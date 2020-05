90 päivää morsiamena -tähden liitto päättyi katastrofaalisesti – suunnittelee nyt pornouraa

Tosi-tv-tähti Larissa Dos Santos Lima kertoo urasuunnitelmistaan Instagramissa.

90 päivää morsiamena -sarjan yksi ikimuistoisimmista hahmoista on brasilialainen Larissa Dos Santos Lima, joka muutti Las Vegasiin rakkauden perässä. Sarjan katsojat muistavat, kuinka ärhäkkä Larissa ajautui jatkuvasti riitoihin puolisonsa Colt Johnsonin ja etenkin parin kanssa saman katon alla asuneen Coltin Debbie-äidin kanssa.

Brasilialaiskaunotar on ottanut julkisuudesta kaiken ilon irti ja paistatellut parrasvaloissa, vaikka liitto päättyi katastrofaalisesti.

Nyt Larissa suunnittelee alanvaihdosta, sillä tosi-tv-tähti kertoo Instagramissaan perustavansa Only Fans -sivuston. Kyseessä on brittiläinen vuonna 2016 perustettu sosiaalisen median sivusto, jonne pääsevät vain täysi-ikäiset käyttäjät. Sivustolla voi jakaa haluamaansa sisältöä, kuten kuvia ja videoita, ja määritellä kuukausihinnan, jolla sisältöä pääsee seuraamaan.

Larissa ilmoittaa myös olevansa halukas tekemään pornoelokuvan, mutta ei ihan mistä tahansa hinnasta.

– Puoli miljoona dollaria. Maksakaa minulle puoli miljoonaa dollaria ja teen pornoa, Larissa julistaa Instagramissaan.

Coltin ja Larissan elämää päästään seuraamaan 90 päivää morsiamena: Häiden jälkeen -spin-off-sarjassa, joka esitetään Yhdysvalloissa kesällä. Colt on kertonut amerikkalaismedioille, ettei ole enää missään tekemisissä ex-vaimonsa kanssa.

Larissa Dos Santos Lima ponnahti julkisuuteen 90 päivää morsiamena -sarjasta, jossa seurataan kansainvälisten parien tietä alttarille.

Liitto kesti kuusi kuukautta

Colt jätti erohakemuksen pari päivää sen jälkeen, kun poliisi oli käynyt heidän kotonaan selvittelemässä parin välejä. Coltin mukaan Larissa epäili hänen ostaneen pornoelokuvan ja raivostuneen asiasta. Larissa oli käynyt miehen kimppuun ja niinpä Colt soitti hätänumeroon.

Sarjan kuudennella kaudella mukana olleen parin yhteinen taival oli myrskyisää alusta asti ja Amerikassa etenkin yksi sarjan kohtaus kuohutti tv-katsojia. Ohjelmassa Colt valitti, ettei hän saa tarpeeksi seksiä. Larissa neuvotteli, että jos Colt maksaisi hänen huulitäytteensä, niin hän lupaisi harrastaa seksiä miehen kanssa.

Parin ero astui voimaan viime toukokuussa. Avio-onnea kesti lopulta vain kuusi kuukautta. Edellisen kerran Colt sanoo nähneensä Larissa oikeudessa.

– En ole puhunut hänelle aikoihin. Viimeksi näimme oikeudessa, minä kättelin häntä ja toivotin hänelle hyvää jatkoa. En tiedä mitä hän tekee tai missä hän on. Hän saa tehdä mitä lystää. Haluan vain, että hän jättää minut rauhaan, Colt kertoi huhtikuussa Entertainment Tonightin haastattelussa.

Colt Johnson on sanonut sydämensä särkyneen, eikä hänellä ole kiirettä uuteen parisuhteeseen avioeron jälkeen.

Amerikkalaismedian mukaan Häiden jälkeen -spin-off-sarjassa Colt etsii elämäänsä uutta naista ja Larissa uusia rintoja.

– Olen sinkku ja haluan tuntea oloni itsevarmaksi ja seksikkääksi. Nähdessäni strippareita Las Vegasissa, ajattelen, että haluan samanlaisen vartalon, Larissa kertoo suunnitelmistaan ohjelman trailerilla.

Brasilialaiskaunotar on kertonut haastatteluissa rakastavansa kauneusoperaatioita ja haluavansa muuttaa ulkonäköään entisestään.

– Huuleni on täytetty, leukaani ja nenääni on muotoiltu ja takapuoltani suurennettu. Myönnän, että olen koukussa toimenpiteisiin, Larissa kujersi US Weeklylle viime vuonna.