Numerokasa-arvoituksen ratkaisee oikein alle 10 % – testaa itsesi!

Yhteenlaskutaitoa ja visuaalista tarkkaavaisuutta vaativa tehtävä on kiertänyt sosiaalisessa mediassa ahkerasti viime päivinä.

Siinä on ainakin kutonen ja nelonen, olisiko siinä myös joku muu numero... Moni on pistänyt kättä päähän Facebookissa ja muissa sosiaalisen median palveluissa kiertäneessä kuva-arvoituksessa.

Tehtävänä on laskea, mikä on kuvassa näkyvien numeroiden summa. Siis kuinka paljon kuvassa näkyvien numeroiden yhteenlaskettu määrä on.

Tässä kuva:

Otetaan vielä selvyyden vuoksi yksi sääntö: kuvaa ei saa käännellä, eli numerot pitää löytää kuvasta sitä kääntämättä.

Ensimmäisistä 500 vastaajasta tämän tehtävän kohdalla väärän vastauksen antoi yli 90 prosenttia vastanneista. Kokeile itse onneasi, vastaa alle ja katso muiden veikkaukset. IS lisää visan oikean vastauksen tälle sivulle myöhemmin.

Minkä summan sinä löydät kuvasta? Vastaa alle ja katso muiden vastaukset!