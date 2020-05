Paolo Roberto nousi katutappelijasta tv-tähdeksi – nyt seksin ostaminen teki hänestä hylkiön ja tuhosi koko uran

Ruotsi järkyttyi, kun Stieg Larssoninkin ylistämä tähti jäi kiinni seksin ostamisesta.

Ruotsi sai koronan keskelle toissa viikonloppuna muuta ajateltavaa. Ei tosin yhtään mieltä ylentävämpää.

Edeltävänä torstai-iltana Tukholman poliisi suoritti Östermalmilla ”Tehtävä Turskan”, operaation seksin ostamisesta epäiltyjä vastaan. Prostituutioon käytettävästä asunnosta poistui henkilö, joka napattiin kiinni kadulla. Kuulustelujen jälkeen mies päästettiin vapaaksi, mutta joku vuoti lehdille tiedon: tunnettu tv-kasvo pidätetty seksin ostamisesta.

Seuraavana päivänä Paolo Roberto, 51, astui itse esiin TV4:n haastattelussa. Kanava oli luonteva valinta, sillä se oli hänen pitkäaikainen yhteistyökumppaninsa.

– Ostin seksiä, Roberto tunnusti.

Seksin ostaminen kriminalisoitiin Ruotsissa ensimmäisenä maailmassa jo yli 20 vuotta sitten, koska näin haluttiin suojella heikossa asemassa olevia prostituoituja, jotka olivat usein ihmiskaupan uhreja.

Se, että kiinni jäi Roberton kaltainen urheilun, liike-elämän ja tv-tuotantojen tähti, oli iso järkytys. Ruotsissa asenteet seksin ostoa kohtaan ovat jyrkät. Olihan Robertolla toki rosoinen menneisyytensä, mutta hän oli populaarikulttuurin kautta jäänyt monien mieliin nimenomaan tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolustajana.

Roberto esitti itseään ruotsalaisen rikoskirjallisuuden ehkä tunnetuimmassa luomuksessa, Stieg Larssonin Millennium-sarjassa, jossa hän puolusti nyrkit pystyssä päähenkilö Lisbeth Salanderia hyväksikäyttäjiä vastaan. Roolistaan elokuvasarjan toisessa osassa hänet muistetaan Suomessakin.

Larssonin on kerrottu ottaneen Roberton mukaan kirjoihinsa kunnianosoituksena sinnikkyydestä elämässä.

– Se on ehdottomasti likaisinta, iljettävintä, mitä voi tehdä toista ihmistä kohtaan, Roberto kuvaili TV4:n haastattelussa tekoaan – joka oli hänelle ensimmäinen, kuten hän vakuutti.

– Minulla on sellainen homma elämässä, että aina kun menee hyvin – en ole koskaan voinut paremmin, ollut onnellisempi, elämä kukoistaa – päädyn tuhoamaan sen. On ollut väkivaltaa, todella paljon väkivaltaa, ja nyt jotain mikä on mielestäni likaisinta mitä on. Jollain tavalla pitää täyttää aukko sisälläni, Roberto selitteli.

Hän onnistui puhumaan itsensä mahdollisesti vielä pahempaan pulaan. Itseruoskinnassaan hän antoi ymmärtää, että hänen käyttämänsä prostituoitu olisi ollut vaikeassa tilanteessa. Kyseessä oli köyhästä eurooppalaisesta maasta kotoisin oleva nainen, joka ilmeisesti elättää työllään myös muita. Tapauksessa on jo pidätetty muita henkilöitä ihmiskaupasta epäiltynä.

Pelkästä seksin ostamisesta selviää Ruotsissa yleensä sakoilla. Jo parin vuoden ajan seksin ostajia on kuitenkin ollut mahdollista syyttää myös tuottamuksellisesta raiskauksesta, jos prostituoitu on Ruotsin rikoslain määrittelemässä ”erityisen suojattomassa asemassa”.

Syyttäjä on ilmoittanut tutkivansa Roberton tapausta myös tästä näkökulmasta. Äärimmillään se voisi tietää vankeusrangaistusta, tosin syytettä voi olla vaikea todistaa aukottomasti oikeudessa.

Paolo Roberto astui kevyen keskisarjan ammattinyrkkeilyn kehiin vuonna 1993. Ura kesti kymmenen vuotta.

Paolo Robertolle seksinostokohu merkitsee ennen kaikkea maineen – ja isojen tulojen – menetystä. Hän on noussut alhaalta ja näyttää putoavan korkealta.

Roberto kohosi ruotsalaisten tietoisuuteen vain 18-vuotiaana, kun hän esiintyi vuonna 1987 valmistuneessa Stockholmsnatt-elokuvassa (suom. Tukholman yö). Se kuvasi kaupungin keskustassa hengailevia, ilkivaltaa tekeviä ja sivullisia pahoinpiteleviä jenginuoria.

Roberto esitti hyvin paljon itseään muistuttavaa roolia, ja mukana oli omilla nimillään koko hänen perheensä, sekä italialaistaustainen isä että ruotsalainen äiti ja veli Ian. Roberto oli kirjaimellisesti rekrytoitu filmiin kadulta ”veren, väkivallan ja rikollisuuden” keskeltä, kuten hän itse on kuvaillut.

Hänestä tuli elokuvan myötä ”Kungsanin kuningas” Tukholman keskustan Kungsträdgårdenin puiston mukaan. Elokuvaa esitettiin pitkään ruotsalaiskouluissa osana väkivallan vastaista kasvatusta, tosin kriitikkojen mielestä se saattoi pikemminkin yllyttää tappeluihin.

Robertoakaan elokuva ei vieroittanut väkivallasta, vaan hän luisui yhä syvemmälle Tukholman jengirikollisuuteen. Monia sen aikaisia kavereita on vankilassa tai haudassa, hän on muistellut.

Pelastus löytyi urheilusta. Hän oli pienestä pitäen harrastanut myös urheilullisessa mielessä kamppailulajeja, kuten judoa ja taekwondoa, ja lopulta löytyi laji, jossa tavoitella jopa kansainvälistä menestystä.

– Ilman nyrkkeilyä olisin kuollut, hän on sanonut.

Roberto riisui paidan kevyen keskisarjan ammattinyrkkeilykehiin vuonna 1993. Kymmenvuotiseen uraan mahtui kaksi hävittyä MM-titteliottelua sekä lukuisia muita, joissa Roberto hankki itselleen peräänantamattoman maineen eikä suostunut lähtemään kehästä usein muuten kuin tuomarin keskeytyksellä tai tyrmättynä. Ammattinyrkkeily oli Ruotsissa tuolloin kielletty, joten Roberto nähtiin usein Suomessakin ottelemassa.

Vuonna 2003 pahan tyrmäyksen jälkeen Roberto päätti lopettaa. Hänen nyrkkeilysalilta löytämänsä vaimo Lena Arrelöv odotti parin esikoista ja Roberto ryhtyi yrittäjäksi. Seurasi menestystarina, jossa katujen kasvatti onnistui kasvoillaan ja nimellään luomaan itselleen bisnesimperiumin.

Paolo Roberton leipälaji ovat italialaiset ruuat. Hän on tehnyt kokkikirjoja, perustanut ravintoloita ja etunimeään kantavan ruokatuotesarjan sekä vetänyt ruokaohjelmia televisiossa. Nyrkkeilyura antoi luontevan pohjan esimerkiksi urheilukommentaattoriksi, treenikirjojen tekijäksi ja luennoijaksi.

Roberto on ollut Ruotsin TV4:n tärkeimpiä ruutukasvoja ruokaohjelmien lisäksi. Kun kanava tuotti vuonna 2006 ensimmäisen kauden Ruotsin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta, mukana oli tietenkin kisaamassa myös Paolo Roberto. Hän juonsi Ruotsin kaikkien aikojen suosituinta tv-ohjelmaa, Selviytyjät-sarjan esikuvaa Expedition Robinsonia kanavalla vuosina 2009-2012.

Kun Roberto oli TV4:lle tunnustanut tekonsa, kanava ilmoitti poistavansa hänet ruudusta välittömästi. Yhteistyösopimuksia ovat irtisanoneet niin ravintolat kuin kuntoklubitkin. Useissa sopimuksissa on merkintä, että yhteistyö voidaan päättää eikä Roberto saa mitään, jos hän syyllistyy rikokseen. Tämä koskee jopa hänen Paolos-ruokamerkkiään.

Paolo Roberto palaa väistämättä samankaltaiseen tilanteeseen kuin nyrkkeilyuransa jälkeen: ei koulutusta, ei töitä. Nyt hänellä ei myöskään enää ole nimeä ja kasvoja, joilla aloittaa alusta.

– Tein todella typerän päätöksen, joka vie minulta rakkauteni, lasteni kunnioituksen, yritykseni ja tv-sopimukseni ja kaiken minkä eteen olen taistellut näinä vuosina. Ja tiedättekö mitä? Minä ansaitsen sen, Roberto kirjoitti laajaa huomiota saaneissa viesteissään Instagramissa ja Twitterissä.

Roberton avioliitto päättyi eroon jo vuonna 2012. Ex-vaimo on ilmoittanut päättävänsä bisnesyhteistyön, joka oli jatkunut eron jälkeenkin. Nykyinen tyttöystävä, EM-esteratajuoksija ja personal trainer Elin Härkönen on ainakin toistaiseksi pysynyt rinnalla kohusta huolimatta.

Roberto oli omien lukivaikeuksiensa takia toiminut myös kuningasperheen jäsenten tukeman dysleksia-järjestön keulakuvana. Nyt hänen kasvonsa on poistettu pikavauhtia nettisivuilta.

Paolo Roberton uraa ja tuotteistusta esiteltiin vielä kaksi viikkoa sitten hänen omalla nettisivullaan paoloroberto.se. Nyt sivulla on jäljellä vain englanninkielinen teksti: sivusto on poistettu tai odottaa päivitystä.