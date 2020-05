Anu Saagim teki intiimin paljastuksen kesken joogaohjelman – keskustelu kiistellystä aiheesta roihahti heti: ”Kusjuures karvane kiisu-miisu moes”

Anu Saagim sohaisi ihokarvojen ajelun merkitystä ohjelmassa paljastettuaan, ettei itse ole viitsinyt ajella karvojaan koronaepidemian aikana.

Mallina, päätoimittajana ja vaatesuunnittelijana tunnettu Anu Saagim, 58, on onnistunut kuohuttamaan virolaisyleisöään kotimaassaan Virolaismedia Õhtulehtin julkaisemassa Särtsuminutid-ohjelmassaan. Keskiviikkona julkaistussa jaksossa Saagim ja joogaohjaaja Tiit Trofimov keskustelevat naisten karvoituksesta ja siitä, vaikuttaako karvoitus seksikkyyteen.

Aihe nousee jaksossa pinnalle, kun Saagimin ja Trofimovin on tarkoitus joogata kesäisesti ulkosalla.

– Minulla on tosi kuuma. Tekisi mieli riisuuntua alasti, mutta en nyt ota vielä vaatteita pois, Saagim toteaa tervehdittyään katsojia.

Trofimov ehdottaa, että kaksikosta kumpikin kuoriutuisi vaatekerroksistaan. Saagim kuitenkin toteaa, ettei pysty moiseen, sillä ei ole viitsinyt ajella karvojaan koronaepidemian aikana.

– Olen jopa miettinyt, että voisin antaa niiden kasvaa. Mitä väliä sillä on, minähän käyn suihkussa säännöllisesti, niin eihän silloin myöskään ala haisemaan, Saagim pohtii.

Trofimov toteaa, että luonnollisuus vaikuttaa olevan nyt muodissa. Saagimilla on heti aiheeseen liittyvä kysymys.

– Onko miehistä iljettävä näky, jos treffeillä nainen vaikka kurottaa yhtäkkiä lasia ja hänen kainalostaan paljastuu hirveä pehko, Saagim kysyy.

– Minulle se kyllä on. En ole päässyt siitä yli. Mutta olen kyllä nähnyt sitä, kun olen kiertänyt maailmalla joogakerhoissa ja muissa erinäisissä boheemeissa paikoissa, Trofimov tunnustaa.

Hän jatkaa pohtimalla, mistä ilmiö voisi johtua.

– Olen huomannut, että naiset ovat alkaneet protestoimaan. He ovat saaneet tarpeekseen miesten miellyttämisestä ja toimivat niin kuin on itselle mukavampaa. Eli he ovat alkaneet protestiksi kasvattamaan karvoja, hän jatkaa.

– Sen jälkeen ei ole enää miehiäkään, Saagim toteaa.

Trofimov huomauttaa, että monet hänen ystävistään ovat kuitenkin sopeutuneet tilanteeseen, eivätkä tee asiasta numeroa. Saagim haluaa kuitenkin tietää, pätevätkö samat mielipiteet myös alapään karvoitukseen.

– Entä mirri? Pitääkö mirrin olla karvainen vai ei?

– Kusjuures karvane kiisu-miisu moes, Trofimov tuumaa empimättä.

Suomeksi lause kääntyy niin, että karvoitus bikinialueella olisi tällä hetkellä muodissa.

– Erityisen muodikas on Tšingis-kaani-tyyppinen nuttura. On mielenkiintoista, miten muoti elää. Että ei ole vaan yhtä tyyliä, pitää muotoilla, Trofimov vastaa.

Saagim päivitti Facebook-tililleen pian ohjelman julkaisun jälkeen aiheen herättäneen varsin kiivasta keskustelua.

– Oli tai ei, keskustelu käy kuumana, hän kommentoi päivityksessään.

Räväköistä lausunnoistaan tunnettu Anu Saagim teki hiljattain visiitin myös Farmi Suomi -ohjelmaan. Hän kuitenkin putosi ohjelmasta ensimmäisenä.

– Tämän ohjelman kuvausten jälkeen totesin, etten mene enää yhteenkään reality-ohjelmaan! Saagim parahti IS:lle kuvausten jälkeen.