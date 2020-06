Luokkakokous -elokuvan historialliset kuvausjärjestelyt nousivat otsikoihin maailmalla – mukana virusvastaava, joukkokohtaukset digitaaliseksi

Hittielokuvan uusimman osan kuvaukset ovat parhaillaan käynnistymässä, vaikka koronaviruspandemian rajoitukset ovat vielä voimassa monin tavoin.

Luokkakokous 3 -elokuva onnistui ylittämään kansainvälisen uutiskynnyksen, kun Hollywood Reporter nosti otsikoihin komediaelokuvan historialliset kuvausjärjestelyt poikkeusaikana.

Hittielokuvan uusimman osan kuvaukset ovat parhaillaan käynnistymässä, vaikka koronaviruspandemian rajoitukset ovat vielä voimassa monin tavoin. Kyseessä on yksi ensimmäisistä elokuvista, jonka tuotanto aloitetaan Pohjois-Euroopassa pandemian keskellä.

Elokuvan ohjaaja Renny Harlin kertoo haastattelussa, että kuvauksissa on päivittäin mukana terveysalan ammattilainen, niin kutsuttu virusvastaava, joka valvoo hygieniaohjeistusten ja turvavälien noudattamista.

Korona estää muun muassa elokuvien joukkokohtausten sekä intiimien kohtausten toteuttamisen turvallisesti. Kuvauksissa hyödynnetään sen vuoksi visuaalisia erikoistehosteita, joilla huolehditaan siitä, että näyttelijät ja kuvausryhmä pysyvät ryhmäkohtauksissa riittävän turvavälin etäisyydellä.

– Meidän pitää kehittää digitaalinen tapa, jolla saamme ihmiset esimerkiksi suutelemaan. Joukkokohtauksiin täytyy myös tehdä ihmisiä digitaalisesti, Harlin pohti hiljattain Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Elokuvan kuvaukset on jouduttu valmistelemaan kokonaan etänä. Tällä kertaa kuvauspaikkoja ei etsi sitä työkseen tekevä ammattilainen, vaan ohjaaja jalkautui itse Helsinkiin raitiovaunun kyydissä.

Luokkakokous 3 on Markus Selinin ja Renny Harlinin ensimmäinen yhteistyö sitten Jäätävä polte -kulttielokuvan.

Vaikuttavaa uraa myös Yhdysvalloissa ja Kiinassa tehnyt Harlin kertoi amerikkalaislehden haastattelussa, että aika oli oikea Suomen elokuvakentälle paluulle.

– Olen asunut Hollywoodissa ja Pekingissä viimeiset 35 vuotta ja tehnyt 22 elokuvaa. Tunsin, että tämä kesä oli täydellinen aika palata juurilleni ja tehdä kaunis, estoton komedia vanhan kaveriporukan kanssa, Harlin kertoo Hollywood Reporterille.

Elokuva on jatkoa jättisuosituille Luokkakokous ja Luokkakokous 2 – Polttarit -elokuville, jotka ovat saaneet elokuvateattereissa yhteensä yli 800 000 katsojaa. Elokuvaa tähdittää Jaajo Linnonmaa, Aku Hirviniemi ja Sami Hedberg.

Teattereihin elokuva tulee Suomessa vuonna 2021.

Harlin latoi aiemmin Ylen haastattelussa tiskiin karuja lukuja kriisistä, johon elokuvateollisuus on ajautunut koronan suljettua elokuvateatterit ja pysäytettyä uusien tuotantojen toteuttamisen.

– 70 000 elokuvakangasta on suljettu pelkästään Yhdysvalloissa. Kaikki elokuvatekeminen on pysähtynyt, mikä on johtanut kymmenien tuhansien työttömyyteen. On laskettu, että Hollywoodin elokuvateollisuus menettänyt jo 20 miljardia dollaria kriisin vuoksi. Viiden vuoden ennuste on 160 miljardia dollaria.