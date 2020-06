Huippubloggaaja Sara, 30, tajusi, miten vääristyneen kuvan hän antaa itsestään somessa – paljasti totuuden rehellisellä kuvaparilla

Bloggaaja Sara Vanninen julkaisi Instagramissa rehellisen kirjoituksen siitä, miten hän valitsee aina vain edustavimmat kuvat itsestään ja piilottaa siten osan totuudesta.

30-vuotias Sara Vanninen on yksi Suomen menestyneimmistä bloggaajista. Vanninen on pitänyt vuosien ajan suosittua Sara Tickle -blogiaan ja julkaissut tunnelmallisia kuvia elämästään Instagramissa.

Vannisen kuvat ovat yleensä huoliteltuja, kauniita ja muotilehden sivuja muistuttavia – lähes täydellisiä. Sunnuntaina Vanninen julkaisi tilillään kaksi kuvaa, joista ensimmäinen poikkeaa hänen normaaleista otoksistaan.

Sunnuntaina julkaisemassa kuvaparissa Vanninen poseeraa pyykkinarun edustalla bikineissä. Ensimmäisessä kuvassa hänellä on hieman eri asento, mutta kuvat ovat muuten lähes identtiset. Kuvat kuitenkin paljastavat, miten paljon asento voi vaikuttaa siihen, miltä vartalo niissä näyttää.

– Sama keho – eri asento. 11 vuoden sisällöntuoton aikana mun valokuvat on muuttuneet aika paljon, mutta yksi asia on pysynyt samana: julkaistavat kuvat on valittu aina sieltä skaalan edustavimmasta päästä, Vanninen kertoo kuvatekstissä.

Voit katsoa toisen kuvan klikkaamalla julkaisun reunassa olevaa nuolta.

Vanninen tunnustaa kuviensa yhteydessä, että yleensä hän poistaa surutta ne kuvat, joita ei pidä tai joista hän tuntee epävarmuutta.Someen kymmenien tuhansien silmäparien eteen päätyvät vain ne kuvat, jotka miellyttävät hänen silmäänsä. Hän myöntää, että ajatusmalli on kieroutunut.

– Koko hommahan on ihan hemmetin twisted, Vanninen kirjoittaa ja toteaa, että samalla kun hän julkaisee vain ”edustavimpia kuvia”, joissa hänen ihonsa näyttää sileältä ja raajat pitkiltä, ihailee hän niitä ihmisiä, jotka uskaltavat näyttää aitoa ja erilaista sisältöä.

– Joku mun sisällä sanoo, että näppylät, raskausarvet ja selluliitti kannattaa pitää piilossa, vaikka samaan aikaan olen muka sitä mieltä, että tää maailma tarvitsee enemmän aitoutta ja epätäydellisyyttä, hän jatkaa.

Vannisen mukaan halu näyttää tietynlaiselta on hänessä todella syvällä. Se on syntynyt hänen mukaansa monista asioista, muun muassa yhteiskunnan ja median luomista paineista sekä arvostelusta. Hän kokee, että haluaa nyt näyttää itsensä uudenlaisessa valossa.

– Mä haluaisin sanoa olevani ulkonäköpaineiden yläpuolella, mutta en mä ole. Tilanne ei ole sama kuin 10 tai 5 vuotta sitten, mutta matkalla tässä ollaan edelleen.

– Jotain kuitenkin haluan tehdä itseni ja yleisöni eteen koska tuntuu, että ajatukset aiheesta ovat kylväneet tarpeeksi pitkään. Olkoon tämä kesä siis alku sille, kun myös mun kuvissa alkaa näkyä vähän laajemmin todellisuuden eri sävyjä.

Sara Vanninen on yksi Suomen kovatuloisimmista sometähdistä.

Vannisen kirjoitus ja rehellinen kuvapari keräsivät nopeasti valtavan määrän ylistäviä kommentteja ja tykkäyksiä. Kommenttikentässä moni kertoo arvostavansa bloggaajan rohkeutta ja sitä, että tämä toi esiin asian, jonka kanssa moni kamppailee.

Vanninen koetaan myös nyt entistä samaistuttavampana – aivan tavallisena nuorena naisena, joita myös suuri osa hänen seuraajistaan ovat. Kommenteissa myös huomautetaan, että usein kaikki näyttää omaan silmään pahemmalta.

– Mä katoin vaan tätä kuvaa silleen ”ihana kuva, ihana kroppa”, en ois ees kiinnittänyt huomiota sen tarkemmin mihinkään. Mutta itsehän me olemme itsemme vahvimmat arvostelijat usein. Ihana sinä, toteaa bloggaaja Anna Pastak.

– Wau, rohkea sinä! Kiitos, kun näytät esimerkkiä, jatkaa toinen kommentoija.

– Vitsi, vaikka sun sisältö on aina ollu aivan sairaaaan upeaa, niin tää on kyllä ehdottomasti paras postaus ikinä!! Järkyttävän rohkeaa ja aitoa!! Arvostan, OLET TÖRKEEN UPEA, kolmas suitsuttaa.