Khloé Kardashian kyllästyi uteluihin muuttuneesta ulkonäöstään ja tiputti melkoisen pommin – fanit eivät olleet pysyä housuissaan

Khloé Kardashian vastasi uteliaalle fanilleen. Seurauksena oli melkoinen soppa.

Khloé Kardashian on joutunut viime aikoina lukuisten kohujen keskelle kuvistaan – ja erityisesti niiden muokkaamisesta.

Viimeksi perjantaina Kardashianin fanit hämmästelivät otoksia, jotka tosi-tv-tähti julkaisi Instagram-tilillään 112 miljoonalle seuraajalleen. Uusissa kuvissa Kardashianin kasvot ja nenä vaikuttavat huomattavasti kapeammilta ja tähden iho on virheettömän sileä.

Monet eivät edes tunnistaneet tähteä kuvista.

Tämä ei Kardashiania hidastanut, vaan julkaisi pian uusia kuvia itsestään. Kahdessa lähes identtisessä kuvassa pastellinsiniseen mesh-paitaan pukeutunut tähti poseeraa katse suoraan kameraan.

Otokset saivat fanit jälleen turhautumaan. Tuhannet kuvapalvelun käyttäjät kyselivät jälleen kommenttikentässä, miksi hän näyttää niin erilaiselta.

Tältä Khloé Kardashian näytti vuonna 2009.

– Miksi näytät niin erilaiselta kaikissa kuvissasi, yli 4 000 tykkäystä keränneessä kommentissa tiedusteltiin.

Kenties kaikkien yllätykseksi Kardashian päätti tällä kertaa vastata yhteen kommenteista.

– Jokaviikkoisten kasvojensiirtojeni takia tietysti, Kardashian näpäytti takaisin.

Mitä ilmeisimmin kyseessä oli sarkastinen heitto, sillä tähti on kieltänyt muokanneensa ulkonäköään veitsellä. Fanit riehaantuivat hetkessä tähden ironisesta vastauksesta, kun taas osa kuittaili Kardashianille takaisin tämän tympeästä vastauksesta pohdituttaneeseen kysymykseen. Kommentteja kertyi satoja ja satoja.

– Hän kertoi varmaan totuuden, joten en tiedä, onko tämä kuittailua.

– Tässä on kyllä vaihdettu kasvojen sijaan koko pää.

– Ainakin olet rehellinen!

Osa kommentoijista suhtautui tilanteeseen myös vakavasti.

– Miksi olet niin puolusteleva? Tiedät, että saat sosiaalisessa mediassa kysymyksiä, kommentteja ja mielipiteitä. Lopeta näsäviisastelu ja yritä vastata oikeisiin kysymyksiin, eräs kommentoija kirjoitti.

– Selkeästi sinulla on maskeeraaja, joka meikkaa kasvosi eri tavalla tai olet tehnyt jotain kasvoillesi. Kumpikin on ok, mutta älä suutu, jos ihmiset kysyvät. Olet aina vaikuttanut kaikista maanläheisimmältä, joten toivoisin, että pysyisit rehellisenä, viesti jatkui.

Vielä viisi vuotta sitten Kardashian näytti huomattavasti erilaiselta.

Kauneusleikkaus- ja pistosasiantuntija Claire McGuinness spekuloi australialaisessa 3pm Pick-Up -radio-ohjelmassa maanantaina Kardashianin dramaattista muodonmuutosta.

McGuinnes painotti, ettei ole tavannut Kardashiania henkilökohtaisesti, joten perusti arvionsa tosi-tv-tähden viimeaikaisiin sosiaalisen median julkaisuihin. dramaattisen muodonmuutoksen taustalla on yhdistelmä kauneusleikkauksia, pistoksia, laihdutusta, filttereitä, meikkiä, ja valaistusta.

– Kaikki alkavat näyttää samalta, McGuinnes toteaa Kardashianin perheestä ja heidän miljoonista seuraajistaan ympäri maailmaa.

Kourtney, Kim ja Khloé Kardashian ohjelmansa 17. kauden promokuvassa.

Kendall Kardashian (vasemmalla), Kim Kardashian-West (edessä vasemmalla), Kourtney Kardashian (edessä oikealla), Khloé Kardashian (2. oikealla) ja Kylie Jenner sekä äiti Kris Jenner (2. vasemmalla) kanssa vielä kolme vuotta sitten.

Khloé Kardashian on ollut julkisuudessa aina siitä asti, kun Kardashian-klaanin elämää taltioiva tosi-tv-sarja Keeping Up with the Kardashians pärähti ruutuihin vuonna 2007. Sarjaa on tuotettu 18 tuotantokautta ja se on tehnyt tähdistään – eli Kardashian-Jennerin perheenjäsenistä miljonäärejä.

Khloé on useaan otteeseen puhunut julkisuudessa avoimesti ulkonäköpaineistaan ja siitä, kuinka häntä on aina verrattu siskoihinsa.

– Olin aina tukeva. Ystäväni kulkivat bikineissä, mutta en koskaan kokenut olevani sinut sellaisten vaatteiden kanssa, hän sanoi People-lehdelle 2015.

– Tiesin, etten näytä sisariltani eikä minulla ole samanlaisia muotoja kuin heillä, mutten kokenut siinä olevan mitään väärää. Minulla oli rakastavat vanhemmat, jotka saivat minut tuntemaan itseni kauniiksi.