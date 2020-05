Apulanta esiintyy perjantaina treenikämpällään: luvassa mahdollisesti uunituoretta musiikkia – katso suora lähetys klo 21.30 alkaen!

Treenikämpällä -sarjassa tunnetut suomalaisartistit päästävät katsojat kurkistamaan treenikämppiensä ovien taakse ja soittavat keikan suorassa lähetyksessä. Voit seurata Apulannan esiintymistä ISTV:n kautta.

Koronavirus peruutti konsertit ja yleisötapahtumat. Moni artisti esiintyy nyt etäyhteyksien avulla. Seuraa Apulannan keikkaa ISTV:stä perjantai-iltana!

Lähetys nähdään yllä olevassa videoikkunassa perjantaina 29. toukokuuta kello 21.30 alkaen.

Yhtyeen solisti Toni Wirtanen vihjasi Korporaation haastattelussa, että perjantain etäkeikalla olisi mahdollisesti tarjolla aivan upouutta Apulannan tuotantoa.

Wirtanen kertoo, että yhtye on käyttänyt koronan vapauttamaa aikaa uuden musiikin luomiseen. Artisti avautuu haastattelussa myös ahdistuksestaan uuden musiikin julkaisemiseen liittyen. Wirtanen kertoo, että uusien kappaleiden esittäminen jännittää aina, vaikka yhtye on levyttänyt jo satoja biisejä.

– Tälläkin historialla uusien biisien esittely tuntuu ihan käsittämättömän vaikealta, hän kertoo haastattelussa.

Etenkin puolivalmiiden kappaleiden esittely yleisölle jännittää Wirtasta. Perjantai-iltana yhtye on kuitenkin suunnitellut harjoittelevansa uutta tuotantoa kaikkien live-katsojien edessä.

Apulanta on suomalainen vuonna 1991 perustettu rockyhtye. Sen jäseniin kuuluvat Toni Wirtanen, Simo Santapukki, ja Ville Mäkinen.

Apulanta julkaisi ensimmäisen Attack of the A.L. People -albuminsa vuonna 1995. Yhteensä yhtye on julkaissut 12 studioalbumia. Yhtyeen suurimpia hittejä ovat muun muassa Pahempi toistaan, Teit meistä kauniin, ja Anna mulle piiskaa.

Keikka on osa Nelosen Ruutu Live: Treenikämpällä -sarjaa. Sarjassa tunnetut suomalaisartistit päästävät katsojat kurkistamaan treenikämppiensä ovien taakse ja soittavat keikan suorassa lähetyksessä.

