Viiden aivokasvaimen kanssa taisteleva Birgitta Öunap menetti työnsä ja pian rahat loppuivat – nyt hän laskee kaupassa, riittävätkö ne ruokaan

Aikoinaan mallina tunnetuksi tullut ja jo vuosia juontajana ja muotinäytösten järjestäjänä toiminut Birgitta Öunap on monen muun suomalaisen tavoin kärvistellyt koronakevään.

Vaikka elämä vaikuttaisi suuntaavan kohti normaalia, Öunapin arki on vielä kaukana tavallisesta. Pandemialla on pitkä häntä.

– Työt, myös tulevat, peruuntuivat kuin seinään maaliskuun puolessa välissä. Tiedossa ei ole yhtään keikkaa, sillä kukaan ei uskalla sitoutua edes syksyn tapahtumiin, Birgitta Öunap kertoi IS:lle Suomen Urheiluhierojaopiston kesäkauden avajaisissa tiistai-iltana.

Öunap paljastikin, että maaliskuusta lähtien hän on tullut toimeen 700 eurolla. Tuon summan Birgitta on saanut valtiolta, sillä hän ei ole pystynyt harjoittamaan ammattiaan.

– Valtio on antanut yksityisyrittäjille 700 euroa, mutta siitä on tietysti pitänyt maksaa verot ja sitten on vielä asunnon vuokra. Minulla tuen saanti päättyy tämän kuun lopussa, Birgitta sanoi.

Öunap paljasti myös, että kaupassa käydessään hän on joutunut laskemaan, riittääkö raha.

– En ihan ole itkenyt, mutta vaikeaa on ollut. En ole parisuhteessa ja olen ollut menneiden viikkojen aikana myös melko yksinäinen. Onneksi on ollut muutamia ystäviä, joiden kanssa olen ollut yhteydessä, hän toteaa.

Birgitta huomautti, että hänen omat tämän vuoden lomat on nyt pidetty ja töitä hän lähtisi heti tekemään, jos kysyttäisiin.

– Voisin mennä vaikka kaupan myyjäksi, sillä onhan minulla vuosikymmenten kokemus muodin alalta. Minä en työntekoa pelkää, hän sanoi.

Öunap on puhunut avoimesti myös aivokasvaimistaan, jotka löytyivät pari vuotta sitten. Kyseessä on harvinainen ja parantumaton sairaus, joka on Suomessa vain reilulla sadalla henkilöllä. Puolen vuoden välein tarkastuksissa käyvän Öunapin viisi aivokasvainta ovat onneksi pysytelleet lepotilassa, joten oireet ovat olleet lieviä.

Vaikka kevät on ollut alavireinen, on Birgitalla kuitenkin nyt yksi ilonaihe.

– Tyttäreni Sade valmistuu Estonia Business Schoolista, onnellinen äiti iloitsi.