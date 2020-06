Näyttelijätähti väittää, ettei hänen 9-vuotias poikansa käyttäydy koskaan huonosti – vakuuttaa, että syy on vegaaniruokavaliossa

Alicia Silverstonen Bear-poika ei syö lainkaan eläinperäisiä tuotteita. Näyttelijä uskoo, että sen asioista poika on hyvin kiltti.

Näyttelijä Alicia Silverstone, 43, tunnetaan intohimoisena vegaaniruokavalion kannattajana ja luonnonmukaisten kasvatusmetodien puolestapuhujana. Silverstone on puhunut avoimesti siitä, että hän on vegaani ja että myös hänen poikansa noudattaa kasvisruokavaliota.

Silverstonen Bear Blu -poika on 9-vuotias ja syö vain vegaanista eli täysin kasviperäistä ruokaa. Silverstone on kertonut aiemmin, ettei poika ole koskaan sairas puhtaan, kasvisperäisen ruokavalionsa vuoksi. Näyttelijä on tehnyt myös kiistanalaisen päätöksen ja jättänyt poikansa rokottamatta, sillä uskoo rokotusten vaikuttavan haitallisesti lasten kehitykseen.

Viime viikolla Silverstone puhui terveystapahtumassa ja kertoi näkemyksiään poikansa ruokavaliosta. Daily Mailin mukaan näyttelijä kertoi, että Bear on hyvin kiltti lapsi, jota ei tarvitse koskaan komentaa. Hän uskoo, että syynä tottelevaisuuteen on vegaaniruokavalio.

Silverstonen mukaan hän kuulee usein surkutteluja siitä, että Bear olisi heikko kasvisruokavalionsa vuoksi. Hänen mukaan väite ei pidä lainkaan paikkansa, vaan poika on hyvin eläväinen, mutta äärimmäisen kiltti.

– Hänellä on enemmän energiaa kuin mitään muuta. Minä aina nauran sille, että ”Voi vegaanilapsi raukkaa. Hän on niin heikko”, sillä hän hyppii ympäriinsä ja on niin villi, Silverstone sanoi SHE Median terveystapahtumassa.

Silversnonen mukaan poika ei koskaan käyttäydy huonosti energisyydestä huolimatta.

– Mutta hänessä on myös rauhaa, keskittyneisyyttä, eikä hän hypi seinille. Minun ei tarvitse huutaa tai karjua hänelle, komentaa häntä. Mikään tuollainen ei ole tarpeellista. Minun täytyy vain sanoa: ”Voi Bear, ei kiitos” ja hän toteaa ”Okei, äiti”. Hän osaa sen. Me vain puhumme tuolla tavoin, koska hän ei tunne oloaan sekopäiseksi, Silverstone jatkoi Daily Mailin mukaan.

Bear-poika ja Alicia Silverstone yhdessä viime joulukuussa.

Näyttelijän mukaan lasten ylivilkkaus voi olla seurausta huonosta ruokavaliosta. Hän uskookin, että veganismi auttaa Bearia pysymään rauhallisena.

– Kun lapsista tuntuu pahalta, kun he syövät epäterveellistä ruokaa eivätkä tunne oloaan hyväksi, he eivät käyttäydy hyvin. Samalla tavalla kuin me (aikuiset).

Daily Mailin mukaan Silverstone kannusti ihmisiä kiinnittämään huomiota siihen, mitä lautasella on. Hän uskoo, että ruokavalio voi ratkaista monia ongelmia elämässä.

– Hyvin syöminen on paras tapa saada rauhallisia, tasapainoisia, hyviä ja terveellisiä ihmissuhteita puhumattakaan sydänsairauksien, syöpien, diabeteksen ja kaikkien näiden asioiden, jotka vaikeuttavat ihmisten elämiä etenkin nyt koronaviruksen aikaan.

Silverstone kertoi jo aiemmin Us Weeklylle, että hän kokee vegaaniruokavalion olevan äärimmäisen rauhoittava ja levollisuutta lisäävä tapa syödä.

Silverstonen mukaan Bear on kertonut, että veganismissa on hänen mielestään parasta se, ettei ”tarvitse syödä ällöä lihaa”. Näyttelijän mukaan Bear rakastaa syödä kasvisruokaa eikä koe, että jäisi paitsi mistään.

– Hänelle hedelmän syöminen on kuin karkkia, Silverstone kertoi Peoplelle vuonna 2014.

Silverstone on People-lehden mukaan syönyt lihaa viimeksi 21-vuotiaana. Näyttelijä onkin hyvin omistautunut elämään ilman eläinperäisiä tuotteita, ja on tuonut aatteitaan runsaasti ilmi julkisuudessa. Hän on tehnyt myös vegaanikeittokirjan.

Alicia Silverstone tuli suurelle yleisölle tutuksi vuonna 1995 ilmestyneestä Clueless-hittikomediasta. Elokuva teki siinä lukiolaistyttö Cheriä näytelleestä Silverstonesta tähden vain 19-vuotiaana. Sittemmin hänet on nähty elokuvissa, tv-sarjoissa ja tv-elokuvissa.