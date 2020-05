Twerk-tähti Tia-Maria Sokka ryhtyi artistiksi – kyseessä täysin uusi konsepti Suomessa: ”Olisi outoa, jos tämä ei lähtisi kansainvälisille vesille”

Suomalaisen twerk-kulttuurin keulakuva Tinze haluaa tehdä musiikkia, joka tanssittaa ja jolla on tärkeä sanoma.

Twerk-tanssin kansainvälinen tähti Tia-Maria Sokka, 29, eli Tinze on tehnyt täysin uuden aluevaltauksen. Hän on sopinut artistisopimuksen Universal Music Finlandin kanssa.

– Olen ihan täpinöissäni, kun saan vihdoin puhua tästä! ammattitanssija iloitsee.

Kyseessä on uudenlainen artistisopimus, jollaista ei ole Suomessa ennen nähty. Movement-konsepti yhdistää maailmalla suositun tanssilajin twerkin sekä musiikin. Sokka ei itse esitä kappaleita, vaan tekee niitä yhdessä tuottajan ja artistien kanssa.

– Aluksi ideoin, minkälaisen biisin haluan. Kun olen esittänyt visioni, ryhdymme tuottajan kanssa työstämään biisiä, joka on mahdollisimman tanssittava ja saa lantion liikkumaan. Kun kappale alkaa muodostua kokonaiseksi, pyydämme artistin mukaan, Sokka selittää IS:lle.

– Minulla on tärkeä sanoma itsensä hyväksymisestä ja arvostamisesta sekä siitä, että meidän kaikkien keho on kaunis. Koen, että se sanoma on tärkeää saada musiikiksi, hän hymyilee.

Sokka julkaisee perjantaina ensimmäisen singlensä Tinze-artistinimellä. Kesäinen Bakara-niminen kappale on tehty yhteistyössä Teflon Brothersin ja räppäri F:n kanssa.

Tia-Maria Sokka pyörittää omaa tanssistudiota.

Keskiössä rytmi

Tampereelta kotoisin oleva Sokka on historian ensimmäinen twerk-tanssin suomenmestari. Hän voitti kyseisen tittelin vuonna 2015. Sen jälkeen hän on luonut vahvan brändin twerkkauksen saralla.

Ajatus oman musiikin tekemisestä alkoi hautumaan jo neljä vuotta sitten, kun Sokan suosio sosiaalisessa mediassa kasvoi hurjaa vauhtia.

– Musiikki on aina ollut iso osa tekemistäni, joten saimme managerini Inka Laitisen kanssa idean, että tarvitsisin omia biisejä, Sokka taustoittaa.

Tia-Maria Sokka tunnetaan paremmin taiteilijanimellä Tinze.

Muutama vuosi myöhemmin Sokka sai houkuteltua levy-yhtiön mukaan. Hän on kaikessa hiljaisuudessa työstänyt musiikkia Universal Musicin kanssa puolitoista vuotta. Sokan mukaan yhteistyö on ylittänyt odotukset ja levy-yhtiö on suhtautunut uuteen konseptiin rohkeasti ja innostuneesti.

– Olen todella luova persoona ja valttikorttini on se, että ymmärrän musiikkia ja rytmiä todella vahvasti. Me tanssijat olemme taiteilijoita ja artisteja siinä missä muusikotkin, Sokka korostaa.

Musiikin tekemiseen tutustuminen on opettanut Sokalle kärsivällisyyttä. Kappaleet eivät synny yhdessä päivässä toisin kuin tanssikoreografia.

Sokan artistisopimukseen kuuluu myös koreografian tekeminen kappaleelle. Koreografia edustaa kappaleen visuaalista puolta, joka ilmenee musiikkivideossa.

Tia-Maria Sokka voitti ensimmäiset twerkin SM-kilpailut viisi vuotta sitten.

Tavoitteet korkealla

Sokka on asunut Helsingissä muutaman vuoden ajan kahden kissansa kanssa. Lähes yhtä kauan hän on pyörittänyt omaa tanssistudiotaan, Tinze Twerk Studiota. Bisnes on ollut menestyksekästä, ja alkuvuodesta hän osti puolen miljoonan euron asunnon Helsingin keskustasta.

Tanssijatähti on valtavan suosittu sosiaalisessa mediassa. Hänellä on Youtubessa yli 600 000 tilaajaa ja Instagramissa lähes 300 000 seuraajaa.

Tinzen esikoissingle on tehty yhteistyössä Teflon Brothersin ja räppäri F:n kanssa.

Tinzen tavoitteet ovat korkealla. Kansainvälisen uran luonut tanssija tähtää myös musiikissa laajemman yleisön tavoittamiseen.

– Olen jo vuosia tehnyt yhteistyötä isojen artistien kanssa, joten tarkoituksena on viedä yhteistyö myös musiikilliselle tasolle. Olisi todella outoa, jos tämä ei lähtisi kansainvälisille vesille, hyväntyylinen Sokka vihjaa.

Siihen twerk-tähti ei ota kantaa, aikooko hän kenties tulevaisuudessa itse ryhtyä laulamaan.

– Jätetään se arvoitukseksi, Sokka naurahtaa.