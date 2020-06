Mika Salo kertoo tv:ssä julkisuuden varjopuolista: pelottava yksityiskohta fanipostissa säikäytti – poliisi joutui puuttumaan asiaan

Vaikka Mika Salo on tottunut julkisuuteen, on menneisyydessä yksi hetki, jolloin hän säikähti pahanpäiväisesti.

Huippukokki Hans Välimäki matkaa tämän viikon Hansin matkassa -jaksossa Viroon rallitähti Mika Salon luokse. Hans ottaa ruokailun yhteydessä puheeksi julkisuuden ja kysyy, olisiko Salon mielestä mukavaa pystyä liikkumaan kaduilla ilman, että häntä tunnistetaan.

– Kun sen kanssa on elänyt tässä nyt 40 vuotta, niin siitä on tullut ihan normaalia elämää. Ei se enää vaikuta millään tavalla, et ei mua kiinnosta, jos ihmiset tuijottaa. En mä ees huomaa sitä enää, Salo kertoo.

Julkisuudessa on kuitenkin myös ikävät puolensa. Pelottavin asia tapahtui kun Salo oli kuskina Formula 1:ssä.

– Jostain syystä ihmiset myy esimerkiksi mun vanhempien osoitteita netissä, et mistä ne löytää. Se oli pelottavaa kun mulle tuli fanipostia, niin siinä on jotkut ulkomaalaiset ihmiset seisomassa mun vanhempien kotiovella. Se on vähän pelottavaa jo, mies kertoo.

Hetkittäin tilanteisiin joutui puuttumaan myös virkavalta.

– Vanhemmat joutuivat hakemaan vähän poliisiapua kun käytiin ovella kolkuttelemassa.

Hans Välimäki keskustelee Mika Salon kanssa julkisuudesta.

Hansin matkassa -ohjelma on vienyt Hans Välimäen maailmalle tapaamaan eri maissa asuvia suomalaisjulkkiksia. Hän matkustanut muun muassa huippumalli Suvi Riggsin kotiin Los Angelesiin, Tomi Björckin maisemiin Australiaan ja jalkapalloilija Lukas Hradeckyn luokse Düsseldorfiin.

Hansin matkassa -ohjelman kuvaukset saatiin alta pois ennen koronaa.

Hansin matkassa -kauden päätösjakso Nelosella ja Ruudussa tiistaina kello 20.