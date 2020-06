Suomen Sabrinaksi kutsuttu Johanna Kuvaja sai palautetta "liian kesystä" musiikkivideostaan – julkaisi uskaliaan someversion stringibikineissä

Johanna Kuvaja sai Shower-musiikkivideostaan kritiikkiä, että laulajattarella on turhan paljon vaatetta päällään.

Johanna Kuvajan Shower-kappale herätti viime syksynä huomiota. Flirttailevassa seksipop-biisissä on kuultu samaa kuin Sabrinan ja Samantha Foxin hiteissä 1980-luvulla.

Ilta-Sanomissa ensinäyttönsä saaneen kappaleen musiikkivideo on Johannan mukaan saanut paljon kritiikkiä siitä, että laulajalla on on videolla liian paljon vaatetta päällä.

Nyt Johanna on kertoo Instagramissa korjanneensa asian. Laulajatar on nimittäin seuraajiensa iloksi julkaissut Instagramin tarinat -osuudessa uusintaversion videosta.

Johanna Kuvajan Showe-musiikkivideota kommentoitiin tylsäksi.

– Sain paljon kommentteja, että videoni oli tylsä. Ilmeisesti minulla oli päälläni liian paljon vaatteita. Otin juuri suihkun, joten voisin vain tehdä sen uudelleen. Katsotaan, mitä pidätte videostani nyt, Johanna sanoo Instagramin tarinat -videolla.

Tällä kertaa Johannalla on päällään pelkästään persikan sävyiset stringibikinit.

Johanna Kuvaja on kolmen lapsen äiti, joka jätti työnsä ja lähti laulajan uralle.

Itse levynsä tuottava tamperelaislaulaja panosti alkuperäiseen musiikkivideoon niin, että hyllytti jo kesällä kuvatun materiaalin, vaihtoi työryhmää ja valvoi, että nyt valmistunut video vastaa hänen omia vaatimuksiaan.

Johanna Kuvaja toivoo, että someversio videosta miellyttää seuraajia.

Kuvajalle on sitten sama, jos video on toisten mielestä liian ”kesy” – tai joidenkin toisten makuun puolestaan liian ”rohkea”.

– En tee tätä muiden odotuksia varten, hän sanoi IS:lle viime syksynä.

– Jos joku ajattelee, ettei minulla ole muuta vilautettavaa kuin tissit, voin vilauttaa myös musiikin maisterin papereita.

Hän sanoi hakeneensa tosin harkitusti huomiota Shower-biisin sanoituksella, videon paljastavilla pr-kuvilla ja videolla.

Shower-kappale on herättänyt kansainvälistä huomiota. Kappale on saanut radiosoittoa muun muassa noin 40 maassa, päässyt australialaisten ostoskeskusten soittolistoille ja ehdolle käytettäväksi amerikkalaisessa tv-sarjassa.