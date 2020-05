Temppareista tuttu Vilma tilittää rehellisesti raskauden vaikutuksista kehoonsa – seuraajilta yksimielinen reaktio

Temptation Islandista tutut Vilma ja Juuso saivat viime viikolla esikoisensa.

Temptation Island Suomi -sarjasta tutut Vilma ja Juuso saivat esikoisensa reilu viikko sitten. Vilma raportoi raskauden etenemisestä aktiivisesti sometileillään.

Nyt hän kertoo avoimesti, kuinka raskaus muutti hänen kehoaan ja miten hän on palautunut synnytyksen jälkeen.

– Yksi viikko synnytyksestä. Tähän aikaan viikko sitten mulla oli ihan kamalat oksitosiini tippa supistukset. Niitä ei ole kyllä ikävä. Mul tuli about 25kg lisää raskaana, ja pientä kriisinpoikasta oli palautumisen suhteen, Vilma myöntää.

Palautuminen on kuitenkin ylittänyt tuoreen äidin odotukset. Vilma odottaa pääsevänsä pian treenaamaan.

– En olis koskaan uskonut että mun kroppa palautuu edes tähän pisteeseen, eli olen jo täysin tyytyväinen. Enkä edes treenaa vielä. Vähän pistää kyllä hymyilyttää mun kriisit raskausaikana, kyllä naisen kroppa on aivan mieletön, Vilma hehkuttaa.

Päivitys sai Vilman seuraajilta yksimielisen vastaanoton. Kuvan kommenttikenttä täyttyi kehuista ja kannustavista viesteistä.

– Sinä olet nyt äiti ja äidin massu ja kroppa on paras aina, oli kiloja tai ei. Kaunis ja elinvoimainen olet, raskaus kaunistaa ja tekee naisesta myös ulkoisesti herkän.

– Ei miten upee nainen, eikä uskois että oot vasta synnyttänyt!

– Ihanan rehellisiä kuvia! U go girl!

Tuore äiti julkaisi viime torstaina Instagram-tilillään kuvan parin vastasyntyneestä tyttärestä.

Vilma kertoi kuvan yhteydessä, että tyttö syntyi keskiviikkoiltana kello 23:31. Pienokainen painoi syntyessään 3984 grammaa ja voi äidin mukaan hyvin.

– Annoit mun elämälle uuden merkityksen, onnellinen Vilma hehkutti Instagramissa.

Tuore isä ei päässyt mukaan synnytykseen, sillä Vilma sairasti hiljattain koronaviruksen aiheuttaman taudin ja Juuso joutui sen vuoksi karanteeniin. Vilma kertoi Instagramissa, että synnytys oli rankka, mutta Juuso pääsi osallistumaan siihen kotoa käsin.

– Juuso osallistui synnytykseen videopuhelun merkeissä, ja näki vauvan syntymän yhdessä mun kanssa, koettiin syntymä siis yhdessä. Kiitos Espoon sairaalan henkilökunnan, musta pidettiin tosi hyvä huoli, vaikka synnytys itsessään oli todella raskas ja epänormaali (kätilön sanoja lainaten), Vilma kirjoitti Instagramissa.

Vilma ja Juuso tulivat tutuksi Temptation Island Suomi -sarjan kolmannella tuotantokaudella. Parin suhteessa on ollut käänteitä, joista he ovat kertoneet myös sosiaalisessa mediassa. Pari osallistui kohuttuun sarjaan myöhemmin uudelleen. Heidän tavoitteenaan oli näyttää ohjelman katsojille, että he ovat tasapainoinen pariskunta, jossa luottamusta todella löytyy.

Temptation Island Suomi -ohjelman viidennellä tuotantokaudella nähtiin varsin tunteellinen hetki, kun Juuso kosi Vilmaa viimeisellä iltanuotiolla.