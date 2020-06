90-luvun suosituimmat poikabändit elivät kulissien takana rajua rokkielämää: huumeita, seksiseikkailuja, pettämiskohu...

Ysärin suosituimmat poikabändit elivät todellisuudessa varsin villiä elämää.

Unohtumaton 90-luku oli poikabändien kulta-aikaa. Nuoret ja viattomat poikabändien jäsenet lauloivat itsensä lukuisten fanien sydämiin.

Todellisuudessa teini-ikäiset tai juuri ja juuri täysi-ikäiset poptähdet joutuivat kuitenkin suosionsa myötä heti keskelle estotonta ja rietasta musiikkimaailmaa. Lavalla nuoret miehet saattoivat laulaa viattomin katsein rakkaudesta, mutta takahuoneissa tunnelma oli usein hieman villimpi. Moni idoleista ajautui Mirrorin mukaan vähintäänkin erikoisiin seksisotkuihin, mutta osa myös päihde- ja mielenterveysongelmien pariin.

Take That on yksi kaikkien aikojen suosituimmista poikabändeistä.

Legendaarinen poikabändi Take That varasti monen suomalaisenkin fanin sydämen 30 vuotta sitten. Yhtyeestä aloitti uransa myös nykyään maailmankuulu sooloartisti Robbie Williams. Bändiin kuuluivat myös Howard Donald, Gary Barlow, Jason Orange ja Mark Owen.

Viisikko on myöhemmin paljastanut, että heidän yhteiselonsa kiertueilla äityi joskus varsin rivoksi. Donald lipsautti kerran haastattelussa, että hän ja Williams ottivat masturbointikilpailuja kiertuebussin takaosassa. Muut bändin jäsenet huvittivat itseään katselemalla Williamsin ja Donaldin poikamaista kisailua.

– Se tapahtui vain kerran, Donald vannoi Q-lehden haastattelussa.

– Se oli kyllä hyvin hämmentävää. Minä pysyttelin tarkkailijana, Mark Owen totesi.

– Kaikki pojat harrastavat sellaista, Jason Orange lisäsi.

Robbie Williamsin ura alkoi Take Thatista ja jatkuu edelleen. Kuvassa reilu parikymppinen Williams vuonna 1997.

Myöhemmin kuvioihin tulivat myös huumeet. Bändin jäsenet ovat myöntäneet polttaneensa pilveä useita kertoja.

– Poltimme ja hihittelimme kuin idiootit. Robbie sen sijaan oli erilainen. Hän on herkkä riippuvuuksille, Donald muistutti.

Nykyään Robbie Williams on kuivilla, mutta on kertonut huumeiden käytön riistäytyneen aikoinaan käsistä toden teolla. Hän paljasti ottaneensa kerran niin paljon kokaiinia, että koko hänen kätensä puutui tunnottomaksi.

– Olin niin syvällä, että olisin varmaan kuollut pian, Williams on myöntänyt.

Ben Adams vuonna 2002.

Tarttuvasta Take On Me -hitistään tunnettu yhtye A1 ihastutti joka keikalla eturivissä keikkuneet faninsa. Bändin hurmureilla Ben Adamsilla ja Christian Ingebrigtsenillä oli kuitenkin hieman kyseenalainen tapa kilpailla faniensa huomiosta ja läheisyydestä, jota fanit mielellään antoivat idoleilleen. Kaksikko tunnettiinkin siitä, että he päätyivät ehkä muita useammin samaan sänkyyn faniensa kanssa.

Bändikaveri Mark Read paljasti myöhemmin, että Adams ja Ingebrigtsen aiheuttivat kulissien takana melkoisia ongelmia, sillä he päätyivät aina taistelemaan saman tytön huomiosta – kilpailuhenkisiä kun olivat.

– He alkoivat aina kilpailla jostain syystä saman tytön takia. Jos Christian oli kiinnostunut jostain tytöstä, Ben ajatteli heti, että minä isken hänet ennen Christiania, Read kertoi.

Christian on myöntänyt, että hän oli kateellinen Ingebrigtsenille, joka oli heidän mielestään muita suositumpi.

– Hän oli yhtyeen suosituin ja minä olin kateellinen hänelle. Hän rakasti olla huomion keskipisteenä ja minäkin halusin osani siitä, Ingebrigtsen myönsi myöhemmin.

Yhden kerran kaksikko ajautui naisen takia liki nyrkkitappeluun asti.

– Kerran Christian oli aikeissa lyödä minua oikein kunnolla turpaan, mutta sitten hän tajusi, että se ei ehkä ole hyvä idea. Hän avasi nyrkkinsä ja tyytyi läppäisemään minua kämmenellä, Ben muisteli.

Blue-yhtye vuonna 2009. Poikabändi oli yksi vuosituhannen vaihteen suosikeista.

Aina naisten huomiosta ei ole tarvinnut tapella, sillä jotkut laulajatähdet ovat ratkaisseet asian hieman eri tavalla. Blue-nimisen poikabändin jäsenet myönsivät vuosia menestyksen jälkeen, että heillä oli tapana harrastaa kiihkeää ryhmäseksiä faniensa kanssa.

Bändin laulajat Lee Ryan ja Duncan James paljastivat, että villeinä vuosina tuli todellakin kokeiltua kaikenlaista.

– Meillä oli Duncanin kanssa usein kimppakivaa. Teimme menneisyydessämme kaikkea tuollaista hullua, hän nauroi haastattelussa 2010.

Tilanteessa ei Duncan Jamesin mukaan ollut mitään kiusallista tai erikoista.

– Ei se ollut outoa. Me jopa heitimme high fivet toisillemme kesken puuhien, Duncan paljasti.

Lee Ryan sai itselleen myös kyseenalaisen kunnian, kun hänelle annettiin porttikielto strippiklubille. Syynä oli se, että Ryan oli harrastanut intiimejä leikkejä viitenä peräkkäisenä päivänä klubin viiden eri tanssijan kanssa. Omistajan mielestä oli helpointa pitää koko poptähti poissa klubilta.

Westlife perustettiin vuonna 1998. Kuva vuodelta 2002.

Westlife-yhtyeen Brian McFadden vei tammikuussa 2002 vihille elämänsä rakkauden Kerry Katonan. Pari oli musiikkimaailman seuratuimpia ja romanssia hehkutettiin ympäri maailmaa.

Valitettavasti vuosisadan rakkaustarina kariutui bändin jäsenten yhteiseen iltaan, jonka aikana McFadden ajautui seksuaaliseen kanssakäymiseen eroottisen tanssijan kanssa.

Sekavan ”poikien illan” tapahtumat alkoivat paljastua, kun Amy Barker astui julkisuuteen ja kertoi, että hänet ja toinen tanssija oli palkattu viihdyttämään yhtyeen poikia. Hotellilla McFadden oli eksynyt naisen huoneeseen ja tunnelma tiivistyi niin, että vaatteet lähtivät päältä.

Brian McFadden lähti Westlifesta vuonna 2004.

McFadden kiisti pitkään Barkerin kertomuksen yhteisestä eroottisesta hetkestä, mutta pyysi kuitenkin julkisesti anteeksi.

– Se oli tyypillinen poikien ilta ulkona. Olimme kaikki todella humalassa, McFadden puolusteli myöhemmin The Sunille.

– Istuin sängylläni kun tämä nainen riisui housuni ja antoi minulle suuseksiä. Se oli todella epäeroottista ja kesti 30 sekuntia. Sitten tulin järkiini, McFadden totesi.

Tuo hetki kuitenkin tuhosi McFaddenin avioliiton. Uusi onni löytyi kuitenkin 2012, jolloin hän meni naimisiin Vogue Williamsin kanssa. Tämäkin liitto päättyi 2017.

Abz Lovelle yhtyeen hajoaminen ei ollut helppo paikka.

Lontoolainen poikabändi 5ive päätti yhteisen tiensä vuonna 2001. Sitä ennen oli nautittu menestyksestä ja tietysti myös juhlittu rankasti. Niin rankasti, että yhtyeen keulahahmoihin kuulunut Abz Love romahti täysin yhtyeen hajoamisen jälkeen.

Raju biletysputki ja yllättävä yksinäisyys aiheuttivat lopulta laulajalle psykoosin.

– En halunnut, että bändi hajoaa. Olin aivan hukassa, koska he olivat minun elämäni tärkeimmät ihmiset, Love paljasti 2018.

Päihteidenkäytöstä johtunut psykoosi oli vähällä suistaa koko miehen elämän raiteiltaan.

– Tapasin paholaisen ja hän näytti minulta. En tiedä mitä siinä tapahtui, olin niin pihalla kaikesta. Sydämeni löi niin kovaa koko ajan, että se tuntui tulevan läpi rinnastani, Love kertoi.

Love ajautui psykoosiin kaksi kertaa.

– Ääni päässäni sanoi, että vielä yhden kerran, niin se oli sitten siinä. Tajusin, että minun täytyy selvitä tästä.

Love pääsi lopulta irti päihdekoukusta ilman katkaisuhoitoja.

– En mennyt hoitoihin. Kaksi koiraani pitivät minut pinnalla. Ne rakastivat minua ja veivät kipuni pois, Love paljasti.