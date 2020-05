Tällainen on Tuukka ja Olga Temosen hurmaava maalaiskoti: kuvat ennen ja jälkeen paljastavat hurjan muodonmuutoksen

Tuukka ja Olga Temosen persoonallinen maalaiskoti ihastuttaa sosiaalisessa mediassa.

Näyttelijä Olga Temonen ja hänen puolisonsa ohjaaja Tuukka Temonen elävät idyllistä maalaisarkea Iitissä. Temoset muuttivat näyttävään maalaistaloon vuonna 2005, minkä jälkeen se on kokenut melkoisen muutoksen.

Lauantaina Olga esitteli Instagramissaan talon keittiön muutosta kuvapareilla.

– Ennen ja jälkeen. Nää kuvat meidän keittiöstä otettu vuonna 2005 heti talokauppojen jälkeen ja jälkimmäiset tänään, näyttelijä kirjoitti.

Voit selata kuvia pyyhkäisemällä kuvaa oikealle tai sen ylle ilmestyvistä nuolista.

Kuvapareista näkyy, kuinka askeettisesta ja vaatimattomasta tilasta on taitavan sisustajan käsissä kuoriutunut lumoava, maalaisromantiikkaa henkivä keittiö. Niin lattiat, kaapistot kuin väliseinäkin ovat saaneet kyytiä. Asunto antaakin varsin avaran ja seesteisen vaikutelman.

Julkaisu on kerännyt tuhansia tykkäyksiä ja lukuisia ihastelevia kommentteja.

– Onpas hyvin remontoitu! Ootte onnistunut luomaan sinne vanhemman tunnelman kuin alkuperäinen ja kuitenkin kaikki uutta ja siistiä! Wau!

– Tämän tyylisestä talosta olen aina haaveillut.

– Teillä on kyllä aivan ihana vanha maalaistalo ja miljöö!

Olga Temonen on vuosien varrella päivittänyt aktiivisesti remonttikuulumisia ja kolmilapsisen perheen arkea niin Instagram-tilillään kuin blogissaan. Temosten sisustustyyli ei mukaile viime aikojen skandinaavisen minimalistisia trendejä, vaan koti henkii ajatonta tunnelmaa. Olohuoneesta löytyy jyhkeät, vanhanaikaiset nahkakalusteet ja kaunis puupöytä.

Koti on pullollaan myös muita kekseliäitä sisustusratkaisuja, kuten vanhoja postikortteja ja persoonallisia sänkyjä.

Elokuva-alan töidensä ohella pariskunta pyörittää tilallaan kotieläinpihaa, jonka asukkeihin kuuluu muun muassa hevosia, lampaita, vuohia, hevosia, kanoja, alpakoita, poneja ja aaseja. Pihalta löytyy myös näyttävä kasvihuone.

Olga Temonen avasi hiljattain blogissaan, kuinka paljon työtä maalaisidyllin ylläpito vaatii.

– Olen taas rääkännyt itseäni fyysisesti niin, että kaikki ovat kipeänä tai jumissa, on siis kevät ja kotieläinpihan kunnostustöiden aika. Ei tuolla niin hirveästi mitään uutta ole tekeillä, mutta tuntuu että elämäni on taas pelkkää kivien kantamista ja nokkosten juurien kaivamista maasta. Ja kaiken tämän jälkeen kun kesä koittaa, koko meidän tonttimme on edelleen tunnusomainen kahdesta asiasta: kivistä ja nokkosista, Temonen kirjoittaa.

Tuukka ja Olga Temosen maaseutuarki vaatii myös paljon töitä.

Myös kotieläinpihaa ollaan jouduttu pitämään suljettuna viime aikoina koronan vuoksi. Olga Temonen kirjoittaa toivovansa, että piha voitaisiin avata yleisölle kesäkuun alussa.