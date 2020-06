Nähdäänkö illalla tv:ssä TIS-historian sydäntä särkevin hetki? Valto murtuu iltanuotiolla, kun totuus Miran ja Markuksen puuhista paljastuu

Temptation Island Suomen kausi lähenee loppuaan. Jäljellä ovat vielä viimeiset iltanuotiot.

Viimeiselle iltanuotiolle asti Miran puoliso Valto on pysynyt autuaan tietämättömänä siitä, kuinka pitkälle Miran ja Markuksen suhde on naisten saarella edennyt. Sami Kurosen luokse toiveikkaana astelevan miehen sydän särkyykin pian, kun viimeinen iltanuotiovideo paljastaa asioiden todellisen laidan.

– Ne on niin läheisiä olleet tässä viimeisen viikon ajan, et joka ikinen välipäivä tai ryyppypäivä on olleet vetämässä päiväunia pitkään siellä verhot kiinni. Onhan toi nyt aika selvä kuvio, sinkku-Eetu selostaa videolla.

– Kyl mä voin sanoa ihan suoraan, että kyllä mulla on jotain fiiliksiä Miraa kohtaan. Jos Valton kanssa hänellä matka ei jostain syystä jatku, niin kyllä mä haluaisin sen kortin katsoa, että voisko siitä jotain tulla, selostaa puolestaan Markus.

Samalla hetkellä videolla paljastuu, että Mira ja Markus ovat edenneet romanssissaan seksiin asti. Näky saa Valton haukkomaan henkeään järkyttyneenä ja itkuisena.

– Se oli siinä. Se riitti, hän kommentoi Samille.

– Toi ei oo millään tavalla seliteltävissä enää. Olisitko voinut pahimmissa painajaisissasikaan uskoa, että tämä päättyy näin? Sami kysyy.

– En. En olisi. Ei jumalauta, Valto saa vastattua.

– Pyydetään Mira tänne ja katsotaan, pystyykö hän sen myös itse tunnustamaan, mitä me just äsken nähtiin. Mulle hän ei sitä suoraan vielä sanonut hetki sitten, Sami paljastaa.

Mira ja Valto kohtaavat viimeisellä iltanuotiolla torstaina kello 21. Kaksikon tuoreimmat kuulumiset lisäksi Temptation Island Suomi Extrassa torstaina kello 22.