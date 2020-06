Vain 18-vuotias supertähti latasi täyslaidallisen rasismista – terävä huomio sai miljoonat reagoimaan

Poptähti Billie Eilish ei säästellyt sanojaan, kun hän teki selväksi, miksi on väärin puhua ”jokaisen elämän merkittävyydestä”.

Poptähti Billie Eilishin, 18, kannanotto Yhdysvaltojen afroamerikkalaisten kokemaan poliisiväkivaltaan on herättänyt runsaasti huomiota maailmalla.

Yhdysvalloissa on osoitettu mieltä sen jälkeen, kun poliisi kuristi mustan miehen kuoliaaksi pidätystilanteessa Minnesotan Minneapolisissa maanantaina. Miestä epäiltiin väärennetyn setelin käyttämisestä.

Mielenosoituksissa on käytetty iskulausetta ”Black Lives Matter”. Sen rinnalle on eri yhteyksissä noussut myös ”All Lives Matter” -lause, joka arvostelijoiden mukaan pyrkii viemään huomiota pois afroamerikkalaisten kaltoinkohtelusta.

Eilish jakoi Instagram-sivuillaan päivityksen, jossa hän ruotii tilannetta kovin sanakääntein.

– Olen yrittänyt tällä viikolla miettiä, kuinka käsittelen tätä asiaa hienovaraisesti. Minulla on valtava määrä seuraajia ja yritän todella kovaa olla kunnioittava ja miettiä, mitä sanon ja millä tavalla. Nyt aion vain puhua, Eilish aloittaa päivityksensä.

– Jos kuulen vielä yhden vitun kerran valkoisen henkilön sanovan, että ’kaikilla elämillä on merkitystä’ hajoan täysin. Voisitteko pitää turpanne kiinni?

”Black Lives Matter” ja ”All Lives Matter” ovat vanhoja iskulauseita, joiden merkityksistä on kiistelty jo pitkään.

– Kukaan ei väitä, ettei elämäsi merkitse mitään. Kukaan ei sano, ettei se ole rankkaa. Kukaan ei kerta kaikkiaan sano mitään sinusta. Ja silti te kusipäät käännätte kaiken itseenne. Lopettakaa se. Tämä ei koske teitä. Te ette ole hädänalaisia. Te ette ole vaarassa.

Kulovalkean tavoin levinnyt päivitys on kerännyt muutamassa päivässä yli 6,2 miljoonaa tykkäystä.

Lukuisten hittien lisäksi Billie Eilish on tunnettu omaleimaisesta tyylistään.

18-vuotias Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, taiteilijanimeltään Billie Eilish, on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana yhdeksi maailman suosituimmista laulajista.

Vuonna 2001 syntynyt Billie Eilish palkittiin tänä vuonna viidellä Grammy-palkinnolla, muun muassa vuoden parhaasta albumista, levytyksestä sekä laulusta. Hän aloitti uransa vuonna 2015 lataamalla kappaleitaan SoundCloud-palveluun yhdessä veljensä kanssa.

Eilishin Ocean Eyes -kappaleesta tuli nettihitti, ja siihen kuvattiin video, kun Eilish oli vasta 14-vuotias.

Seuraavina vuosina Eilish julkaisi lukuisia singlejä, ja vuonna 2019 debyyttialbuminsa When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Eilish esittää myös tulevan saavan James Bond -elokuvasarjaan kuuluvan 007 No Time to Die -elokuvan tunnuskappaleen No Time to Die.