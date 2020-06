Pamela Tolan ja Lauri Tilkasen suhde kesti liki 10 vuotta – rakkaus roihahti vaivihkaa elokuvan kuvauksissa

Pamela Tola ja Lauri Tilkanen ilmoittivat erostaan tiistaina. Ex-parin rakkaus roihahti alunperin vuonna 2011 Härmä-elokuvan kuvauksissa.

Näyttelijäpariskunta Pamela Tola, 38, ja Lauri Tilkanen, 32, ilmoittivat yllättäen erostaan tiistaina iltapäivällä. Pari kertoi eropäätöksestään Instagramissa. He kertoivat päätyneensä ratkaisuun perusteellisen harkinnan jälkeen ja jatkavansa hyvinä ystävinä ja kollegoina.

Tola ja Tilkanen menivät kaikessa hiljaisuudessa naimisiin vuonna 2015, mutta rakkaus roihahti jo liki 10 vuotta sitten. Näyttelijäpariskunta kohtasi toisensa nimittäin Härmä-elokuvan kuvauksissa Pohjanmaan kauniissa maisemissa kesällä 2011.

Härmän päätähtenä nähtiin Tilkanen ja naispääosaa esitti Tola. Tiivis yhteistyö elokuvan parissa synnytti lopulta rakkauden kipinän heidän välilleen. Tuolloin 24-vuotias Tilkanen ei tuntenut seitsemän vuotta vanhempaa Tolaa entuudestaan. Valkokankaalla he pääsivät esittämään nuoria rakastavaisia, joiden lempi joutui kovalle koetukselle.

Tola ja Tilkanen näyttelivät rakastavaisia Härmä-elokuvassa.

Kauaa he eivät kuitenkaan pystyneet salaamaan suhdettaan, sillä seurustelu kävi ilmi heti kuvausten jälkeisenä syksynä.

Tammikuussa 2012 Tola ja Tilkanen palasivat rakkautensa juurille Etelä-Pohjanmaan lakeuksille, kun Ylihärmässä järjestettiin elokuvan maailmanensi-ilta. Yksityiselämästään vaitonainen pari kommentoi tuolloin suhdettaan hyvin maltillisesti.

– Sen voin sanoa, että lehdissä esitetyt faktat pitävät paikkansa, totesi Tilkanen parisuhteeseensa viitaten.

Härmä-elokuvan pressitilaisuudessa pari katsoi toisiaan varsin rakastuneesti.

Tolan ja Tilkasen onni täydentyi yhteisellä lapsella keväällä 2014. Perheeseen kuuluivat myös Tolan kaksi lasta aiemmasta liitosta.

Seuraavana vuonna pari meni kaikessa hiljaisuudessa naimisiin.

– Avioiduimme Laurin kanssa jokin aika sitten, onnea hehkunut Tola paljasti IS:lle syyskuussa 2015.

Tilkanen kertoi Anna-lehdelle vuonna 2017, että parin uusperhearki pyörii mainiosti, vaikka hän astuikin isäpuolen saappaisiin nuorena.

– Tulin Pamelan kahden pojan isäpuoleksi jo 24-vuotiaana, joten sikäli aikuistuin melko varhain. Nyt meillä on kotona kolme poikaa ja kaksi työllistettyä freelance-näyttelijää, joten lapsiperheen perusarki on melkoista sovittelua. Minulla on sähköinen kalenteri ja Pamelalla paperinen. Niihin merkataan molempien työt, ja lastenhoito suunnitellaan ajoissa. Meillä on pätevät hoitajat ja minun äitini tulee välillä auttamaan, eli homma toimii hyvin, Tilkanen kertoi Anna-lehdelle.

Lauri Tilkasella ja Pamela Tolalla on yksi yhteinen lapsi. Perheeseen kuuluvat myös Tolan kaksi lasta aiemmasta liitosta.

Vuosien varrella pari ehti työskennellä useaan otteeseen yhdessä. Yksi isoista yhteisistä työprojekteista oli rohkea Kolmistaan-sarja, joka alkoi vuonna 2017. Sarjassa Tolan näyttelemä bileprinsessa Vilma sekaantuu sekä Eero Ritalan näyttelemään Seveen että Tilkasen näyttelemään Markukseen.

Tola kertoi tuolloin olevansa erittäin innoissaan päästessään työskentelemään pitkästä aikaa miehensä kanssa.

– Emme ole Laurin kanssa näytelleet viime aikoina yhdessä, joten on tosi kivaa päästä tekemään yhteistyötä, Tola hehkutti kesällä 2017.

Saman vuoden syksynä he jatkoivat yhteistyötä Turun kaupunginteatterissa, jossa he näyttelivät scifi-aiheisessa Kybersielut-näytelmässä.

– Kun on kiireistä, ei välttämättä ehdi juurikaan nähdä toista. Nyt näemme ainakin työpaikalla, Tola nauroi kertoessaan parin kiireisestä arjesta.

Tolan ja Tilkasen yhteinen taival kesti liki 10 vuotta.

Pariskunta antoi Kybersielujen pyöriessä teatterissa IS:lle harvinaisen yhteishaastattelun. He kertoivat tällöin, että toisen tunteminen on näytellessä selkeä etu.

– On helpompaa, kun tunnemme jo ennakkoon. Tutustumisvaihetta ei tarvita, Tilkanen sanoi.

– Meillä on tässä upea porukka ja homma toimii, mutta sitähän ei voi koskaan tietää etukäteen. Nyt tiesi, että ainakin vastanäyttelijään voi luottaa, Tola jatkoi.

Molemmat vakuuttivat, että yhteinen työ jää teatterille, kotiin sitä ei tuoda. Edes vuorosanoja pariskunta ei ole kotona yhdessä treenannut. Osin ratkaisuun oli syynä hektinen arki.

– Kolme lasta ja koira, harrastukset, koulu ja kaikki muu. Ajatukset ovat niissä. Ei siinä paljon pysty duunia miettimään, Tola nauroi.

Ex-pari on näytellyt yhdessä monissa elokuvissa ja sarjoissa.

Pariskunta on näytellyt yhdessä myös muun muassa suositussa Karppi-rikossarjassa.

Tola on luonut uraa näyttelemisen lisäksi ohjaajana ja viime vuosina hänet on pitänyt kiireisenä muun muassa hänen ohjaamansa Teräsleidit-elokuva, joka ilmestyi valkokankaille tammikuussa. Tilkanenkin oli elokuvassa mukana ja näytteli pankkivirkailijaa.

Tilkasen yksi muistettavimpia roolitöitä on kuitenkin ollut Olavi Virta samannimisessä elokuvassa (2018).

Suomen menestyneimpien näyttelijöiden liitto päättyi lopulta eroon kesäkuussa 2020. Tola ja Tilkanen julkaisivat tiistaina iltapäivällä molemmat saman yhteiskuvan ja kirjoituksen, jossa he kertoivat jatkavansa tästä eteenpäin eri teillä.

– Olemme perusteellisen harkinnan jälkeen päättäneet erota. Jatkamme ihanien lastemme vanhempina ja toistemme ystävinä ja kollegoina. Emme halua kommentoida tilannetta julkisesti tämän enempää. Kiitos ymmärryksestä ja kaikesta tuesta, Tola ja Tilkanen sanoivat.