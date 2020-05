Tältä tutut tähdet näyttivät lakkiaispäivänään – Paula Vesalan erilainen ylioppilaskuva herättää ihastusta

Moni suomalaisjulkkis innostui lauantain lakkiaispäivän kunniaksi muistelemaan omia juhliaan.

Yli 25 000 suomalaista kirjoitti tänä keväänä ylioppilaaksi. Lauantaina tuoreet ylioppilaat saivat valkolakkinsa, vaikka perinteisiä kevätjuhlia juhlallisine seremonioineen ei voitu tänä vuonna järjestää. Ylioppilaat juhlivat kuitenkin omissa porukoissaan, läheisten ja perheen kanssa.

Moni julkisuudesta tuttu suomalainen innostui lauantaina onnittelemaan valmistuneita ja lakin saaneita sosiaalisessa mediassa. Tähdet kaivoivat esiin omat lakkiaiskuvansa vuosien takaa ja paljastivat, miltä he näyttivät tärkeänä päivänään.

Juontaja Heikki Paasonen kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2002. Lakkiaiskuvassaan nuori Paasonen poseeraa punaisen ruusun kanssa hymyillen.

– Onnea täysi-ikäiselle ylioppilaslakilleni! Onnittelut myös kaikille valmistuneille. Nauttikaa viimeisestä hauskasta kesästänne, Paasonen toivottaa.

Youtube-tähti ja artisti Arttu Lindeman kirjoitti ylioppilaaksi neljä vuotta sitten keväällä 2016. Myös Lindeman julkaisi lauantaina valmistuneiden kunniaksi ylioppilaskuvansa.

Iisalmesta kotoisin oleva juontaja Tuija Pehkonen puolestaan kirjoitti ylioppilaaksi 2000-luvun puolivälissä. Hän pukeutui lakkiaisiinsa pallokuvioiseen mekkoon.

– Mitä siitä nyt on, reilu viitisentoista vuotta. Tuntuu kuin eiliseltä, eikä juuri mikään ole muuttunut. Onnea kaikki uudet ylioppilaat, valmistuneet, koulunsa päättäneet! Pehkonen kertoo Instagramissa ylioppilaskuvansa kera.

Laulaja Paula Vesalan ylioppilaskuva sen sijaan on hieman erilainen kuin monien muiden kuvat. Vesala nimittäin poseeraa mustavalkoisessa kuvassa vakavana ja hymyilemättä, käteensä nojaten. Hän on pukeutunut tummaan mekkoon ja kädessään hänellä on tumma ruusu.

– Ja eessä siellä on vain valloittamaton. Onnea kaikille valmistuneille! Hyvää kesää ja utelias katse horisonttiin, Vesala kirjoittaa kuvatekstissä.

Vesalan kuva on herättänyt laulajan faneissa ihastusta ja sitä on kehuttu vuolaasti.

– Olet ihana ja hymyilevä kaunis ja upea leidi, eräs nainen ihastelee.

– Upea kuva! toinen toteaa.

Radiojuontaja ja urheiluselostaja Lauri Kottosen lakkiaisista on ehtinyt vierähtää 16 vuotta. Hän kertoo Instagramissa, ettei katso ylioppilaskuvassaan kameraan, koska koki sen olevan taiteellista.

– Soitin bändissä, joten siksi taiteellinen ”ohi kameran” katse. Haluaisin myös kiinnittää huomion ”varjoon” leukani alla, joka itse asiassa on pitkään kasvattamani ja tarkasti vaalimani huuliparta. Samaista partaa äitini yritti jonain aamuna pyyhkiä pois märällä kädellä likana ennen kouluun lähtöäni. O tempora o mores! Kottonen paljastaa.

Juontaja Alma Hätönen myöntää Instagramissa, ettei hän löytänyt varsinaista ylioppilaskuvaansa, mutta kaivoi arkistoistaan kuvia lakkiaispäivältään vuodelta 2009. Kuvan yhteydessä hän toivottaa onnea kaikille valmistuneille.

– Tulevaisuus on teidän. Uskon ja toivon, että teidän jäljiltänne tää maailma tulee olemaan parempi paikka. En löytänyt virallista valmistujaiskuvaa niin saatte nauttia näistä vuoden 2009 laadukkaista digikamerakuvista, juontaja vinoilee.