Sinkkuelämästä nauttiva Anne Kukkohovi, 49, paljastaa podcastissa: varatut tuttavamiehet lähestyivät eronnutta naista uhkarohkealla kysymyksellä

Anne Kukkohovi kertoo avoimesti tuoreessa podcast-jaksossa sinkkuelämästään.

Anne Kukkohovi vieraili Jonna Joutsenen emännöimässä Rakkauden nallekarkit -podcastin tuoreimmassa jaksossa. Jaksossa naiset keskustelevat Kukkohovin sinkkuarjesta.

Kukkohovi erosi viime vuonna 17 vuoden pitkästä liitosta. Rauhallisen perhe-elämän jälkeen Kukkohovi on nauttinut sinkkuelämän vapaudesta täysin rinnoin.

Anne kertoo, ettei edes kaipaa tällä hetkellä vakavaa suhdetta, vaan tapailee miehiä vain pitääkseen hauskaa

– Mulla ei ole minkäänlainen paine saada uutta parisuhdetta. Monilla ystävillä tuntuu olevan eron jälkeen kiire saada niin kutsuttu uusintakierros, eli laastarisuhde, mutta mä olen ollu tosi leikkisä. On ollut kivaa olla sinkku, Kukkohovi kertoo jaksossa.

– Pitäisi aika paljon tapahtua, että lähtisin nyt parisuhteeseen, hän jatkaa.

Maria Veitola vieraili viime vuonna Kukkohovin kotona Yökylässä Maria Veitola -sarjan merkeissä. Ex-puoliso Joni paljasti tuolloin, että jotkut pariskunnan ystäväperheiden miehet puhuivat jättävänsä entisen elämän ja perheensä, jos Anne vapautuisi sinkkumarkkinoille.

Joutsenen tiedustellessa, onko tällaisia lähestymisiä tapahtunut, Kukkohovi vastaa myöntävästi.

– On tapahtunut. Joku on voinut kysyä yhden kysymyksen, että tää on ensimmäinen viimeinen kerta kun kysyn ja jos sanon ei, se on ihan okei. On kysytty, onko meillä mahdollisuuksia. Ei niitä niin paljoa ole ollut, Kukkohovi kertoo.

– Mä en lähtisi varattuihin. Arvostan ihmisiä jotka on parisuhteissa, joten se ei ole oikein.

Romanttiset aloitteet tulevat yleensä miehiltä, sillä Kukkohovi tuntee olonsa epämukavaksi lähestymisen suhteen.

Kukkohovi kertoo myös, että kyseiseen jaksoon lipsahti kohta, jossa hän kertoi alaikärajansa olevan 24 vuotta. Jälkeenpäin harmitti, kuinka vitsiksi tarkoitettu irrallinen heitto oli ymmärretty väärin.

– Se oli tosi ikävää. Laitoin siitä tuottajallekin viestiä. Se oli vitsi. En ole tuomisteva sanoissani, joten se harmitti tosi paljon, koska se jäi tosi julkeaksi heitoksi mediaan, vaikka eihän asia niin ole. Viinillä oli osuutta asiaan, Kukkohovi nauraa.

– Ikä on ollut jopa sivuseikka sen suhteen, ketä olen tapaillut.

Nainen on asettanut omalle sinkkuelämälleen myös tiettyjä sääntöjä. Yksi niistä on, että miehet eivät saa jäädä yöksi hänen kotiinsa yhteisten tapaamisten jälkeen. Kukkohovilla on kotona teini-ikäinen poika, joten hän ei halua tuoda sinkkuelämää kotiin.

– Halua pitää kodin puhtoisena näistä omista kuvioista. Ehkä siinä mielessä minulla on kaksoiselämä tyyppinen tilanne, että kotona eletään eri elämää ja sitten muualla toisenlaista, Kukkohovi nauraa.

Anne Kukkohovi asuu kahdestaan teini-ikäisen Miska-poikansa kanssa Helsingissä

Kukkohovi paljastaa jaksossa, että tällä hetkellä rakkausrintamalla on riittänyt mukavasti vipinää.

– Musta on todella hauska tavata ihmisiä. Mulla ei ole mitään odotuksia heiltä. Olen tykännyt tapailla ihmisiä ulkomailla, ja se johtuu siitä, että musta ei ole mitään ennakkokäsitystä ja kelpaan sellaisen kuin olen.

– Mä en koskaan ota yhteyttä. En ole eläissäni ollut se, joka tekee aloitteen. Voin jatkaa kyllä, mutta ensimmäinen kontakti tulee aina toiselta puolelta. Olen niin kokematon ja ollut aina suhteessa, niin olen huomannut, etten osaa tehdä sitä.

Anne kertoo jaksossa, että varatut tuttavamiehet lähestyivät häntä rohkeilla ehdotuksilla.

Anne Kukkohovi nousi julkisuuteen mallina. Sittemmin nainen on tehnyt erilaisia tv-töitä. Hänet on nähty muun muassa Suomen huippumalli haussa -ohjelman juontajana ja tuomarina sekä kilpailijana Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelmassa.

Viime syksynä Kukkohovi teki uuden aluevaltauksen ja julkaisi Päin punaista -nimisen elämäkertakirjan. Työkseen hän pyörittää omaa kosmetiikkayritystään yhdessä entisen aviomiehensä Jonin kanssa.