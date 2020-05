Suomalaisjulkkikset julkaisivat harvinaisia kuvia lapsistaan – näin koulujen päättymistä juhlittiin tähtien perheissä

Muun muassa Maria Veitola, Marja Hintikka, Aki Linnanahde, Kirsi Alm-Siira ja Marita Taavitsainen juhlistivat koulujen päättymistä lastensa kanssa lauantaina.

Lauantai oli monissa suomalaisperheissä tärkeä päivä. Koulut loppuivat, lasten ja opiskelijoiden kesälomat alkoivat ja moni sai päätökseen pitkän rupeaman koulussa.

Tänä vuonna koulujen päättymistä juhlittiin monissa perheissä hyvin eri tavalla kuin aiemmin, sillä suuret juhlat ja kokoontumiset ovat yhä kiellettyjä koronaviruksen vuoksi. Myös monen suomalaisjulkkiksen perheessä oli juhlapäivä, kun tähtien jälkikasvu pääsi kesälaitumille.

Juontajapari Marja Hintikan ja Ilkka Uusivuoren esikoinen päätti lauantaina eskarinsa. Hintikka julkaisi Instagramissa kuvan, jossa komeilee hänen esikoispoikansa tuore todistus. Kuvan yhteydessä juontaja julkaisi tunteikkaan kirjoituksen siitä, miltä tuntuu olla tulevan ekaluokkalaisen äiti.

– Jonkinlainen vanhemmuuden merkkipaalu tämä on, kun yhtäkkiä ymmärtää olevansa kohta koululaisen äiti. Nuo pitkät jalat niin nopeat, etten enää pysy perässä. Oma huone, jossa on kaikille tavaroille paikkansa – ikkunan alla tila varattuna kirjoituspöytää varten. Ryhmä Haun tilalle ovat vaihtuneet Harry Potterit ja polkupyöräkin on melkein yhtä iso kuin omani., Hintikka tunnelmoi.

– Kiitos ihana, herkkä voimapoikani, että saan seurata ihmeellistä kasvuasi. Se tosin on niin nopeaa, että juuri nyt pakahdun ajatuksesta, mihin hujahtivat ensimmäiset seitsemän vuotta, hän jatkaa.

Juontaja ja kirjailija Maria Veitolan poika Taisto puolestaan pääsi lauantaina ensimmäiseltä luokalta. Ylpeä äiti julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän poseeraa kesälomansa aloittavan Taiston kanssa.

– Taisto pääs ekalta! Jee! Veitola iloitsee.

Myös uutisankkuri Kirsi Alm-Siiran tytär päätti lauantaina ensimmäisen luokan. Alm-Siira julkaisi Instagramissa kuvan juhlatamineisiin pukeutuneesta tyttärestään. Kuvatekstistä paljastuu, että kesäloman alkua juhlittiin jäätelöllä.

– Semmosta mun äiti tuli tänne ilmottelemaan, et pääsin tänään ekalta. Mutsi leijuu sillä, että sain opeilta stipendin siitä, et oon niiden mielestä muut huomioiva ja kiva luokkakaveri. Noi tän päivän kiharat ei ollu Kikun paras suoritus. Ne suoristui ennen kuin eka jätskipallo oli syöty, Alm-Siira kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Laulaja Marita Taavitsaisen lapset suuntaavat ensi vuonna kolmannelle ja viidennelle luokalle. Taavitsainen julkaisi omalla tilillään kuvan tyttäristään ja toivotti heille onnea.

Esko Eerikäisen ja Martina Aitolehden Victoria-tytär puolestaan poseeraa Instagramissa saamansa diplomin kanssa. 10-vuotias Victoria pitelee kädessään vaaleaa ruusua ja hymyilee leveästi. Eerikäinen on merkinnyt kuvan aihetunnisteella neljäs luokka.

Laulaja Anna Puu iloitsee Instagramissa tyttärensä kolmannen luokan päättymistä. Hän julkaisi tilillään kuvan, jossa tuore kesälomalainen temmeltää aurinkoisessa puutarhassa.

– Kolmas luokka ohi! Wuhuu! Kesäloma alkakoon! ONNEA kaikille koulunsa päättäneille! Vaikka nyt ei isoja juhlia voikaan järjestää, niin muistakaa silti nauttia ja olla ylpeitä saavutuksistanne. Ja vaikka tulevaisuuden kuvittelu voi nyt just tuntua hieman haastavalta, niin uskaltakaa silti unelmoida, elää hetkessä ja vetää isoja siemauksia kesän tuoksua sieraimiinne, Anna Puu toivottaa kuvan yhteydessä.

Myös juontaja Aki Linnanahteen perheessä on lauantaina tärkeä päivä. Linnanahteen tytärpuoli kirjoitti ylioppilaaksi tänä keväänä ja sai lauantaina päähänsä valkolakin. Ylpeä juontaja julkaisi Instagramissa yhteiskuvan päivän juhlakalun kanssa.

– Korona tai ei, mutta syytä kippistää joka ikiselle lakin päähänsä saaneelle ja ammattiin valmistuneelle. Olkaa ylpeitä mitä olette saavuttaneet erikoisissa olosuhteissa. Meillä juhlittiin perheen kesken katsomalla juhlat virtuaalisesti ja sen jälkeen normaalein menoin, mutta pienellä porukalla, Linnanahde paljastaa kuvatekstissä.

Kyläkauppias Sampo Kaulasen ja hänen puolisonsa Minttu Murphy-Kaulasen Rianna-tytär sai lauantaina ensimmäisen todistuksensa. Kaulanen julkaisi Instagramissa kuvan Lapin lumien keskellä poseeraavasta tyttärestään.

– Eka toikkari!! Kaulanen iloitsee kuvan yhteydessä.

Mediapersoona Jani Toivolan tytär päätti puolestaan eskarinsa. Toivola kertoo Instagramissa, että tytär sai eskarista ruusun ja todistuksen, jotka pääsevät paraatipaikalle rapduo JVG:n kuvien viereen.

– Me halutaan Pantterin kanssa nostaa malja kaikille tänään koulunsa tai lukuvuotensa päättäville. Kaikkille elämänsä käännekohdassa eläville. Uuteen astuville ja suuntaansa vielä pohtiville. Tänään saa ja pitää coolistella itsensä ja muiden kunniaksi. Ootte kaikki rohkeita, kauniita ja arvokkaita. Jokaisella teistä on oma ainutlaatuinen ääni. Tarina kerrottavana. Elämä koettavana, Toivola kirjoittaa Instagramissa.

Radiojuontaja Minna Kuukan lasten koulutaival päättyi tänä vuonna nauhalta kuunneltuun Suvivirteen. Kuukka julkaisi tilillään kuvan kesäloman aloittaneista kaksosistaan. Juontaja kertoo, että ensi vuonna lapset menevät kahdeksannelle luokalle.

– Vuoden 2020 kummakevään vikana koulupäivänä tyypit haki hienot todistukset ja antoivat luvan perinteisen koulupäätöskuvan julkaisuun. Luokassa oli kuunneltu Suvivirsi nauhalta.

– Kollektiivinen hurraa kaikille koululaisille ja opettajille, jotka on puristaneet vuoden pakettiin ihmeellisten tuulten puhaltaessa.