Sara La Fountain ehti palata Yhdysvalloista Suomeen lähes viime hetkellä – pian korviin kantautui kammottavia tietoja toisen kotimaan tilanteesta

Julkkiskokki Sara La Fountain ehti Yhdysvalloista takaisin Suomeen juuri ennen koronakriisin eskaloitumista. Nyt hän yrittää parhaansa mukaan olla tukena maassa asuville ystävilleen.

Kokki Sara La Fountain on tottunut elämään tien päällä. Vaikka Saran, 39, koti on jo pitkään sijainnut Helsingin kantakaupungissa, on hän viettänyt vuotensa suurimmaksi osaksi ympäri maailmaa töiden parissa matkustellen. Tämä vuosi on kuitenkin ollut varsin erilainen, sillä viimeiset kolme kuukautta Sara on viihtynyt visusti Suomen maan kamaralla.

– Olin itseasiassa New Yorkissa ja Los Angelesissa töiden takia, mutta ehdin juuri sieltä tänne ennen koronakriisin iskemistä. Mun oli kyllä tarkoituskin tulla Suomeen, mutta ei ollut tarkoitus jäädä ihan näin pitkäksi aikaa. Nyt menen vähän tämän maailmantilanteen ehdoilla ja palaan Yhdysvaltoihin sitten, kun tilanne siellä paranee, Sara vastaa kysyttäessä, kauan hän aikoo kenties viipyä Suomessa.

Sara La Fountain muutti New Yorkiin ensimmäistä kertaa ollessaan vasta 19-vuotias, kun hän aloitti lukion jälkeen opinnot paikallisessa yliopistossa. Ei siis ihme, että vuosien varrella kaupungista on tullut Saralle kuin toinen koti. Vaikka New Yorkissa on paljon rakkaita ystäviä ja myös perhettä, kiittelee Sara onneaan siitä, että hän on parhaillaan Suomessa.

– Kun kuulin, millaista kaikilla ystävilläni siellä on, ymmärsin, kuinka turvallista ja rauhallista meillä on olla täällä Suomessa. New Yorkissa ihmisiä on kadonnut, kaupoista varastetaan ruokaa ja liikkeiden ovet on teljetty kiinni puisilla laudoilla. Se on kuin aavekaupunki. Tilanne siellä on ollut todella pelottava ja ahdistava, Sara kuvailee.

– Me suomalaiset olemme myös tottuneet olemaan enemmän itseksemme ja yksin ajatustemme kanssa. Mutta ystävistäni siellä huomasin, että heillä oli todella vaikeaa. Puhelinlinjani on käynyt kuumana, kun olen yrittänyt auttaa ja rauhoitella heitä kaiken paniikin keskellä. Toisinaan tuntui, että mulla oli enemmän psykiatrin kuin ystävän rooli. Mutta tietenkin olen tukena ja turvana silloin, kun tilanne sitä vaatii, hän kertoo.

Sara kertoo innostuneensa koronakeväänä uudelleen myös kuntosalitreenistä.

Vaikka kulunut kevät on ollut monella tapaa poikkeuksellinen, on Sara nauttinut ajastaan Suomessa. Kun viettää ison osan vuodesta muualla töiden vuoksi, tuntuu oman kodin rauha ja ylimääräinen aika harvinaiselta herkulta. Sara kertoo panostaneensa tänä keväänä entistä enemmän omaan hyvinvointiinsa, kun hektisen aikataulun rauhoittuminen on antanut tilaa uusille rutiineille.

– Minulle tämä on rehellisesti sanottuna ollut myös todella rentouttavaa aikaa. Olen ensimmäistä kertaa ehtinyt kunnolla laittaa kotia kuntoon remontoimalla ja maalaamalla, aloittaa treenaamisen sekä panostaa rauhaan ja hyvinvointiin, Sara listaa.

– On tehnyt hyvää keskittyä itseensä ja siihen, mikä elämässä on oikeasti tärkeää, kuten perheeseen ja ihmissuhteisiin. Ehkä tämä on ollut koko maailmalle ihan hyvä pysähdyspaikka. Toivon vain, että nämä tästä opitut asiat eivät unohdu sitten, kun tilanne normalisoituu, hän jatkaa.

Sara on viihtynyt aiemmin pitkiä aikoja New Yorkissa. Nyt hän on kuitenkin onnellinen, että on sen sijaan Helsingissä.

Kulunut kevät on lisäksi antanut Saralle mahdollisuuden edistää keskeneräisiä projekteja paitsi kotonaan, myös työrintamalla. Maailmalla kuvattavan televisioprojektin aikatauluun tulleet muutokset ja kuvausten siirtyminen koronan vuoksi vapauttivat tilaa kalenterista. Sitä aikaa Sara on käyttänyt muun muassa uuden hyvinvointibrändinsä rakentamiseen. Saran kevät onkin kulunut pitkälti reseptejä hioen ja uusia suunnitelmia tehden.

– Olen mukana rakentamassa uutta terveysbrändiäni, mistä olen todella innoissani. Olen oikeastaan tehnyt sitä jo jonkin aikaa. Tarkoituksemme on tuoda markkinoille kokonaisvaltaisesti terveyttä edistävää ruokaa ja juomaa. Se on ollut megatrendi jo pitkään, mutta haluamme viedä sitä vähän syvemmälle. Ei enää pelkkää proteiinia ja rahkaa, Sara nauraa.

– Tätä konseptia on luotu pitkään ja hartaasti, mutta hyvää kannattaa odottaa. Haluamme saamaan ihmiset voimaan paremmin, hyviä makuja unohtamatta, hän iloitsee.

Sara La Fountain on viihtynyt kevään Suomessa koronakriisin vuoksi.

Sara kertoo innostuksen uutta projektia kohtaan saaneen alkunsa hänen omasta kiinnostuksestaan terveyteen ja hyvinvointiin. Vuosien varrella hän on televisiotöiden ohella opiskellut itämaista lääketiedettä sekä kiertänyt maailmaa etsien uusia tuotteita ja trendejä, joista voisi olla apua brändin rakentamisessa. Keittiössä hän on omien sanojensa mukaan viettänyt aikaa jopa tavallistakin enemmän.

– Nyt koronan aikana olen myös käynyt ahkerasti salilla ja treenannut enemmän kuin yleensä. Nuorempana kuntoilin paljon, kun tein mallin töitä. Silloin ikään kuin kuului treenata ja olin myös todella tarkka siitä, mitä syön. Syön edelleen terveellisesti, mutta nykyään suhtaudun pieniin herkutteluhetkiin rennommin, Sara kertoo.

– Treenaamisen vastapainoksi yritän myös lenkkeillä, joogata ja meditoida. Hyvinvointi ei ole pelkkää liikuntaa ja syömistä, myös mieli liittyy siihen vahvasti. Treenaamisesta ei saa tulla pakkomielle, vaan pitää löytää tasapaino. Treenata kovaa, mutta antaa keholle myös rakkautta ja lämpöä, hän muistuttaa.

Saran piknikkorista löytyy aina tuoreita marjoja ja hedelmiä.

Sara La Fountain on ollut julkisuudessa lähes puolet elämästään. Vuosien varrella Sara on saanut luotsata omia televisio-ohjelmiaan niin Suomessa kuin maailmalla, julkaista reseptikirjoja sekä laittaa ruokaa lukuisille maailmantähdille.

Sara ei kuitenkaan ole antanut julkisuuden muuttaa häntä. Päinvastoin, hän kertoo olevansa nyt enemmän oma itsensä kuin kenties koskaan aiemmin.

– Olen ylpeä siitä, etten ole muuttunut oikeastaan ollenkaan. Jos jotain, niin olen ehkä vielä nöyrempi nyt kuin joitakin vuosia sitten. En ole ihminen, jolla menestys olisi noussut hattuun, Sara pohtii.

– Mielestäni jokaisen tulisi miettiä, millainen ihminen haluaa olla ja millaisten asioiden takana haluaa seistä. Kohdella ihmisiä, kuten haluaisi itseään kohdeltavan. Kaikkea ei tarvitse itsestään antaa, mutta sitten on ainakin mukava katsoa aamulla peiliin, hän päättää.

Jos sääennustuksiin on uskominen, hemmotellaan suomalaisia tulevina viikkoina kuumilla kesähelteillä ja auringonpaisteella. Kun samaan aikaan koronaviruksen aiheuttamia rajoitteita aletaan askel askeleelta purkamaan, on ihmisillä oiva mahdollisuus nauttia kauniista kesäpäivistä esimerkiksi piknikin merkeissä.

Sara kertoo työstävänsä parhaillaan uudenlaista hyvinvointibrändiä.

Piknikit kuuluvat myös Sara La Fountainin kesäperinteisiin. Hän tosin muistuttaa, ettei aurinkoinen sää ole aina edellytys piknikille. Ulos voi hyvin mennä ruokailemaan pilvisemmälläkin säällä, sillä eväitä voi pakata mukaan joka lähtöön ja vilttien sekä oikeanlaisen vaatetuksen turvin tarkenee silloinkin, kun hellerajat eivät pauku.

– Piknikit voivat olla hyvin erilaisia. Se voi olla romanttista, jolloin korista voisi löytyä esimerkiksi pullo kuohuvaa tai hyvää roseeviiniä, Sara vinkkaa.

– Piknikruokia voi toteuttaa myös eri teemoilla. Esimerkiksi meksikolaisesta piknikkorista voisi löytyä maukkaita tacoja, toisesta taas raikkaita salaatteja, hän listaa.

Sara itse kertoo pakkaavansa usein piknikkoriinsa erilaisia marjoja ja hedelmiä. Kesäisin mukana on poikkeuksellisesti myös tuoreita herneitä, pullo kuohuvaa sekä erilaisia itsepuristettuja mehuja ja salaatteja. Hän muistuttaakin, ettei mukaan tarvitse aina pakata vain herkkuja. Myös piknikruoka voi olla terveellistä ja ravitsevaa.

– Ei ole mukavaa, jos ruokailun jälkeen olo on tukala ja liian täysi. Etenkään silloin, jos ollaan tyttöporukalla ja usein piknikkejä tehdään enemmän tyttöjen kesken. Miehet tulevat paikalle sitten vähän myöhemmin, kun uskaltavat, Sara nauraa.

– On ihana aloittaa päivä esimerkiksi piknikillä ja siirtyä siitä jatkamaan iltaa terassille. Se olisi mielestäni täydellinen kesäpäivä tyttöjen kesken. Silloin korista löytyisi paljon erilaisia marjoja ja hedelmiä.

Parhaimmat piknikmuistot Saralla liittyvät monien muiden suomalaisten tapaan vappuun, sillä myös hän on jo vuosien ajan kantanut oman, vappuherkkuja notkuneen pöytänsä Ullanlinnanmäelle yhdessä ystäviensä kanssa. Viime aikoina tämä perinne on kuitenkin jäänyt taka-alalle Saran viettäessä vappunsa useimmiten tien päällä.

– Muistan, että meillä oli aikanaan todella suuret piknikperinteet vappuna. Kokkailimme sitä varten varmaan viikon ja olimme päättäneet, että meillähän on sitten kaikista hienoin pöytä. Sieltä löytyi aina kaikkea mahdollista, susheista lihapulliin, Sara muistelee nauraen.

– Se oli kyllä piknikkien piknikki.