateenvarjon kanssa.

Hermoromahduksen kerrottiin johtuvan erosta Timberlakeen, mutta artistin lähipiiristä on kerrottu, että tähden ongelmat juontuivat paljon syvemmälle.

Nuori William viestitteli Britneylle, mutta ei lopulta saapunut tapaamaan häntä.

Prinssi William tahollaan alkoi tapailla tulevaa vaimoaan herttuatar Catherinea. Pari on seurustellut vuodesta 2003 ja ollut onnellisesti naimisissa jo yhdeksän vuoden ajan. Herttuaparilla on kolme lasta: 6-vuotias prinssi George, 5-vuotias prinsessa Charlotte sekä 2-vuotias prinssi Louis.