Jukka Hildénin amerikkalainen Chachi-rakas lateli kameralle sujuvaa suomea ja yllätti faninsa täysin – oppi kieltä erikoisella kikalla

Chahci Hildén esittelee Youtubessa suomen kielen taitojaan.

Duudsoneista tuttu Jukka Hildén muutti tänä keväänä Los Angelesista Suomeen amerikkalaisen puolisonsa Chachi Hildénin kanssa. Pari tapasi toisensa vuonna 2017 ja kihlautui elokuussa 2018. Viime vuonna pari juhli häitään ennen pienen Sophia-tyttärensä syntymää.

Nyt 24-vuotias Chachi esittelee tuoreella Youtube-videollaan, miten hyvin hän on oppinut suomea parissa vuodessa. Chachi pyrkii videollaan puhumaan pelkästään suomea samalla, kun hän heräilee pikkuruisen Sophian kanssa ja kylvettää ja syöttää tämän.

Videolta paljastuu, että Chachi osaa jo valtavan määrän erilaisia sanoja suomeksi.

– Huomenta! hän toivottaa innokkaasti.

Pian Chachi jutustelee Hildénin kanssa suomeksi siitä, mikä viikonpäivä on ja yllättyy kuullessaan, että on perjantai.

– Mitä?! Hyvää viikonloppua! Jee, perjantai, pizzaperjantai!

– Minä olen Chachi, sinä olet Jukka ja tämä pieni, ihana on Sophia, hän selostaa.

Chachi myös naureskelee, että suuri osa hänen suomestaan on opittu lastenohjelmista, tarkemmin sanottuna Pipsa Possusta.

– Tänään yritän puhua suomea tässä videossa, Chachi toteaa, mutta myöntää pian englanniksi, että suomi on todella vaikeaa.

Jukka ja Chachi Hildén vierailivat Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä syksyllä ennen pienokaisensa syntymää.

Kun Chachi kylvettää Sophiaa, huomaa hän, että tämän hiukset ovat kasvaneet valtavasti.

– Pian voi pistää ponnarin! hän sanoo selvällä suomella.

– Sophia haluaa takas kylpyyn, kuuluu seuraava lause.

Jukka Hildén kertoo kameralle, miten ylpeä hän on vaimostaan, joka on opetellut suomea.

– Opiskelin suomea Los Angelesissa. Ymmärrän enemmän kuin osaan puhua. Rakastan suomea ja haluan tyttäreni oppivan. Kiitos miehelleni avusta. Ja nyt äitipossulta loppuu sanat, Chachi selittää videonsa lopuksi nauraen.

Hän huomauttaa vielä englanniksi, että suomi on yksi maailman vaikeimmista kielistä oppia eikä juuri mikään muu kieli ole kuin se.

Chahci on kertonut sosiaalisessa mediassa, että hän on nauttinut olostaan Suomessa. Hän on esitellyt elämäänsä uudessa kotimaassaan miljoonille someseuraajilleen.

Sometähden uusin video on saanut hänen faninsa häkeltymään siitä, miten nopeasti hän on oppinut suomea.

– En puhu sanaakaan suomea, mutta kun näen, miten hän yrittää parhaansa, on se sydäntä lämmittävää, kehuu eräs seuraaja.

– Tuo sai minut haluamaan oppia suomea 1000 kertaa enemmän, toinen ihastelee.

– Olen niin ylpeä sinusta. Olen Suomesta ja olen yllättynyt, miten nopeasti olet oppinut ja ihailen sitä, että aloit opetella kieltä, koska jopa minulla on joskus vaikeuksia sen kanssa, kommentit jatkuvat.

– Olen ällistynyt suomestasi! Pyhä jysäys! Olet niin hyvä! Jatka hienoa työtä.

Teksasista kotoisin oleva Chachi on juuriltaan meksikolainen. Hän on tehnyt aiemmin kanavalleen videon, jolla puhuu vain espanjaa.

Chachi tuli tunnetuksi America’s Best Dance Crew -sarjasta, jonka hän voitti vuonna 2011. Sittemmin hän on tullut tunnetuksi myös Youtube-tähtenä.