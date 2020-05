Eva Polttila, 74, muuttaa yhteen miesystävänsä Touko Yrttimaan, 73, kanssa: Hääkyselyihin tulee vauhdikas vastaus

– Nyt olemme olleet yhdessä vuoden päivät. Yhtä hyvin voimme asua samassa asunnossa, uutisankkurilegenda Eva Polttila kertoo muuttopuuhien keskellä.

Yleisradion ex-uutisankkuri Eva Polttila, 74, muuttaa perjantaina 29.5. yhteiseen asuntoon miesystävänsä, graafikko Touko Yrttimaan, 73, kanssa.

He ovat seurustelleet vuoden.

– Muutamme kimppaan. Se on monella tavalla järkevää. Olemme seilanneet kahden kaupunginosan välillä, Eva Polttila kertoo puhelimessa kesken muuttopuuhien.

– Nyt olemme olleet yhdessä vuoden päivät. Yhtä hyvin voimme asua samassa asunnossa.

Tähän asti kummallakin on ollut oma asunto Helsingissä.

– Olemme maksaneet kahta asuntoa. Nyt vuokra olennaisesti pienenee.

Eva Polttila ja Touko Yrttimaa ovat pitkäaikaisia työkavereita Yleisradiosta. Kumpikin on ollut eläkkeellä jo vuosia. 40 vuotta Yleisradiossa työskennellyt Polttila jäi eläkkeelle 2009.

Yrttimaa on alallaan erittäin arvostettu. Hän on valokuvataiteen lisensiaatti ja on ollut muun muassa suunnittelemassa Ylen tv-uutisten ulkoasua

Entiset työtoverit eivät olleet nähneet toisiaan vuosikausiin, kunnes he tapasivat, ja lempi leimahti kevät-talvella 2019.

– Sen voin sanoa, että kivaa on, Eva Polttila, 73, kertoi Ilta-Sanomille syyskuussa 2019.

Ammatillisen taustan lisäksi heitä yhdisti muun muassa sama elämäntilanne. Molemmat olivat jääneet leskiksi. Eva Polttilan toimittajamies Juhani Ikonen menehtyi 2014.

Katse on nyt tulevaisuudessa.

– Iloisella mielellä olen, Eva Polttila kommentoi nyt tulevaa muuttoa.

– Löydettiin asunto, joka miellytti. Muutto vaan on kauheaa.

Moni Polttilan ja Yrttimaan ikätoveri saattaa suunnitella kohta jo palvelutaloon muuttoa. Rakastettu uutisankkurilegenda viettää vireää elämää. Hän ulkoiluttaa puolisonsa kanssa koiraa kolmesti päivässä ja puuhailee kaikenlaista mökillä.

– Tunnemme itsemme vielä sen verran omatoimisiksi, että päädyimme tähän ratkaisuun, hän kertoo avoliittoaikeistaan.

Yhteen muuton kynnyksellä on tapana kysyä, kumpi määrää kaapin paikan. Vastaus tulee hyväntuulisesti.

– Luulen, että on kaksi kaapin paikan määrääjää, Eva Polttila naurahtaa.

Häitä ei ole toistaiseksi luvassa.

– Ei nyt sentään, herranjestas, Eva Polttila nauraa.

Pariskunnan suhde oli alussa julkinen salaisuus. Polttila ja Yrttimaa ovat ahkeria kumpikin kulttuuriharrastajia. Heidät on nähty yhdessä taidenäyttelyissä ja muissa kulttuuririennoissa.

Taideteollisessa korkeakoulussa graafikoksi opiskellut Touko Yrttimaa on innokas valokuvaaja ja kuvaa facebookiin galleriavierailujaan.

Nyt koronaepidemian aikana he ovat viihtyneet sekä pääkaupungissa että Polttilan kesämökillä Kuhmoisissa.

– Kuulumme molemmat riskiryhmään. Se on se pointsi, mitä pitää miettiä koko ajan, että mitä saa tehdä, Eva Polttila sanoo.

Elämässä puhaltavat muutenkin uudet tuulet. Eva Polttila palaa televisioon juhannuksena.Yle TV2:ssa muistellaan juhannusaattona suomalaisen tv-viihteen ikivihreitä lähes vuorokauden ajan.

– Minulta kysyttiin, että olisi tällainen vireillä, Eva Polttila kertoo.

– Ajattelin, että voisihan tuollaiseen lähteä, hän sanoo.

Eva Polttila Ilta-Sanomien TV-lehden 15-vuotisjuhlissa Sanomatalon Mediatorilla 2019.

Rakastettuja ohjelmia, kuten Rintamäkeläiset, Heikki ja Kaija, Tammerkosken sillalla, Velipuolikuu, Kummeli, Fakta homma ja Tuttu juttu, muistelevat studiossa niiden tekemiseen osallistuneet tv-kasvot.

Lähes 24 tunnin ohjelmakokonaisuutta vetävät muun muassa Eeva Litmanen, Esko Roine, Timo Kahilainen, Timo Koivusalo sekä Eva Polttila. Vieraat pääsevät ohjelmassa keskustelemaan kaltaistensa viihdelegendojen kanssa.

–Olen ollut uutistyyppisessä maailmassa ja ajattelin, että no, mennäänpä nyt tällaiseen, kun tuli tilaisuus, Eva Polttila kertoo suostumisestaan ohjelmaan.

Hän on pitänyt matalaa profiilia aina.

– Lähden nyt odottavalla ja innostuneella otteella mukaan.