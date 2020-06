Näin suomalaistähdet ottavat kantaa rasismiin: sosiaalinen media täyttyi mustista ruuduista ja väkevistä kannanotoista

Afroamerikkalaisen George Floydin kohtalo sai suomalaistähdet asettumaan barrikadeille rakenteellista rasismia vastaan.

Maailmalla, erityisesti ympäri Yhdysvaltoja on osoitettu kuluneen viikon ajan mieltä sen jälkeen, kun poliisi tukehdutti afroamerikkalaisen miehen George Floydin pidätystilanteessa Minneapoliksessa Minnesotassa.

Tapahtumat ovat keränneet valtavasti huomiota sekä uutisissa että sosiaalisessa mediassa. Muun muassa lukuisat suomalaistähdet, kuten Roope Saminen ovat viime päivinä osoittaneet tukensa rakenteellista syrjintää kohtaaville ihmisille.

Laulaja-juontaja Roope Salminen jakoi Instagram-sivuillaan puhuttelevan päivityksen, jossa hän toteaa rakenteellisen rasismin olevan ongelma myös Suomessa.

– Kuvasto, jota näemme Yhdysvalloista herättää katsojasta riippuen raivoa, pelkoa, hämmennystä. Monista suomalaisista kuvat tuntuvat onneksi kaukaisilta.

– Suomessa ei ole todennäköistä joutua poliisin murhaamaksi. Tämä sinänsä kaukainen kuvasto muistuttaa kuitenkin ongelman ytimestä, joka on kivuliaankin tuttu isolle osalle suomalaisia – ne säännöt joilla me yhteiskunnassa pelaamme on rakennettu tietynlaisten ihmisten toimesta, palvelemaan ensisijaisesti tietynlaisia ihmisiä.

Rakenteista hyötyvät valkoiset, joten etuoikeutettujen velvollisuus on tiedostaa etuoikeutensa, Salminen toteaa. Hän uskoo, että polku omaan elämäntilanteeseen olisi ollut paljon monimutkaisempi, ellei mahdoton eri värisenä.

– Minun ei ole koskaan tarvinnut kärsiä ihonvärini takia. toivon, että joskus kenenkään muunkaan ei Suomessa tarvitse. Rakenteet eivät kuitenkaan muutu, ennen kuin valta-asemassa olevat edes tiedostavat niiden olemassaoloa.

Toimittaja ja tv-persoona Maria Veitola kertoi, että hänen ajatuksensa ovat olleet viime päivinä tiiviisti George Floydissa.

– Järkyttävä uutinen on helppo ohittaa ajattelemalla ”Only in America. Ne ovat niin hulluja, Trump ja kaikki”. On helppo ajatella, että tämä ei koske meitä. Se ei ole totta. Tietysti tämä koskee myös meitä.

– Olen sydämestäni pahoillani kaikista niistä kerroista, jolloin olen ymmärtämättömyyttäni ohittanut kuulemani tai näkemäni rasistisen puheenparren, vitsin tai teon – tai syyllistynyt menneisyydessäni sellaiseen itse. En vieläkään osaa toimia täydellisesti kaikissa tilanteissa.

Vuoden 1996 Miss Suomi Lola Odusoga otti aiheeseen kantaa kuvalla, jonka yhteydessä on vahva sanoma.

– Jos olet kyllästynyt kuulemaa rasismista ajattele, miten kyllästyneitä jotkut ovat kokemaan sitä.

Laulaja Alma viettää paljon aikaa Yhdysvalloissa ja pitää maata toisena kotinaan. Siksi hänestä on erityisen tärkeää ottaa kantaa rasismin vastaiseen taisteluun.

– Amerikka on toinen kotini. Pysykää turvassa ja jatkakaa taistelua! Siellä tapahtuvia kauheita asioita ei voi hyväksyä. Toivon, että voisin olla kanssanne taistelemassa oikeuden ja muutoksen puolesta.

Alma painottaa, että asioihin on tultava muutos. Vaikenemisen aika on ohi.

– Jos menetät seuraajia siksi, että osoitat tukeasi, et tarvinnut niitä ihmisiä elämääsi alun alkujaankaan. Kukaan ei ole täydellinen, mutta lupaan oppia ja kuunnella paremmin.

– Jatkakaa huutamista ja lupaan huutaa kanssanne.

Tiistain aikana julkisuuden henkilöt ovat osallistuneet myös Instagram on täyttynyt mustista ruuduista, joka on tapa osoittaa kunnioitusta Black Lives Matter -ihmisoikeusliikkeelle ja rasisminvastaiselle työlle. Musiikkialalta liikkeelle lähtenyt kampanja kulkee nimellä Blackout Tuesday.

Mustien ruutujen yhteydessä on käytetty aihetunnisteita #blacklivesmatter ja #theshowmustbepaused (suom. ”show täytyy laittaa tauolle”). Ideana on, että tiistaina sosiaalinen media hiljentyisi muusta sisällöstä tukemaan, korostamaan ja antamaan näkyvyyttä rasismin vastaiselle työlle.

Muun muassa Antti Tuisku on julkaissut Instagram-tilillään mustan ruudun. Mustaan ruutuun liitetty teksti kertoo itse kampanjasta, mutta kuvatekstissä Tuisku avaa omia ajatuksiaan rasismista.

– Maailman tapahtumat viime aikoina ovat osoittaneet, että olemme valitettavasti edelleen kaukana siitä, että ihmisiä ei tuomittaisi rodun, ihon värin tai minkään muunkaan asian vuoksi. Nämä tapahtumat järkyttivät minua suuresti ja tekivät musta surullisen ja vihaisen, mutta samaan aikaan herättivät mut pohtimaan sitä, miten moni meistä, minä mukaan lukien, on tietämätön siitä, miten paljon rasismia edelleen esiintyy ja miten moni sitä joutuu elämässään kokemaan, Tuiskun kirjoittaa julkaisunsa yhteydessä.

Tuisku painottaa, ettei minkäänlaista rasismia tule hyväksyä.

– Suomi ei ole asiassa poikkeus tai onnellinen lintukoto vaan ongelma on meillä myös erittäin suuri ja tämä pitää ihan oikeasti ymmärtää. Tähän aiheeseen tulee olla vain yksi vastaus: minkäänlainen rasismi ei ole millään tavalla hyväksyttävää tai perusteltua. Toleranssin tulee olla nolla.

Tuiskun lisäksi tueksi mustan ruudun sosiaalisessa mediassa ovat julkaisseet muun muassa Erin, Diandra, Reino Nordin, Roope Salminen ja koirat, Marco Bjuström, Evelina ja Elastinen.