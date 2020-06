Klamydia esittää suurimmat hittinsä treenikämpältä suorana lähetyksenä torstaina kello 22 – luvassa myös täysin uutta musiikkia!

Voit seurata Klamydian keikkaa ISTV:stä torstaina 4. kesäkuuta kello 22 alkaen.

Lähetys nähdään yllä olevassa videoikkunassa torstaina 4. kesäkuuta kello 22.00 alkaen.

Voit seurata Klamydian esiintymistä ISTV:n kautta ensimmäiset puoli tuntia. Sen jälkeen lähetys siirtyy Ruutu+-palveluun.

Luvassa on myös täysin uutta musiikkia. Yhtyeen uutuussingle Se on koronaa näkee päivänvalon perjantaina 5. kesäkuuta, mutta biisin ensisoitto on luvassa jo torstain treenikämppäkeikalla.

Klamydia on vaasalainen punkrockin supersuosikki, joka perustettiin jo vuonna 1988. Kuluneina vuosikymmeninä Klamydia on viihdyttänyt suomalaisia lukemattomilla festareilla ja klubeilla. Yhtye on ehtinyt julkaista kaikkiaan yli 450 kappaletta. Hiteiksi ovat nousseet muun muassa radioissakin soineet Pienen pojan elämää, Pyyntö, Rakas hullu sekä Pohjanmaalla.

Yhtye juhli kaksi vuotta sitten 30-vuotista taipalettaan isolla juhlakiertueella, jonka jälkeen he pitivät pienen tauon. Silloin yhtyeen laulaja Vesku Jokinen painotti, että yhtye ei mene telakalle, vaan jatkaa niin pitkään kuin mahdollista.

– Klamydia pysyy kasassa niin kauan kuin minä elän, Jokinen sanoi.

Jokinen on Klamydian alkuperäisjäsen. Tällä hetkellä bändissä soittaa hänen lisäkseen Jari Helin, Pasi Helin ja Sami Kohtamäki.

Treenikämppäkeikka on osa Nelosen Ruutu Live: Treenikämpällä -sarjaa. Sarjassa tunnetut suomalaisartistit päästävät katsojat kurkistamaan treenikämppiensä ovien taakse ja soittavat keikan suorassa lähetyksessä.

