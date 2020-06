Stefan Thermanin miljoonayritystä haetaan konkurssiin

Stefan Thermanin yritys on ollut toiminnassa kahdeksan vuotta. Nyt yrityksestä on jätetty konkurssihakemus.

Erokohun keskellä tänä keväänä olleen liikemiehen Stefan Thermanin yrityksestä on jätetty konkurssihakemus. Helsingin käräjäoikeudesta selviää, että eläkeyhtiö Varma jätti maanantaina 1. kesäkuuta konkurssihakemuksen Stefan Thermanin yrityksestä ST Capital Oy:stä.

Konkurssista uutisoi ensimmäisenä Seiska, jonka mukaan eläkeyhtiö perii Thermanin yritykseltä maksamattomia eläkevakuutusmaksuja.

Thermanin rakennustarvikkeisiin keskittynyt yritys on ollut julkisten yritystietojen mukaan toiminnassa vuodesta 2012 alkaen. Kyseessä on ollut neljä ihmistä työllistävä yritys, jonka liikevaihto on ollut viime vuonna liki 4 miljoona euroa.

Therman on ollut tänä keväänä runsaasti julkisuudessa erottuaan pitkästä suhteesta hyvinvointiyrittäjä Martina Aitolehdestä. Stefan Therman ja Martina Aitolehti ilmoittivat 13. huhtikuuta eroavansa yhdeksän vuoden seurustelun jälkeen. Iltalehti väitti tuolloin parin suhteen päättyneen kolmiodraamaan, jonka kolmantena osapuolena olisi fitnesstähti Sofia Belórf. IL:n mukaan Belórf ja Therman olisivat pitäneet yhtä useamman kuukauden ajan. Therman kuitenkin kiisti asian jyrkästi Ilta-Sanomille.

Belórf puolestaan erosi hiljattain miesystävästään, Katiska-huumevyyhdissä syytettynä olevasta Niko Ranta-ahosta.

Belórf ja Therman ovat viihtyneet lähiaikoina tiiviisti yhdessä ja julkaisseet toisistaan kuvia sosiaaliseen mediaan. Toukokuussa Therman muun muassa jakoi Instagramin Tarinat-osiossa Belórfista kuvan, jossa hän makasi miehen Hangon-kodissa sängyllä ja saatteeksi mies oli lisännyt sydämen.