Anna: Avioliitossa onnellinen Elina Kanerva suhteen kriisivuosista: ”En luovuttanut Ilkan suhteen, vaikka sekin on käynyt mielessä”

Kanervat ovat pitäneet yhtä parikymmentä vuotta. Suhteeseen on mahtunut myös vaikeita aikoja, mutta vuosien varrella Elina Kanerva on oppinut antamaan anteeksi.

Vuosi sitten avioitunut Elina Kanerva kertoo tuoreessa Anna-lehden haastattelussa, miten hänen puolisonsa Ilkka Kanervan takavuosien kohut ovat vaikuttaneet pariskunnan suhteeseen.

Kansanedustaja Ilkka Kanerva joutui eroamaan ulkoministerin virasta vuonna 2008 sen jälkeen, kun Kanervan viestit kohukaunotar Johanna Tukiaiselle valuivat julkisuuteen.

– Totta kai satuttaa lukea kaupan lehtihyllystä otsikot, joissa vieras nainen kertoo, että Ilkka on pettänyt minua hänen kanssaan. Välillä on tuntunut siltä, että en haluaisi edes kulkea kaduilla. Ajattelen, että ihmiset luulevat minun olevan sinisilmäinen nainen, joka ei ymmärrä mitä mies touhuaa, Elina sanoo Annalle.

Piti lehtijutut paikkansa tai ei, Elina kertoo pariskunnan keskustelleen jokaisen jutun läpi perinpohjaisesti.

– Kun Ilkka joutui eroamaan tekstiviestikohun seurauksena ulkoministerin virasta vuonna 2008, olin mielestäni aivan väärä ihminen olemaan hänen tukipilarinaan. Mutta kun näin, miten maahan lyöty hän oli, päätin olla vahva ja seistä hänen rinnallaan, vaikka minua oli loukattu syvästi.

– Vuosien varrella olen oppinut antamaan anteeksi. Nyt olen onnellinen siitä, että en luovuttanut Ilkan suhteen ja lähtenyt suhteesta, vaikka sekin on käynyt mielessä, Elina sanoo Annalle.

Elina Kanerva vaihtoi sukunimensä Ilkan toiveesta.

Kanervat ovat pitäneet yhtä parikymmentä vuotta. Yhdessä he ovat asuneet viitisen vuotta, joten avioliitto ei siltä osin elämää paljon muuttanut.

Jotain muuta muuttui, erityisesti Elinan kohdalla konkreettisesti. Kiikosta tuli Kanerva. Avioliitto teki hänestä myös virallisesti puolison.

– Aikaisemmin minua tituleerattiin lehdissä avopuolisona tai seuralaisena, oli montakin titteliä. Nyt on kiva, kun sanotaan vaimo. Siinä on selvä ero. Se tuntuu vieläkin vähän jännältä, kun olemme kuitenkin olleet niin pitkään yhdessä, Elina kertoi hiljattain IS:lle.

– Olemme nyt virallisesti yhdessä ja pari. Kun on virallistanut suhteen, eron ihmisten suhtautumisessa huomaa.

Uuteen sukunimeen totuttautumisessa meni Elinalla oma aikansa.

– Välillä vieläkin vastaan puhelimeen vanhalla nimellä. Ilkka välillä siitä huomauttaa, mutta ei sitä vanhaa nimeä ihan heti unohda. Se on kiva, että ulko-ovessa lukee nyt vain Kanerva.

Kanervat avioituivat vuosi sitten Turun Mikaelin kirkossa.

Avioparin viime kuukaudet ovat näinä poikkeuksellisina aikoina olleet poikkeuksellista yhdessäolon aikaa. He ovat olleet toista kuukautta kotonaan vapaaehtoisessa karanteenissa. Siis yhdessä 24/7.

– Ilkka kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään. Olemme varovaisia ja teemme etätöitä kotoa käsin, Elina kertoi toukokuussa.

– Hyvin on sujunut, vaikka tilanne on meille uusi. Normaalisti Ilkka on viikot Helsingissä. Koskaan suhteemme aikana emme ole olleet näin pitkiä aikoja tiiviisti yhdessä.