Aino Louhi on yksi suomalaisen nykysarjakuvan kärkinimistä – kynästä syntyi vanhan muiston inspiroima tarina

Aino Louhi on yksi nykysarjakuvan kärkinimistä.

Kuukauden kotimaisessa Aino Louhi kertoo vanhan muiston.

– Yllättävän kivaa oli tehdä strippisarjakuva, kun tämä oli ensimmäinen, kertaa kuvataiteilija ja sarjakuvantekijä Aino Louhi (s. 1981) kokemustaan toukokuun kotimaisen sarjakuvan teosta.

Sarjakuvaromaanilla Mielikuvitustyttö (Suuri Kurpitsa) suomalaisen nykysarjakuvan kärkeen viime vuonna ponnahtanut Louhi kuuluu siihen alati kasvavaan joukkoon taiteentekijöitä, jotka kertova kuva on imaissut matkaansa.

Kielikurssi ’96 on saanut inspiraation Louhen kielikurssimatkasta Juan-Le-Pinsiin Rivieralle. Soma sattuma on, että paikka on sama, jonne Tove Jansson teki 1954 matkan äitinsä kanssa ikuistaen myöhemmin kokemuksensa sarjakuvaan Muumipeikko Rivieralla.

– Minä kirjoitin Mielikuvitustyttöä tehdessä paljon tekstejä ja tuo matkakertomus oli yksi niistä. Oli kiva miettiä rytmitystä, miten tuo kertomus jaettaisiin kolmen ruudun muotoon.

Mielikuvitustyttö-albumi rakentuu pääosin muodolle, jossa yhdellä sivulla on vain yksi kuva.

– Olen oppinut ja kysellyt käsikirjoittaja Pauli Kallio strippisarjakuvan rakentamisesta.

Louhi kertoo kirjoittavansa idean ympäriltä paljon kaikenlaista, joka sitten jossain vaiheessa hioutuu kokonaisuus, jossa ei ole mukana selittävää ääntä.

– Minulla on sähköisessä pöytälaatikossa jonkin verran sellaisia tarinoita, joista saisi lyhyempiä juttuja.

Aino Louhella on jälleen tällä hetkellä työn alla isompi albumiprojekti, jonka hän toivoo saavansa valmiiksi ensi vuonna.

Louhi on tyypillinen apurahataiteilija, jonka töiden rahoitus muodostuu muutaman kuukauden mittaisista apurahoista.

– Heti, kun saa apurahan, joutuu saman tien miettimään seuraavaa.

– Sarjakuvan tekemisessä suuri osa työstä on ajatustyötä. Olen hidas piirtäjä ja teen töitä maanantaista perjantaihin työhuoneellani.

Aino Louhen mukaan hänen tyylinsä on pitkän etsinnän tulos.

Louhi kertoo aloittavansa työpäivän yhdentoista maissa.

– Haahuilen ja kokeilen paljon ja yritän paljon kaikenlaista. Etsiskelen visuaalista ilmettä.

Louhen tapa aloittaa työpäivä lämmittelemällä ”haahuillen” tuo mieleen Tenavat-sarjakuvan tekijän Charles M. Schulzin, joka aikoinaan kertoi Ilta-Sanomille alkavansa työpäivänsä samalla tavalla ”kynällä haahuillen”.

Aino Louhi ei ole sukunsa ensimmäinen Kuukauden kotimaisen tekijä, sillä hänen äitinsä Kristiina Louhi debytoi sarjakuvantekijänä keväällä 2011.

– Käytän lyijykynää, akvarellia, paperileikkausta, mustetta ja akryylia.

Aino Louhi piirtää sarjakuvansa työhuoneellaan.

Aino Louhi on hyvin taitava värinkäyttäjä ja Mielikuvitustytön upea oivallus oli käyttää erivärisiä tyhjiä sivuja eri lukujen välillä rytmittämään tarinaa.

– En miettinyt sitä etukäteen, mutta minulla oli työhuoneella värillisiä kartonkeja, joista idea tuli. Skannailin niitä ja katsoin, mikä sopii tarinan väreihin.

Louhi opiskeli kuvataiteilijaksi Tampereen ammattikorkeakoulussa, jossa Johanna Rojola veti sarjakuvakurssin.

– Innostuin siitä valtavasti ja heti tiesin, että sarjakuva oli minun juttuni.

– Kirjojen tekeminen kiinnosti, mutta silloin, nuorempana ajattelin, etten mitään lastenkirjoja lähden kuvittamaan. Sarjakuva tuntui paljon coolimmalta. No onneksi voin tehdä molempia, Louhi nauraa.

– Sarjakuvamakuni on ”nirso”. Louhi nostaa esiin Juliana Hyrrin ja amerikkalaisen Jeffrey Brownin.

– Brownin tyyli on simppelin näköistä, mutta niin totta. Se teki vaikutuksen, miten niin yksinkertaisella viivalla voi tehdä niin eläväntuntuisia juttuja. Minulla on samanlainen tavoite. Ja sitten ruotsalainen Hanna Gustavsson, jonka Yölapsi on hieno. Pohjoismaissa muutenkin tehdään nyt paljon hyvää.

– Christer Nuutinen, joka tekee Kramppeja ja nyrjähdyksiä on myös idolini.

Kuvataiteilija Aino Louhen työhuoneella on myös hänen maalaustelineensä, jonka äärelle hän ei ole viime aikoina ehtinyt pysähtyä sarjakuvan ja kuvitusten vietyä taiteilijan mukanaan.