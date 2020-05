Sara Sieppi avautuu podcastissa väleistään Sofia Belórfiin – tilanne vuoden takaa sai tajuamaan ystävän ahdingon: ”Hullua puhua tästä ääneen”

Sara Sieppi puhuu Aki Linnanahteen podcastissa ystävyydestään Katiska-vyyhtiin sekaantuneeseen Sofia Belórfiin.

Missi, juontaja ja somevaikuttaja Sara Sieppi kertoo tänään lauantaina julkaistussa Aki Linnanahteen podcastissa elämästään ja kuulumisistaan.

Podcastissa Sieppi valottaa myös välejään Katiska-huumevyyhdissä mukana olleeseen Sofia Belórfiin.

Belórf ja hänen entinen miesystävänsä, Katiskan pääepäiltyihin kuuluva Niko Ranta-aho pidätettiin vuosi sitten Marbellassa epäiltyinä osallisuudestaan Suomen historian suurimpaan huumevyyhtiin.

Aki Linnanahde kysyy Siepiltä, kuinka paljon hän on nykyään tekemisissä Belórfin kanssa. Sieppi ja Miss Helsinki -kilpailun voittajana alun perin julkisuuteen tullut Belórf ovat olleet ystäviä pitkään.

– Meillä on Sofian kanssa ollut sellainen ystävyys, että koska hän on ollut paljon ulkomailla, niin emme ole olleet päivittäin tekemisissä. Mutta aina kun nähdään, niin juttu jatkuu siitä, mihin se on jäänytkin, Sieppi pohtii podcastissa.

Belórf ja Sieppi Emma-gaalassa vuonna 2017.

Linnanahde huomauttaa, että Belórfilla on takanaan melko hurja vuosi ja kysyy, miten Sieppi on tukenut ystäväänsä.

– Hullua puhua tästä ääneen, Sieppi huokaisee ja jatkaa:

– Mutta silloin vuosi sitten kun joutui katsomaan vierestä, niin kyllä mä olin tosi huolissaan Sofiasta ja kaikesta pyörityksestä, mitä siinä tapahtui, Sieppi sanoo viitaten vuoden takaiseen kotietsintään ja tutkintavankeuteen, johon Belórf asetettiin epäiltynä rahanpesusta ja huumausainerikoksesta.

Sieppi kertoo nähneensä Belórfia heti hänen päästyään tutkintavankeudesta.

– Hän pääsi vähän purkamaan tota kaikkea. Viimeksi näimme ennen koronaa, mutta olemme laitelleet toisillemme tsemppiviestejä ja sellaista, Sieppi selvittää.

Sofia Belórf on joutunut kohujen keskelle osana Katiska-vyyhtiä.

Sieppi lisää, että hänen mielestään Belórfista julkisuudessa annettu kuva ei vastaa todellisuutta.

– Hän on tosi hyvä ihmisten kanssa. Monet ajattelevat, että hän olisi tosi ylimielinen ja haluaisi elää jotain ökyelämää, mutta sisimmässään hän on tosi sydämellinen, lämmin ja ihana ihminen, Sieppi kertoo.

– Se ökyelämän mielikuva tulee varmasti siitä, että on niiden ökylaukkujen ja ykkösluokan lentojen kanssa siellä omassa somessa koko ajan, Linnanahde huomauttaa.

– Mä en ehkä ymmärrä sitä, mutta jokainen tyylillään, hän jatkaa.

Belórfin entinen miesystävä Niko Ranta-aho tunnusti hiljattain syyllistyneensä lähes kaikkiin häneen kohdistettuihin syytteisiin. Samaan aikaan Belórf kertoi eronneensa Ranta-ahosta. Belórf kommentoi eroa tuolloin MTV:lle todeten, että haluaa tässä vaiheessa elämäänsä perheen ja miehen, joka on läsnä.

Ero ei kuitenkaan hiljentänyt kohua Belórfin ympärillä. Pian julkisuuteen alkoi tihkua tietoja Belórfin ja juuri Martina Aitolehdestä eronneen Stefan Thermanin suhteesta.