Prinssi Charles, 71, avautuu ensimmäistä kertaa koronatartunnastaan – havahtui erityisesti yhteen kauhistuttavaan seikkaan

Walesin prinssi sairastui koronavirukseen maaliskuussa. Hän toipui nopeasti, mutta kokemus jätti jälkensä ja pisti ajattelemaan erityisesti heitä, ketkä ovat kärsineet pandemiassa eniten.

Walesin prinssi Charlesilla todettiin koronavirus 25. maaliskuuta. Hän oli yksi ensimmäisiä kuninkaallisia, joka sai tuolloin kulovalkean tavoin levinneen viruksen.

Nyt, reilu kaksi kuukautta sairastumisesta, 71-vuotias prinssi on avautunut harvinaisessa haastattelussa kokemuksestaan. Prinssi Charles kutsuttiin Daily Mailin mukaan haastateltavaksi Sky Newsin koronavirusta käsittelevään After The Pandemic: Our New World -sarjaan. Haastattelu kuvattiin turvaetäisyyksien avulla prinssin kodissa Birkhallissa, Skotlannissa, jossa Charles vietti myös eristyksensä.

Charles kertoi haastattelussa, että hänen koronaviruksensa oli varsin lievää versiota, mutta auttoi ymmärtämään sairauden vakavuuden täysin uudella tavalla.

– Olin onnekas. Pääsin lopulta melko helpolla. Olen kuitenkin sairastanut, joten ymmärrän, mitä ihmiset käyvät läpi, Charles painotti.

Prinssi vietti seitsemän päivää eristyksissä Skotlannissa sen jälkeen, kun hänen koronavirustestinsä osoittautui positiiviseksi. Charles totesi haastattelussa olevansa erityisen järkyttynyt ymmärrettyään konkreettisesti, että monet ovat joutuneet olemaan erossa rakkaistaan äärimmäisissä olosuhteissa.

– Sympatiani ovat erityisesti heidän puolellaan, jotka menettivät rakkaansa, eivätkä voineet olla heidän kanssaan. Se on minusta kaikista kauhistuttavin asia, prinssi sanoi haastattelussa.

– Haluan, että selviämme tästä, jotta kenenkään ei tarvitsisi kärsiä, hän totesi.

Herttuatar Camilla ei sairastunut koronavirukseen. He viettivät prinssi Charlesin kanssa eristyksensä Skotlanissa.

Prinssi Charles testattiin maaliskuussa, kun hänelle tuli lieviä koronaviruksen oireita. Clarence Housen tiedottaja kertoi pian, että lievästi oireilleen prinssin koronavirustesti osoittautui positiiviseksi. Testin jälkeen Charles eristäytyi Skotlannin kotiinsa Birkhalliin.

Prinssin vointi oli niin hyvä, että hän työskenteli koko eristäytymisensä ajan. Myös Cornwallin herttuatar Camilla testattiin, mutta hänellä ei todettu koronavirusta.

Tartunnan alkuperää oli tietysti mahdoton selvittää, mutta Walesin prinssi tapasi Monacon ruhtinas Albertin reilu viikko ennen kuin ruhtinas kertoi julkisuudessa, että hän on saanut koronavirustartunnan. Monacon ruhtinas Albert ilmoitti sairastumisestaan 19. maaliskuuta.

Prinssi Charles ja ruhtinas Albert osallistuivat 10. maaliskuuta Lontoossa järjestettyyn Water Aid Summit -tilaisuuteen ja istuivat pyöreässä pöydässä muun muassa Water Aid -järjestön johtajan Tim Wainwrightin, ympäristöministeri Zach Goldsmithin, sekä Maailmanpankin ja lukuisten muiden organisaatioiden johdon kanssa.

Monacon ruhtinas istui prinssi Charlesia vastapäätä tilaisuudessa ja osallistujien kerrotaan kiertäneen pyöreän pöydän ympärillä ja esitelleen itsensä.

Toivuttuaan Charles on osallistunut kokouksiin ja työtehtäviinsä normaalisti ja harjoittaa liikuntaa lääkäreiden ohjeiden mukaisesti.