Elon Musk voi joutua muuttamaan X Æ A-XII -poikansa nimen jo toista kertaa – ”Ei yksinkertaisesti hyväksytä”

Elon Muskin vastasyntyneen pojan nimi muutettiin, mutta uusi nimi ei sekään ole lainmukainen.

Tesla-miljardööri Elon Muskin ja hänen puolisonsa Grimesin pari viikkoa sitten syntyneen poikavauvan nimi on kuohuttanut kansainvälistä mediaa. Musk paljasti toukokuun alussa, että pienokaisen nimi on X Æ A-12 Musk.

Tuore äiti muusikko Grimes selvensi tuolloin Twitterissä nimen merkitystä. X on matemaattisten yhtälöiden tuntematon muuttuja. Æ tai Ae on haltijakielellä kirjoitettuna sama kuin Ai, eli rakkaus tai tekoäly. A-12 on SR-17:n edeltäjä, joka on Muskin perheen suosikkilentokone.

A puolestaan tarkoittaa arkkienkeliä, joka on Grimesin lempikappale.

Sunnuntaina pari ilmoitti, että lapsen nimi muuttuu. Pojan uusi nimi on tästä edes X Æ A-XII. Grimes kuvaili roomalaisten numeroiden näyttävän paremmalta nimessä. Buzzfeed kuitenkin huomauttaa, että nimi on todennäköisesti muutettu sen takia, että Kalifornian lain mukaan lapsen nimessä voidaan käyttää vain aakkosista valittuja kirjaimia.

Pari voi kuitenkin joutua muuttamaan lapsensa nimeä vielä kerran, sillä People-lehti kertoo, ettei roomalaisia numeroita saa käyttää lain mukaan lapsen nimessä.

– Kalifornian lain mukaan nimessä saa käyttää vain 26:ta englanninkielen aakkosta. Siksi nimessä ei voi olla roomalaisia numeroita, tarkkeita, umlauteja tai minkäänlaisia symboleja tai emoji-merkkejä. Heittomerkki on sallittu, asianajaja David Glass sanoo Peoplelle.

Glassin mukaan Musk ja Grimes ovat täyttäneet synnytyssairaalassa syntymätodistuksen, jossa he ovat kirjanneet ylös lapsen nimen. Asianajajan mukaan he joutuvat kuitenkin täyttämään syntymätodistuksen niin monta kertaa, että jokin nimimuunnoksista hyväksytään.

– Nimi ei ole laiton, mutta sitä ei vain yksinkertaisesti hyväksytä. Lapsi ei voi saada virallista nimeä tai sosiaaliturvatunnusta, ennen kuin he saavat syntymätodistuksen.

Muskin ja Grimesin kerrotaan tavanneen toisensa alun perin viestipalvelu Twitterissä keväällä 2018. Johtaviin teknologiavisionääreihin ja tekoälykriitikoihin kuuluva Musk on aiemmin ollut naimisissa kirjailija Justine Muskin sekä näyttelijän Talulah Rileyn kanssa.

Ennen Grimesia Musk seurusteli näyttelijä Amber Heardin kanssa. Muskin ja Heardin pikaromanssi kesti muutaman kuukauden.

Elon Musk on paitsi sähköautoja valmistavan Tesla Motorsin ja avaruusyhtiö SpaceX:n toimitusjohtajana, myös yksi maksusovellus PayPalin perustajista. Talouslehti Forbesin mukaan Musk oli vuonna 2018 22,8 miljardin dollarin omaisuudellaan Yhdysvaltain 24. rikkain henkilö.

Grimes puolestaan on kanadalainen elektronista musiikkia ja poppia tekevä laulaja. 32-vuotias tähti on julkaissut viisi studioalbumia.