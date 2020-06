Euroviisuvoittaja Alexander Rybak paljastaa kärsineensä vuosien ajan rajusta lääkeaddiktiosta – julkaisi riipaisevan kirjoituksen vaietusta aiheesta

Alexander Rybakin elämää on varjostanut pitkäaikainen riippuvuus.

Rybak kertoo aloittaneensa vieroituksen tammikuussa.

Euroviisuista tunnettu Alexander Rybak paljasti keskiviikkona Instagramissa kärsineensä riippuvuudesta uni- ja masennuslääkkeisiin yli vuosikymmenen ajan.

Miehen säveltämä ja sanoittama Fairytale voitti laulukilpailun vuonna 2009, ja nosti nuoren muusikon koko maailman tietoisuuteen.

– Olen elänyt salaisuuden kanssa. 11 vuoden ajan olen ollut addiktoitunut uni- ja masennuslääkkeisiin. Se alkoi harmittomasti, mutta lopulta melkein pilasi elämäni.

Rybak kertoo julkaisussa aloittaneensa vieroituksen tammikuussa, ja kokee olonsa pikkuhiljaa kohentuneen.

– Viime vuosien aikana lääkkeet tekivät minusta heikon ja pelokkaan. Se vaikutti aivojeni lisäksi myös lihaksiini ja vatsaani. Se tuhosi ihmissuhteitani, mutta kaikkein tärkeimmin se lähes tuhosi haluni elää, Rybak kirjoittaa.

Rybak haluaa jakaa tarinansa julkisesti auttaakseen samassa tilanteessa olevia ihmisiä.

– Tiedän että monet taistelevat samojen ongelmien kanssa, joten seuraavien viikkojen aikana tulen jakamaan kokemuksiani kanssanne, ja jos joku voi oppia niistä, se saa minut tuntemaan oloni paremmaksi.

Rybak on edustanut Norjaa kaksi kertaa Euroviisuissa.

Kuvan kommenttikenttä täyttyi fanien kannustavista kommenteista. Seuraajat kiittivät Rybakia mielenterveyden nostamisesta puheenaiheeksi.

– Kiitos sinulle rohkeudestasi jakaa taistelusi. Kannustan sinua ja uskon sinuun.

– Me olemme täällä tukeaksemme ja auttaaksemme sinua millä tavalla tahansa.

– Kiitos että aloitit tämän keskustelun mielenterveydestä, toivon että kuntoutus menee hyvin.

– Olet inspiraationi.

Rybak kuvattuna Portugalin Euroviisuissa vuonna 2018.

Nykyisin 34-vuotias Rybak edusti Norjaa myös vuoden 2018 euroviisuissa kappaleella That’s How You You Write A Song. Viulisti-laulaja jäi kuitenkin kauas kärjestä 15. sijallaan.