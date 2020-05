Khloé Kardashianin kuva sai fanit hieraisemaan silmiään – asiantuntija paljastaa nyt totuuden dramaattisen muodonmuutoksen takana

Tosi-tv-tähden uudet julkaisut ruokkivat epäilyjä uusista kauneusleikkauksista ja kuvanmuokkauksesta.

Khloé Kardashian kohautti perjantaina julkaisemalla sarjan lähes tunnistamattomia selfieitä.

Uusissa kuvissa Khloén naama ja nenä vaikuttavat huomattavasti kapeammilta ja tähden iho on virheettömän sileä.

35-vuotiaan tosi-tv-tähden uudet julkaisut ruokkivat epäilyjä uusista kauneusleikkauksista tai kuvanmuokkauksesta.

Daily Mail kertoo, että aiheeseen on nyt tarttunut myös kauneusleikkaus- ja pistosasiantuntija Claire McGuinness, joka tarjosi maanantaina oman mielipiteensä Khloén dramaattisesta muodonmuutoksesta.

McGuinnes ei ole tavannut Khloéta henkilökohtaisesti ja perustaa arvionsa tosi-tv-tähden viimeaikaisiin sosiaalisen median julkaisuihin.

Tältä Khloé näytti alle vuosi sitten.

McGuinnes spekuloi australialaisessa 3pm Pick-Up -radio-ohjelmassa, että tähden dramaattisen muodonmuutoksen taustalla on yhdistelmä kauneusleikkauksia, pistoksia, laihdutusta, filttereitä, meikkiä, ja valaistusta.

– Kaikki alkavat näyttää samalta, McGuinnes toteaa Kardashianin perheestä ja heidän miljoonista seuraajistaan ympäri maailmaa.

– Me emme tiedä mitä Khloé ajattelee. On vaikeaa olla julkisuuden valokeilassa. Häntä tullaan aina tuomitsemaan, McGuinnes lisää.

Uudet kuvat aiheuttivat metelin fanien keskuudessa. Kuvan kommenttikenttä on täyttynyt ihmettelyistä siitä, miksi tosi-tv-kaunotar ei näytä kuvassa lainkaan itseltään.

– Okei, kuka kuvassa on?

– Vannon, että luulin Khloén julkaisseen kuvan jostain toisesta naisesta.

– Ketä oikein yrität huijata?

Khloé vuonna 2016 saapumassa Scott Disickin syntymäpäiväjuhliin.

Khloén ulkomuoto ja vartalo on ollut jatkuvan kritisoinnin kohteena siitä lähtien kun tähti ensimmäisen kerran nousi kuuluisuuteen Keeping Up with the Kardashians -tositelevisiosarjan myötä vuonna 2007.

Tähti on puhunut julkisuudessa avoimesti ulkonäköpaineistaan ja siitä, kuinka häntä on aina verrattu siskoihinsa.

– Olin aina tukeva. Ystäväni kulkivat bikineissä, mutta en koskaan kokenut olevani sinut sellaisten vaatteiden kanssa, hän sanoi People-lehdelle 2015.

– Tiesin, etten näytä sisariltani eikä minulla ole samanlaisia muotoja kuin heillä, mutten kokenut siinä olevan mitään väärää. Minulla oli rakastavat vanhemmat, jotka saivat minut tuntemaan itseni kauniiksi.

Khloé vuonna 2009 vain muutama vuosi Keeping Up With the Kardashians -sarjan alkamisen jälkeen.

Vuonna 2016 Khloé myönsi muuttaneensa kasvojensa muotoa täyteaineilla. Khloé oli aikaisemmin kieltänyt hankkineensa minkäänlaisia kauneusoperaatioita, kun hänen siskonsa kyseenalaistivat tähden muuttuvan ulkonäön Keeping Up with the Kardashians -sarjassa.

Khloé kiistää käyneensä nenäleikkauksessa tähän päivään saakka, ja sanoo nenänsä näyttävän kapeammalta varjostusmeikin takia.