Eva-Riitta Siitonen 80 vuotta – lupasi lapsenlapselleen Vienolle elää, kunnes tämä on täysi-ikäinen

Eva-Riitta Siitonen on luvannut tyttärentyttärelleen, että elää vielä ainakin neljä vuotta. – Tämän koronakauden raskas hinta on ollut, että emme ole voineet olla entiseen tapaan yhdessä Vienon kanssa, hän sanoo.

Matti Siitonen varmaan onnittelee ja laulaa, Helsingin entinen ylipormestari Eva-Riitta Siitonen ennustaa 80-vuotissyntymäpäivänsä kulkua sunnuntaina 31.5.

Silloin kuullaan Eva-Riitan lempilaulu.

Se ei ole kuitenkaan aviomiehen Matti ”Fredi” Siitosen tai pariskunnan tyttären Hanna-Riikka Siitosen tunnettu laulu.

– Minulta kysytään usein, kumman musiikista pidän enemmän, Fredin vai Hanna-Riikan, Eva-Riitta Siitonen kertoo.

– Kohtuuton kysymys. Molemmista tietysti, Eva-Riitta Siitonen sanoo.

Hän veikkaa, että sunnuntaina hän saa kuulla Yksinäisen saarnipuun.

– Tuo kaunis laulu on minun ja monen suomalaisen ikätoverini elämäntarina.

Junnu Vainion klassikkolaulussa karulle luodolle sattuu juurtumaan yksinäinen saarnipuu, paikkaan, johon ei ole kyennyt mikään muu elollinen.

Eva-Riitta Siitonen kertoo, että hänen lapsuutensa oli hyvin niukka.

– En ole puhviverhojen takana kasvanut, hän sanoo.

Eeva-Riitta Siitonen vuonna 1982.

Lapsena Eva-Riitta Siitoselle ei tullut mieleenkään leikkiä maaherraa eikä kaupunginjohtajaa, myöhempiä aikuisiän työtehtäviään.

Elämä 40-luvun Suomessa oli kovin erilaista kuin nyt. Sitä on tämän päivän ihmisen hänen mielestään vaikea edes ymmärtää. Elettiin sotaa ja sen menetyksiä. Eva-Riitalla ei ollut isoäitejä eikä isoisiä. Kato oli käynyt, niin kuin hän sodan jälkeistä Suomea kuvailee.

– Minulla oli kova palo opiskella, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta, hän kertoo.

Jo 12-vuotiaana Eva-Riitta luki yhteiskunnallisia kirjoja.

– Luin Artturi Leinon Kahden lipun alla, ja olin kaksi viikkoa maalaisliittolainen, kunnes löytyi uusi vaikuttava opus, hän naurahtaa.

Perhe oli muuttanut Helsingistä Ilmajoelle Pohjanmaalle.

– Äiti ei halunnut, että kotona puhutaan uskonnosta tai politiikasta. Siitä tuli hänen mielestään riitaa.

16-vuotiaana Eva-Riitta tuli yksin Helsinkiin töihin. Hän teki koko kesän kolmea työtä ja sai ostettua syksyllä itselleen talvivaatteet.

Yksi työ oli elokuvateatterin paikannäyttäjänä.

– Työhön kuului univormu, jossa oli komeat poletit olkapäillä, Eva-Riitta Siitonen muistelee.

Eva-Riitta Siitosta harmittaa, ettei hän ole korona-aikana voinut tavata tyttärentytärtään Vienoa.

Omat kokemukset ovat kannustaneet työhön. Itse hän oppi jo hyvin nuorena ottamaan vastuun omasta elämästään. Äidiksi hän tuli ensimmäisen kerran jo 19-vuotiaana vuonna 1960.

– Ideologiani pohjaa siihen, että on hyvä kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta omasta elämästään, mutta turvaverkko pitää olla.

– On aikoja, joidenkin kohdalla pitkiäkin, jolloin ei yksin selviä. Kaikki ei ole aina itsestä kiinni. Toiset eivät esimerkiksi vakavien sairauksien takia tule toimeen ilman apua.

Mahdollisuus säätykiertoon oman elämän aikana on Siitosesta tärkeää. Hänen lapsuudessaan sanottiin talonpojasta presidenttiin. Tästä on Suomessakin esimerkkejä.

Fredi ja Eva-Riitta Siitonen matkalla vuoden 1976 euroviisuihin Haagiin.

Haave opinnoista toteutui vasta kolmekymppisenä. Eva-Riitta Siitonen valmistui merkonomiksi 34-vuotiaana ja ekonomiksi viisi vuotta myöhemmin.

Siinä sivussa hän pyöritti miehensä Matti Siitosen kanssa ohjelmatoimistoa.

He tapasivat jo 1967 Kulosaaren kasinolla. Fredi oli esiintymässä, Eva-Riitta kesätöissä.

Tuona 60-luvun kesäpäivänä kumpikaan ei vielä tiennyt tulevasta. Että Eva-Riitta Siitosen tie veisi vielä MTV:n tv-kuuluttajasta kokoomuspuolueen kansanedustajaksi, Uudenmaan maaherraksi, Helsingin kaupunginjohtajaksi ja lopulta europarlamentaarikoksi.

– Olemme harjoitelleet Matin kanssa jo yli puolivuosisataa yhdessäoloa, Eva-Riitta Siitonen kertoo.

– Nyt korona-aikana olemme pohtineet, löytyykö enää mitään asiaa, mitä emme ole käsitelleet. Olemme ihmetelleet myös, miten nuorena sai asiasta kuin asiasta aikaan suukopua.

Ylipormestari Eva-Riitta Siitonen ja Ruotsin prinsessa Victoria vuonna 2000 Helsingissä.

Kotona on kohdannut pitkään kaksi maailmaa: politiikka ja musiikki. Lähipiirissä on ollut paljon teatterin ja musiikin ihmisiä, myös tyttären Hanna-Riikan kautta.

– En taida olla taiteellinen, Eva-Riitta Siitonen kertoo.

– Olin nuorena teatteriryhmässä ja otin lausuntatuntejakin, mutta huomasin, ettei se ole minun vahvuuteni.

Työelämässä Eva-Riitta Siitonen kertoo edenneensä aina noin kymmenen vuoden jaksoissa. Eduskuntaan hän pääsi ensi yrittämällä 1983 kokoomuksen mandaatilla. Siitonen istui eduskunnassa liki kaksi kautta, kunnes siirtyi Uudenmaan läänin maaherraksi 1990–1996.

– Kansanedustajan tehtävässä pääsee laajan ja monipuolisen tiedon pariin.

– Jos on eduskunnassa monta vuotta, se on aikamoinen koulu, jos paneutuu asioihin. Minulla on ollut aina intohimo tietoon ja vähän uteliaisuuttakin. Siksi arvostin sitä eduskunnassakin.

Alku maaherrana oli dramaattinen. Uudellamaalla oli vuoden 1990 alussa vaikea työvoimapula.

Hän perusti ensi töikseen yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työryhmän auttamaan työvoimapulaa ja muutaman kokouksen jälkeen oltiin nopeasti kasvavassa työttömyydessä. Lama iski kuin pyörremyrsky.

Siitonen juhli vuonna 1996, kun hänestä tuli Helsingin kaupunginjohtaja.

Eva-Riitta Siitonen sanoo, että hänen ikäpolvellaan oli tavoitteena lasikattojen rikkominen. Ja ne rikkoutuivatkin.

Maaherrana Eva-Riitta Siitonen oli kolmas nainen. Helsingin kaupunginjohtajaksi hänet valittiin 1996 ensimmäisenä naisena.

– Monet oman ikäluokkani naiset olivat ensimmäisiä naisia tehtävissään. Ihmiset puhuttelivat minua maaherrattareksi.

Kaupunginjohtajaksi hän pääsi täpärästi yhden äänen erolla 43–42. Äänestystuloksen varmistuttua Siitosen pojan pienet lapset istuivat sohvalla ja huusivat: Hyvä mummo!

– Kerran lapsenlapset olivat pormestarin virka-asunnolla, kun edustustiloissa kävi siivooja. Lapsenlapset kertoivat, että nyt me on nähty se kaupunginjohtaja.

Lapsenlapset olivat aina vähintään yhden yön viikossa Siitosilla yökylässä. Se perustui päätökseen, ettei lapsenlapsille voi ilmoittautua vasta eläkeiässä.

– Kaupunginjohtajuus kohdallani sattui monista vastustuksista huolimatta onnelliseen aikaan, Eva-Riitta Siitonen sanoo.

Eva-Riitta ja Matti Siitosen tytär Hanna-Riikka Siitonen oli tunnettu laulaja, laulunopettaja ja näyttelijä. Hanna-Riikka Siitonen menehtyi kesällä 2018.

Isoista asioista löydettiin poliittinen yksimielisyys ja selkeät enemmistön päätökset on helpompi toimeenpanna.

– Nyt kun seuraa tapahtumia, näyttää, että on enemmän ristiriitoja.

Toisena työpäivänään pormestarina Eva-Riitta Siitonen pyysi kaupungin rahoitusjohtajaa esittelemään kaupungin lainat.

Epäedulliset lainat, jotka eivät olleet edes vaihdettavissa edullisempiin kertoivat karua kieltään koetusta lamasta myös Helsingissä kuten koko maassa.

– Kaupunginjohtajan tärkein tehtävä oli vastata taloudesta. Suomi oli liittynyt juuri EU:hun. Kansainvälistymisestä tuli toinen tärkeä tehtävä. Suomi haki paikkaansa EU:ssa ja Helsingin oli löydettävä omansa eurooppalaisten kaupunkien joukossa.

Vuonna 2000 Helsingin kaupunki täytti 450 vuotta. Siihen kuului paljon edustustehtäviä.

Vuodesta tuli henkilökohtaisesti vaikea. Hanna-Riikka Siitonen sairastui tammikuussa 2000 kilpirauhassyöpään.

– Sovimme mieheni kanssa, että hän vähentää keikkoja ja ottaa päävastuun. Tytär oli silloin paljon meillä.

Juhlavuoden takia Helsingin tuomiokirkko oli sinä vuonna koko yön auki. Pormestarin virka-asunto sijaitsi vinosti kirkkoa vastapäätä. Pormestari laittoi usein yöpaidan päälle takin ja kävi yöllä istumassa kirkossa.

– Hain balanssia ja rauhaa. Se oli vaikea tilanne. Töissä olin isojen asioiden kanssa tekemisissä ja omassa mielessä oli murhe ja huoli.

Hanna-Riikka Siitonen kuoli heinäkuussa 2018 sairastettuaan kilpirauhassyöpää 18 vuotta.

Yhä päivittäin Eva-Riitta Siitonen käy tyttärensä haudalla Helsingissä.

Vieno, Fredi ja Eeva-Riitta Siitonen Hevisaurus-musikaalissa vuonna 2012. Eva-Riitta Siitonen on luvannut Vienolle, että elää vielä ainakin neljä vuotta, kunnes Vieno on täysi-ikäinen.– Mutta olen sanonut, että älä sitten suutu, jos en elä, koska se ei ole ihan tahdonvaltaista, hän sanoo.

Hanna-Riikka Siitonen oli itsekin äiti. Eva-Riitta hoiti nyt jo teini-ikäistä Vienoa paljon pienenä, kun Hanna-Riikka oli sairas ja tarvitsi enemmän unta.

– Tämän koronakauden raskas hinta on ollut, että emme ole voineet olla entiseen tapaan yhdessä Vienon kanssa.

– Huomasin, että emme ole olleet koskaan aikaisemmin edes kahta viikkoa erossa.

Tulevaisuudestaan Eva-Riitta on luvannut Vienolle, että elää vielä ainakin neljä vuotta. Siihen asti, kun Vieno on täysi-ikäinen.

– Mutta olen sanonut, että älä sitten suutu, jos en elä, koska se ei ole ihan tahdonvaltaista.

Siitonen Linnan juhlissa itsenäisyyspäivänä 2006.

Syntymäpäiväänsä Eva-Riitta Siitonen viettää perheen kanssa. Mökki ja erityisesti metsä on hänen pyhä paikkansa. Jokainen mökkisaaren kivi on tuttu.

– Olen metsäihminen. Se on kirkkoni. Saatan viettää päivittäin metsässä tunteja.

Työikäisenä hän muistaa ajatelleensa, että miltä se sitten tuntuu, kun ura on ohi. Kun on saanut olla niin monessa mukana.

Enää ei ole loputonta halua huomioon tai vaikuttamiseen.

– Nyt olen mummo Töölöön kylästä. Olen iloinen, että saan seurata läheltä omien nuorten ja uusien polvien elämää.

– Tässä tilanteessa haluan uskoa, että Suomi selviää tästäkin kurimuksesta.

Nuorille ihmisille hän toivoo malttia. Ei ole niin paha asia, jos äiti tai isä on lasten kanssa muutaman vuoden kotona. Kyllä uraa ehtii silti tehdä.

Tärkeintä ei ole hänen mukaansa, mitä saavuttaa. Tärkeintä on matka.

Hänen oma matkansa on ollut mielenkiintoinen.

– Olen saanut hyvän elämän.

Siitoset tyttärensä Hanna-Riikan ja tämän puolison Janne Virtasen häissä kesällä 2003.