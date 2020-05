Matti Nykäsen Eveliina-tytär yllättää: mukana Wellnessmalli-kisassa

Matti Nykäsen Eveliina-tytär kisaa mallikisan voitosta.

Edesmenneen mäkihyppylegenda Matti Nykäsen tytär Eveliina Mäntykangas on yksi niistä 21 nuoresta naisesta, jotka kisaavat tänä vuonna Wellnesmalli-kisan voitosta.

Eveliina Mäntykangas on pysytellyt poissa julkisuudesta ja kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hän on mukana Welnessmallin kaltaisessa kisassa.

29-vuotias Mäntykangas kertoo kisan tiedotteessa olevansa sporttinen, suorapuheinen ja tsemppaavansa muita.

– En pelkää puhua suoraan, myöskään vaikeista asioista ja uskon, että elämänkokemukseni ansiosta minulla on paljon annettavaa muille, Mäntykangas kuvailee tiedotteessa.

– Oon aina ollut se porukan hauskuuttaja, joka ei pelkää nauraa itselleen.

Wellnessmalli-kisan tuomaristoon kuuluvat kilpailun omistaja Anni Vallius, viime vuoden voittaja Veera Könönen sekä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmastakin tuttu ammattitanssija Kia Lehmuskoski. Lisäksi tuomaristossa tullaan näkemään Miss Suomi 1996, juontaja ja yrittäjä Lola Odusoga.

Wellnessmalli -kilpailun casting järjestetään 3.6. Villa Grandessa.

– Tilaisuus pidetään tänä vuonna erityisen pienellä kokoonpainolla, porrastetusti ja tilanne kaikin puolin huomioon ottaen, kilpailun omistaja Anni Vallius sanoo.

– Kilpailussa haetaan tänäkin vuonna valovoimaista persoonaa, joka uskaltaa erottuu joukosta, sporttisuus ja iloinen elämänasenne huokuu nykyajan Wellnessmallista. Wellnessmalli 2020 -kilpailun voittajaksi valitaan sosiaalisen median uusi nouseva tähti, joka tulee toimimaan hyvinvoinnin lähettiläänä sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa.

Eveliina Mäntykangas syntyi Nykäsen toisessa avioliitossa Pia Hynnisen (nyk. Mäntykangas) kanssa. He olivat naimisissa kaksi vuotta 1989–1991. Eveliina oli kaksivuotias, kun pari erosi.

Matti Nykänen kuoli 4. helmikuuta 2019 ollessaan 55-vuotias.