Forbes-lehti väittää Kylie Jennerin kutoneen valheiden verkon, jonka avulla hän sai itsensä näyttämään miljardööriltä – kyseenalaisia yksityiskohtia julki

Maailman nuorimmaksi ”self-made” miljardööriksi tituleerattu Kylie Jenner on menettänyt miljardööristatuksensa ja joutunut valtavan kohun silmään.

Sometähti, kosmetiikkayrittäjä ja tosi-tv-tähti Kylie Jenner, 22, joutui perjantaina valtavan kohun silmään, kun arvostettu talouslehti Forbes julkaisi nettisivuillaan pitkän artikkelin otsikolla ”Kylie Jennerin valheiden verkon sisällä – ja miksi hän ei enää ole miljardööri”.

Artikkelissaan Forbes väittää Jennerin punoneen valheiden verkon ja liioitelleen omaisuutensa arvoa, ja nousseen valheidensa siivittämänä maailman miljardöörien listalle.

Forbes julisti Jennerin viime vuonna maailman nuorimmaksi ”self-made” miljardööriksi eli miljardööriksi, joka on luonut uransa itse ja tienannut näin ollen myös rahansa itse. Titteli herätti voimakasta arvostelua, sillä Jennerin ei katsottu tienanneen kaikkia rahojaan itse, vaan hänen väitettiin hyötyneen muun muassa perheensä varoista ja Kardashianit-tosi-tv-sarjasta.

Forbesin mukaan Jennerin miljardööristatuksen taustalla oli hänen menestynyt Kylie Cosmetics -kosmetiikkayrityksensä. Jenner on myös tehnyt sosiaalisesta mediasta itselleen äärimmäisen rahakkaan bisneksen ja on yksi Instagramin seuratuimmista henkilöistä reilulla 178 miljoonalla seuraajallaan.

Nyt Forbes kuitenkin väittää, ettei Jennerin kosmetiikkabisnes ole menestynyt läheskään niin hyvin kuin hän on antanut julkisuudessa ymmärtää. Forbesin mukaan Jennerin perhe on mennyt ”epätavallisen pitkälle” vakuuttaakseen lehden siitä, että Jenner todella on miljardööri ja menestynyt bisnesnainen.

Jenner on Kardashianien perheen nuorimmainen. Hänen äitinsä on Kris Jenner ja isä Caityn Jenner. Hänen siskojaan ovat Kim, Khloé ja Kourtney Kardashian sekä Kendall Jenner.

Kardashianit ja Jennerit poseerasivat Met-gaalassa viime keväänä.

Forbesin mukaan Jennerit ovat kutsuneet sen edustajia kartanoihinsa ja esittäneet veroilmoituksia, joita lehti epäilee väärennetyiksi. Lehti kummastelee jutussaan, miten pitkälle ökyrikkaat tähdet voivat olla valmiita menemään vaikuttaakseen vielä hieman rikkaammilta.

Forbesin mukaan Jennerin kosmetiikkabisneksen kasvuvauhti on ollut epäilyttävä. Yritys sai alkunsa vuonna 2015, kun Jenner julkaisi ensimmäisen 15 000 kappaleen erän huulituotteitaan. Nokkelan somemainonnan ansiosta tuotteet myivät loppuun alle minuutissa ja yrityksen ympärille syntyi valtava mielenkiinto.

Seuraavana vuonna Kylie Cosmetics oli jo satojen miljoonien dollarien arvoinen bisnes. Forbesin mukaan Jennerin viestintätiimi ehdotti tuolloin tähteä lehden kanteen, ja Jennerin varallisuuden huumaava nousu pyrittiin todistamaan talouslehdelle yrityksen kirjanpitoa esittelemällä.

Asiakirjojen mukaan Jennerin yritys oli noussut nollasta yli 300 miljoonan dollarin eli reilun 270 miljoonan euron megabisnekseksi vuodessa. Jenner itse oli Forbesin mukaan tienannut vuoden aikana noin 100 miljoonaa euroa. Lehden mukaan yritys tahkosi myös seuraavana vuonna vastaavat voitot.

BBC:n mukaan Jenner myi 51 prosenttia yrityksestään viime vuonna kauneusjätti Cotylle 600 miljoonalla dollarilla eli noin 540 miljoonalla eurolla.

BBC huomauttaa, että Cotyn jakamien tietojen perusteella Jennerin yritys ei olisikaan niin menestynyt kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää. Cotyn paljastamien tietojen mukaan Jennerin yritys on ”huomattavasti pienempi ja vähemmän voittoa tuottava kuin perhe on vuosia uskotellut kosmetiikkateollisuudelle ja medialle”.

Fobersin mukaan Coty on paljastanut, että yritys tahkosi vuonna 2018 noin 125 miljoonan dollarin eli 112 miljoonan euron liikevaihdon, mikä on reilusti alle puolet sen ensimmäisistä vuosista annettuihin tietoihin verrattuna, vaikka yrityksen toiminta on lähinnä kasvanut.

– Jos Kylie Cosmeticsin liikevaihto oli vuonna 2018 125 miljoonaa dollaria, miten se olisi voinut tehdä 307 miljoonaa dollaria vuonna 2016 (kuten yrityksen oletettu veroilmoitus väittää) tai 330 miljoonaa vuonna 2017? Forbes kyselee artikkelissaan ja vihjaa Jennerin valehdelleen yrityksensä tuotoista.

Forbesin mukaan Jenner ei uusien tietojen valossa ole todellisuudessa miljardööri. Lehti kuitenkin toteaa, että siitä huolimatta tähden omaisuuden arvo on varsin mehevä, noin 900 miljoonaa dollaria eli reilut 810 miljoonaa euroa.

Kylie iski takaisin

Forbesin artikkeli keräsi välittömästi valtavasti huomiota ja lukuisat kansainväliset mediat uutisoivat siitä. Kohun nostattanut artikkeli ei jäänyt huomaamatta myöskään Kylie Jenneriltä, vaan hän otti siihen perjantaina kipakasti kantaa Twitter-tilillään.

Tähti totesi, ettei hänellä ole mitään syytä valehdella tai teeskennellä jotain muuta kuin mitä hän on.

– Mihin minä oikein edes herään. Minä luulin, että tämä on hyvämaineinen sivusto. Ainoa mitä näen, ovat joukko virheellisiä lausuntoja ja todistamattomia oletuksia, lol. En ole koskaan pyytänyt mitään titteliä tai yrittänyt valehdella itseäni sinne. Piste, Jenner totesi twiitissään.

Jenner ihmetteli Twitterissä, mihin Forbes perustaa väitteensä vääristellyistä veroilmoituksista. Hän kuitenkin korostaa, ettei Forbesin artikkeli huolestuta häntä, ja että hän on äärimmäisen tyytyväinen elämäänsä ja nykytilanteeseensa.

– Minä voin mainita noin 100 tärkeämpää asiaa juuri nyt kuin pakkomielle siitä, paljonko minulla on rahaa, Jenner näpäyttää.