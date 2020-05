Sylvester Stallonen nuorin tytär täytti 18 vuotta – tältä julkisuudessa harvoin nähty Scarlet näyttää nykyään

Hollywood-tähti Sylvester Stallonen, 73, ja hänen puolisonsa, malli Jennifer Flavinin, 51, nuorin tytär täytti maanantaina 18 vuotta. Stallone julkaisi merkkipäivän kunniaksi Instagram-tilillään kuvia lapsikatraansa nuorimmasta Scarlet Rosesta.

Ensimmäisessä kuvassa nuori Scarlet poseeraa isänsä sylissä. Toisessa kuvassa Scarlet on kasvanut nuoreksi aikuiseksi.

– Katsokaa, kuka kasvoi aikuiseksi niin nopeasti! Hyvää syntymäpäivää Scarlet, Stallone toivotti kuvatekstissä.

Scarletilla on kaksi isosiskoa, Sophia, 23, ja Sistine, 21. Lisäksi Stallonella on 41-vuotias Seargeoh-poika edellisestä liitostaan. Näyttelijän esikoispoika Sage kuoli vuonna 2012.

Scarlet on nähty julkisuudessa huomattavasti siskojaan harvemmin. Hän on poseerannut heidän rinnallaan silloin tällöin punaisilla matoilla, mutta on elänyt muuten hiljaiseloa.

Amerikkalaislehtien mukaan Scarlet on harrastanut yleisurheilua ja osallistunut esimerkiksi juoksukilpailuihin. Hän on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja Instagramissa hänellä on yli puoli miljoonaa seuraajaa.

Scarletin isosisko Sophia on opiskellut Peoplen mukaan University of Southern Californiassa. Sisaruksista vanhin on kärsinyt lapsesta asti sydänvaivoista ja hänelle on tehty ensimmäinen sydänleikkaus vain kahden kuukauden ikäisenä. Sydänongelmiensa takia Sophia elää terveellisesti ja on varovainen urheillessaan.

Stallonen ja Flavinin keskimmäinen Sistine-tytär on luonut uraa mallina äitinsä tapaan. Hänellä on sopimus mallitoimisto IMG:n kanssa ja hän on poseerannut muun muassa Teen Vogue ja Harper’s Bazaar -lehdille.

Siskokset ovat kertoneet haastatteluissa, etteivät he pieninä edes tajunneet, että heidän isänsä oli maailmankuulu elokuvatahti. Vuonna 2017 he paljastivat, että heidän lapsuutensa oli melko normaali isän työstä huolimatta.

Scarlet, Sistine ja Sophia Stallone poseerasivat punaisella matolla viime vuonna.

Stallone ponnahti tähdeksi Rocky-elokuvasta, joka on Rambon ohella miehen tunnetuimpia rooleja. Tyttäret ovat paljastaneet, että Stallonen perheessä on erikoinen perinne elokuvaan liittyen.

– Joka kerta, kun elokuva esitetään tv:stä, isä komentaa meidät katsomaan sen, Sistine kertoi aiemmin The Hollywood Reporterille.

– Hän kertoo meille elokuvasta joka kerta asioita, joita emme ymmärtäneet ennen, Sophia jatkoi.