Näin härskistä miljoonahuijauksesta syytetty Kylie Jenner, 22, tahkosi käsittämättömän omaisuutensa – törsää nyt holtittomasti rahojaan

Tv-tähti Kylie Jennerin loi miljoonabisneksen omalla meikkimerkillään, mutta voi nyt joutua rikostutkintaan liiketoimistaan.

Tosi-tv-tähti ja meikkimoguli Kylie Jenner joutui kohun keskelle arvostetun talouslehti Forbesin julkaistua toukokuun lopussa artikkelin, jossa lehti julisti, ettei Jenner olekaan oikeasti miljardööri.

Forbes väitti Jennerin punoneen valheiden verkon ja liioitelleen omaisuutensa arvoa, ja nousseen valheiden siivittämänä miljardöörien listalle.

Forbes julisti Jennerin viime vuonna maailman nuorimmaksi ”self-made” miljardööriksi eli miljardööriksi, joka on luonut uransa itse ja tienannut näin myös rahansa itse.

Miljardööristatuksen taustalla oli hänen menestynyt Kylie Cosmetics -kosmetiikkayrityksensä. Lehti arvioi Jennerin omaisuudeksi noin miljardi dollaria eli vajaat 900 miljoonaa euroa.

–Minä voin mainita noin sata tärkeämpää asiaa juuri nyt kuin pakkomielle siitä, paljonko minulla on rahaa, Jenner näpäytti Forbesia Twitterissä.

Kun Jenner myi Kylie Cosmeticsistä 51 prosenttia tammikuussa Cotylle, herätti kauppa Forbesin epäilyksen. Lehti tutki Jennerin liiketoimia ja tuli siihen tulokseen, että kosmetiikkayritys olisi huomattavasti vähemmän tuottava, kuin mitä annettiin ymmärtää. Lehden mukaan Jenner perheineen on todennäköisesti myös vääristellyt verotietojaan.

Kyseessä ei ole mikään kepeä syytös, sillä amerikkalaismediat arvioivat, että viranomaiset luultavasti käynnistävät tutkinnan Jennerin raha-asioista. Se taas voi johtaa rikostutkintaan, jos kirjanpidossa paljastuu jotain outoa.

Miljardööri tai ei, tosiasia on, että 22-vuotias Jenner on satumaisen rikas. Mistä tähden valtava omaisuus sitten on syntynyt?

Oma tosi-tv-sarja, sovellus, vaatemerkki....

Jenner on ollut parrasvaloissa 9-vuotiaasta lähtien, jolloin hänen perheensä elämää kuvaava Kardashianit-tosi-tv-sarja alkoi Yhdysvalloissa.

Rahasta hänellä ei ole ollut lapsena puutetta, sillä perhe oli jo sarjan alussa varakas, mutta ei lähellekään niin varakas kuin nykyään. TMZ-sivuston mukaan he saavat arviolta yli 24 miljoonaa euroa per kausi. Manageriäiti Kris Jenner on kertonut, että palkkio jaetaan tasan perheen kesken.

– Kaikki saavat saman verran, sillä kuvaamme paljon ja teemme kovasti töitä, Kris Jenner on sanonut.

Hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa Adidaksen, Puman Fashion Nova -nettikaupan ja Sugar Bear Hair -hiusvitamiinien kanssa.

Näin ollen Kylie Jenner saa yhdestä kaudesta hieman yli 4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi hänellä on myös oma Life of Kylie -tv-sarja, jota on toistaiseksi tehty vain yksi kausi vuonna 2017.

– Olen ollut taloudellisesti itsenäinen 15-vuotiaasta lähtien. Maksoin kaiken itse. Auton, bensan, ruoan ja vaatteet, Jenner kertoi 2019 Paper-lehdelle.

2013 tuolloin 13-vuotias Jenner ja isosisko Kendall Jenner julkaisivat oman Kendall + Kylie -vaatemerkkinsä, jota myydään nykyään suurissa tavarataloissa ympäri maailman.

2015 ilmestyi älypuhelinsovellus, josta Jenner tienasi Insider-lehden mukaan jo julkaisupäivänä yli 100 000 euroa.

Meikit myytiin loppuun minuutissa

Isoin rahasampo on kuitenkin Kylie Cosmetics, joka sai alkunsa 2015, kun Jenner julkaisi ensimmäisen 15 000 kappaleen erän huulituotteitaan. Nestemäisen huulipunan ja huultenrajauskynän tuplapakkaukset menivät kuumille kiville, kiitos Jennerin somemarkkinoinnin.

Tähti on myöntänyt ottaneensa suuren riskin, sillä hän käytti merkkiin suurimman osan säästöistään.

– Käytin jokaisen roponi merkkiin, enkä tiennyt, tulisiko se edes menestymään, Jenner sanoi Paper-lehdelle.

Kylie Cosmeticsin ensimmäinen erä myytiin loppuun minuuteissa. Merkki on erittäin menestynyt, mutta Forbesin mukaan ei silti aivan niin menestynyt, kun on annettu ymmärtää.

Tähti lanseerasi viime vuonna oman ihonhoitomerkkinsä Kylie Skinin.

Riski kannatti, sillä Jennerin yritys nousi nollasta reilun 270 miljoonan euron megabisnekseksi vuodessa. Jenner itse oli Forbesin mukaan tienannut vuoden aikana noin 100 miljoonaa euroa meikeillä. Lehden mukaan yritys tahkosi myös seuraavana vuonna vastaavat voitot.

Jenner ei ollut enää pelkkä tosi-tv-tähti, vaan vakavasti otettava liikenainen, jonka menestystarinasta kirjoitettiin suurimmissa talouslehdissä.

Myös Instagram ja erilaiset yhteistyösopimuksen isojen brändien kanssa ovat kerryttäneet Jennerin omaisuutta. Jennerillä on Instagramissa 179 miljoonaa seuraajaa ja BBC:n mukaan hän tienaa yhdellä somejulkaisulla reilut miljoona euroa.

Bisnesuran todellinen huippuhetki tuli keväällä 2019, kun Forbes julisti Jennerin olevan maailman nuorin ”self made” miljardööri.

Titteli herätti voimakasta arvostelua, sillä hänen ei katsottu tienanneen omaisuuttaan itse, vaan hänen väitettiin hyötyneen perheensä varoista ja julkisuudesta.

Kendall ja Kylie Jenner kuvattuna vaatemallistonsa lanseeraustilaisuudessa 2015.

Kylie Cosmetics tunnetaan huulimeikeistään.

Nyt Forbes on vetänyt tittelin takaisin kohun saattelemana ja Jennerin raha-asiat ovat joutuneet mediassa suurennuslasin alle.

– Jos Kylie Cosmeticsin liikevaihto oli vuonna 2018 125 miljoonaa dollaria, miten se on voinut tehdä 307 miljoonaa dollaria vuonna 2016 tai 330 miljoonaa vuonna 2017? Forbes latasi artikkelissaan.

New York Magazinen mukaan tähdellä on suuret tulot, mutta myös suuret menot. Lehden tietojen mukaan hän on törsännyt omaisuuttaan taloihin ja yksityiskoneisiin.

– Siskot ovat huolissaan hänen rahankäytöstään. Hänellä on paljon rahaa, mutta hän ei vaikuta ymmärtävän, kuinka helppoa rahat on tuhlata. Tänä vuonna hän on törsännyt 116 miljoonaa euroa, lehdelle kerrotaan.

Jenner itse on suhtautunut tyynesti kohuun. Hän ihmetteli Twitterissä, mihin Forbes perustaa väitteensä vääristellyistä veroilmoituksista.

– Minä luulin, että tämä on hyvämaineinen sivusto. Näen vain virheellisiä lausuntoja ja todistamattomia oletuksia. En ole koskaan pyytänyt mitään titteliä tai yrittänyt valehdella itseäni sinne, Jenner kirjoitti.