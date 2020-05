Maisa Torppa julkaisi kuvan 28 vuoden takaa – tältä hän näytti taaperona

Maisa Torppa paljasti Instagramissa, miltä hän näytti lapsena.

Julkkiskaunotar Maisa Torppa viihdytti lauantaina reilua 78 000 Instagram-seuraajaansa nostalgisella kuvalla. Torppa julkaisi tilillään kuvan 28 vuoden takaa 1990-luvun alusta.

Otoksessa poseeraa pikkuruinen Torppa noin 1-vuotiaana. Hänen vaalea tukkansa on pystyssä ja pörröinen ja yllään hänellä on pilkullinen haalari. Torppa vaikuttaisi olevan kuvassa popsimassa punaisia viinimarjoja suoraan pensaasta.

– Tää mamma ei oo kyllä muuttunut 28 vuodessa yhtään mihinkään! Edelleenkin blondi tukka pystyssä, pinkkiä päällä ja syön kaiken mitä vaan eteen tulee! Torppa naureskelee kuvatekstissä.

Torpan kuva on herättänyt ihastusta hänen seuraajissaan. Kommentoijat ovat kehuneet taaperoikäistä Torppaa äärimmäisen suloiseksi ja panneet merkille, että pienokainen on todella taitanut ahtaa suunsa täyteen marjoja.

Nykyään Torppa on 29-vuotias some- ja mediapersoona. Torppa nousi julkisuuteen jo yli kymmenen vuotta sitten, kun osallistui Miss Bikini 2009 -kisaan vain 18-vuotiaana. Kilpailun jälkeen Torppa teki tv-debyyttinsä MTV:n Rantalentis-ohjelman juontajana ja sittemmin hänet on nähty lukuisissa tosi-tv-sarjoissa, muun muassa Viidakon tähtösissä, Tuurin kyläkauppiaassa ja Tuulitunnelissa.

Torppa on viihtynyt julkisuudessa myös yksityiselämänsä vuoksi. Hän seurusteli useamman vuoden rallitähti Jari-Matti Latvalan kanssa, mutta pari päätyi eroon viime vuonna. Sittemmin Torppa on avioitunut IT-alalla työskentelevän Mikko-rakkaansa kanssa.

Parin hulppeita häitä vietettiin Helsingissä ystävänpäivänä. Pari vihittiin vuonna 1826 valmistuneessa Helsingin vanhassa kirkossa lähipiirin läsnä ollessa. Vihkimisen jälkeen juhlat jatkuivat hotelli Kämpin juhlatiloissa.

Torppa ja Mikko ystävystyivät viime vuoden keväällä, mutta suhde syventyi rakkaudeksi loppuvuodesta. Kun kaksikko tapasi ensimmäistä kertaa, Torppa oli vielä kihloissa Jari-Matti Latvalan kanssa. Torpan ja Latvalan häitä oli tarkoitus juhlia viime vuodenvaihteessa, mutta pari erosi lokakuussa.

– Emme me hirveän montaa kuukautta ole olleet yhdessä Mikon kanssa, kun juuri olin menossa toisen miehen kanssa naimisiin, Torppa kertoi IS:lle häidensä jälkeen.

Torppa on myös kouluikäisen pojan äiti. Hän oli naimisissa vuosina 2012–2014 lapsensa isän kanssa.