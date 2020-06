Markus tekee yllättävän paljastuksen Temptation Islandin viimeisessä jaksossa – myöntää viimein totuuden suhteestaan varattuun Miraan

Mira ja Markus ovat haastatteluissa kiistäneet seksin ja muut Miran parisuhteen rajat ylittävät teot. Viimeisillä treffeillä Markus paljastaa yllättäen koko totuuden.

Tällä viikolla Temptation Islandilla vietetään viimeisiä 24 tunnin unelmatreffejä ja selvitetään parisuhteiden kohtaloita viimeisillä iltanuotioilla. Kauden viimeisessä jaksossa jatkosta kamppailevat Mira ja Valto.

Valton puoliso Mira on lähentynyt omalla saarellaan sinkku-Markuksen kanssa ja valinnut tämän deitikseen viimeisille unelmatreffeille. Ennen tätäkin on tapahtunut jo paljon, sillä vaikka kumpikaan ei ole asiaa myöntänyt, on kameraan tallentunut Miran parisuhteen rajojen rikkomista ja seksiä.

Viimeisenä päivänä Markus kertoo viimein salailematta siitä, mitä kaksikon välillä on todella tapahtunut.

– Vähän molemmat ollaan oltu hämillään, että mistä kaikki on lähtenyt ja miten se on ajautunut tähän pisteeseen. Miksi toisestaan on tullut niin tärkeä? Markus purkaa tuntojaan.

Markuksen ja Miran suhde syveni houkutusten saarella.

Markus kertoo, ettei koskaan yrittänyt tehdä itseään Miralle tykö, vaan asiat vain tapahtuivat spontaanisti ja odottamatta.

Tähän asti Mira ja Markus ovat haastatteluissa kiistäneet seksin ja muut Miran parisuhteen rajat ylittävät teot. Viimeisillä treffeillä Markus paljastaa yllättäen koko totuuden.

– Me ollaan Miran kanssa aika läheisissä tunnelmissa oltu päiväunilla. Siellä nyt on tapahtunut vähän sellaista halailua. Ollaan ylitetty heidän parisuhteensa rajat. Ollaan Miran kanssa muutaman kerran harrastettu seksiä, Markus myöntää.

– Se on ollut molempien mielestä toisaalta moraalisesti väärä teko, mutta tunteiden puolesta oikea ja aito juttu. Varsinkin kun nämä kaikki kerrat mitä ollaan yhdessä oltu, on tapahtunut selvin päin. Ei olla kännissä tehty yhtään mitään, Markus kertoo.

Mira ja Valto kohtaavat viimeisellä iltanuotiolla.

Markus toivoisi, että Mira olisi Valtolle rehellinen ja paljastaisi tekonsa koko totuudessaan iltanuotiolla.

– Jos se johtaa siihen, että niiden tiet erkanee, niin en mä sitten ala perääntyä. Kyllä mä sitten kokeilen sen kortin, Markus haaveilee yhteisestä tulevaisuudesta.

Lopulta Miran onnellisuus on kuitenkin miehelle ykkösjuttu.

– Olkoon sitten onnellinen hänen kanssaan tai mun kanssa tai missä vain. Kuhan se tyttö on onnellinen.

