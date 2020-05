Uutuusohjelma hämmentää tv-katsojia: 41-vuotias sinkkunainen etsii itselleen täydellisiä siittiöitä – ”Mitä ihmettä oikein katson?”

Labor of Love -sarjassa nelikymppinen Kristy Katzmann yrittää löytää sopivan isäehdokkaan lapselleen.

Yhdysvalloissa viime viikolla Fox-kanavalla alkaneessa Labor of Love -treffiohjelmassa sinkkunainen etsii sopivaa spermanluovuttajaa, kertoo Metro-lehti. Sarjan päähenkilö on Kristy Katzmann, joka etsii miestä, jonka kanssa hankkia lapsen.

41-vuotias Katzmann kertoi Los Angeles Timesille syitään lähteä ohjelmaan:

– Ajattelin, että lapsen saaminen tapahtuisi sitten aikanaan. Tapaisin oikean ihmisen, ja perustaisimme perheen. Kun täytin 40, hälytyskelloni alkoivat todella soida.

Labor of Lovessa 15 miestä kilpailee pääsystä Kristy Katzmannin lapsen isäksi.

Adoption tai treffailun sijaan Katzmann yrittää tulla raskaaksi tv-ohjelman kautta. Sarjassa perheen perustamisesta Katzmannin kanssa kilpailee 15 miestä. Labor of Lovessa lopputulos voi olla mitä tahansa: Katzmann voi löytää ehdokkaiden joukosta spermanluovuttajan, yhteishuoltajan, tai jopa kumppanin. Voi myös olla, ettei Katzmann löydä sopivaa isää lapselleen. Lopuksi hän tekee päätöksen siitä, perustaako hän perheen jonkun miehistä kanssa.

Sarja on herättänyt kiivasta keskustelua vakavalla aiheella leikkimisen vaaroista, ja sitä on kuvattu kummalliseksi ja typeräksi. Katsojat ovat kohotelleet kulmiaan epätavalliselle tavalle yrittää tulla raskaaksi, ja sarja on kerännyt paljon kiinnostusta ja kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Popculture-sivulla sarjan katsojat ihmettelivät näkemäänsä:

– Mitä ihmettä oikein katson?

– Deittailusarjat eivät oikeastaan kiinnosta minua, mutta Labor of Love on kiinnostava konsepti ja oikeastaan rakastan sitä.

– Olen käynyt muutamissa speed dating-tapahtumissa. Labor of Love on speed datingia steroideilla.

– He antoivat hänelle palkinnon korkeasta siittiöiden määrästä!

– Toivoisin että Labor of Love kestäisi pidempään! Tunti ei riitä! Olen koukussa! En malta odottaa ensi viikkoon!

– Labor of Love on tismalleen sitä, mitä tarvitsen karanteenielämääni.

Labor of Loven päähenkilö Kristy Katzmann ja juontaja Kristin Davis.

Sarjaa juontaa Sinkkuelämää-sarjan Charlottena tunnettu Kristin Davis.

Ensimmäisessä jaksossa Katzmann vierailee hedelmällisyysasiantuntijan luona, ja valmistautuu lapsen hankkimiseen yksin. Hänelle kuitenkin esitellään 15 miestä, jotka Katzmannin tavoin ovat valmiita perustamaan perheen.

Katzmann ja miehet tutustuvat toisiinsa cocktailien äärellä. Heti tämän jälkeen seuraa todellinen yllätyskäänne, kun miehet joutuvat antamaan spermanäytteet varmistaakseen kelpoisuutensa sarjassa mukana olemiseen. Myöhemmin sarjassa ehdokkaat kilpailevat erilaisissa haasteissa, kuten vauvanukkejen hoitamisessa ja telttaretkellä tekokarhun hyökkäyksestä selviytymisessä. Haasteilla testataan isäehdokkaiden kykyjä ja ominaisuuksia vanhempana ja kumppanina.

Jokaisessa jaksossa Katzmann ja Davis käyvät ehdokkaat läpi, ja pudottavat pelistä ne, joiden kanssa Katzmann ei näkisi itseään perustamassa perhettä.

Kristy Katzmann on amerikkalaisyleisölle jo tuttu kasvo, sillä hän oli mukana The Bachelorin 11. kaudella vuonna 2007.