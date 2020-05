Martina Aitolehti pisti pystyyn hulppeat tuparit uudessa kodissaan – illan tarjoilut kruunaa mykistävä Chanel-kakku

Aiemmin tänä keväänä eronnut Martina Aitolehti juhlistaa uutta kotiaan tupaantuliaisilla ystäviensä kanssa.

Martina Aitolehti kertoo Instagramissa viettävänsä lauantaina tupaantuliaisiaan uudessa kodissaan. Aitolehti julkaisi tilillään kuvia uudesta asunnostaan, ja paljastaa niiden yhteydessä, että idea juhlista tuli Nanna Karalahdelta.

– Oon aina ollu sitä mieltä, että tuparit on ihan turhat järjestää (en halua sotkua mun kotiin jne...). No, Nanna päätti että nyt järkätään tuparit, ja vieraina kaikki upeet ja ihanat naiset, Aitolehti kertoo Instagramissa.

– Myönnän, ajatus ahdisti, mutta täällä ollaan. Koronarajoitusten puitteissa, talo täynnä ihania naisia, joita niin rakastan. Ystävät ja niiden olemassaolo on parasta. Kiitollinen, että mua ympäröi näin siistit tyypit, hän jatkaa.

Aitolehti julkaisi lisää kuvia ja videoita tupareistaan Instagramin Tarina-osiossa. Niistä selviää, että hän kävi ennen juhliaan ammattilaisen meikattavana, ja että tupareiden tarjoilut ovat huippuluokkaa.

Aitolehden videoilla näkyy, miten kokki valmistaa ruokaa grillissä asunnon edessä pihalla. Lisäksi esillä on menu, josta selviää, että tarjolla illan vieraille on muun muassa parsasalaattia, focacciaa, mäti-varhaisperunasalaattia ja erilaisia grilliruokia.

Jälkiruoaksi on tarjolla hulppeasti koristeltua, Chanel-muotitalon logolla varustettua kakkua ja juhlajuomana toimii muun muassa kuohuviini.

Aitolehti kertoi aiemmin tällä viikolla Me Naisille, että hän on juuri muuttanut kolmioon Helsingin Kalasatamaan. Hän paljasti hankkineensa uuteen kotiinsa lähes kaiken uutena, jotta saisi aloittaa puhtaalta pöydältä. Aitolehti kertoi Me Naisille, että uusi koti tuntuu omalta ja viihtyisältä.

Aiemmin Aitolehti asui Eiran arvoalueella yhdessä puolisonsa Stefan Thermanin kanssa. Pari päätyi kuitenkin eroon tänä keväänä yhdeksän vuoden parisuhteen jälkeen.

Pari oli eronnut aiemminkin useita kertoja, mutta nyt he kokivat, että ero olisi pysyvä. Aitolehti kertoi IS:lle toukokuun alussa, ettei päätös syntynyt helposti.

– Tajusin, että nyt minä haluan erota ja en tahdo palata enää takaisin siihen suhteeseen. Se ei ole minulle enää vaihtoehto. Se oli ensimmäinen oivallukseni. Toinen oivallukseni oli, että nyt minun on käytävä kaikki eroon liittyvä läpi. Vaatii se sitten kuukausien itkemisen ja kärsimisen, mutta nyt minä teen sen, hän sanoi IS:lle.

Vaikka ero oli vaikea, odotti Aitolehti innolla sitä, että pääsee viettämään sinkkuna aikaa ystäviensä kanssa. Hän on seurustellut lähes koko aikuisikänsä, ja ollut sinkku viimeksi parikymppisenä.

– Eniten odotan sitä, että saan olla ystävieni kanssa ja voimme viettää yhdessä ihania iltoja ja kokea ihania seikkailuja yhdessä.