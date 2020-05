Seurapiirirouva Kaarina Kivilahti joutui sulkemaan luksusvaatteita myyvän liikkeensä yli 30 vuoden jälkeen

Yrittäjä Kaarina Kivilahti on sulkenut suositun vaateliikkeensä.

Yrittäjä Kaarina Kivilahti, 74, on joutunut sulkemaan tunnetun vaateliikkeensä Boutique Kaarina K:n ovet. Hän olisi voinut juhlistaa liikkeensä 35-vuotista taivalta ensi vuonna, mutta toisin kävi.

Marraskuussa 1986 avatun ja viime vuodet Helsingin Uudenmaankadun varrella sijainneen liikkeen asusteet nimittäin kärsivät suuria vahinkoja viime joulukuussa. Tuolloin kadulla rikkoutui kaukolämpöputki ja vedet tulvivat kivijalkaliikkeiden sisätiloihin.

Kaukolämpöputken hajoaminen ja sen aiheuttamat tuhot olivat niin suuri uutinen, että siitä kerrottiin monissa tiedotusvälineissä.

Kaarina Kivilahti kertoi jo tuolloin, että pahalta näyttää. Pitkän harkinnan ja tänä keväänä tehtyjen kartoitusten perusteella monien julkkisnaistenkin suosima liike on päätetty sulkea.

Kaarina Kivilahden tytär Klara Kivilahti vahvistaa Ilta-Sanomille, että hänen äitinsä liikkeen taru on lopussa.

– Äiti on tehnyt suuren matkan vaateputiikkinsa parissa, mutta nyt se reissu on päättynyt. Toisaalta, eihän sitä koskaan tiedä, Klara Kivilahti sanoo.

Kaarina Kivilahti itse menetti runsas vuosi sitten rakkaan puolisonsa Kari Kivilahden ja Kaarina on sen jälkeen keskittynyt hoitamaan perheen sekä perheyhtiön asioita.

– Suru on edelleen jokapäiväistä ja Karia on ikävä. Olenkin miettinyt, että tämä vuosi suruineen kaikkineen on täynnä muutoksia, Kaarina Kivilahti sanoo Ilta-Sanomille.

Kivilahti viittaa muutoksilla myös koronaviruksen aiheuttamiin rajoituksiin.

– Olen kiltisti noudattanut annettuja ohjeita ja uskon sekä toivon, että tästäkin selvitään, hän sanoo miettien, mahtaako pystyä pitämään syyskuussa 75-vuotisjuhliaan.

Kaarina K -liike sai nopeasti mainetta julkkisten suosimana luksusvaateliikkeenä.

Kaarina Kivilahden putiikki tunnettiin luksusmuotimerkeistään. Boutique Kaarina K:ssa myytiin muun muassa Versacen, Balmainin ja Herve Legerin luomuksia.

Boutique Kaarina K:n pitäjä on kokenut konkari vaatealalla. Ensimmäiset markkansa hän ansaitsi 16-vuotiaana Kaisaniemen Kappa-Aitan kesämyyjänä.

– Siellä mottona oli, että puseron ostajalle tuli myydä lisäksi takki. En noudata neuvoa liikkeessäni, sillä inhoan tyrkyttämistä. Asiakkaalle pitää antaa tilaa valita, Kaarina Kivilahti on kertonut Taloussanomille.

Kaarina Kivilahti ja tyttäret Klara ja Karina Kivilahti ovat seurapiiritapahtumien vakiokasvoja. Tyttäret työskentelivät pitkään Boutique Kaarina K -liikkeen parissa.

Aviomiehensä taloudellisella tuella Kivilahti sai aikanaan vipuvoimaa vaatealan yrityksensä perustamiseen.

– Olin jättänyt rakastamani työn lentoemäntänä mieheni pyynnöstä ja jäänyt kotiin. Nuoremman tyttäreni aloitettua koulun minusta alkoi tuntua, että haluan jotain omaa ja perustin liikkeeni, Kivilahti sanoi IS:n haastattelussa vuonna 2010.

– Olisinhan minä voinut jäädä kotiin, mutta mitä olisin sitten tehnyt? Käynyt kaiket päivät rouvalounailla? Pelkkään shoppailuunkin kyllästyy, hän totesi.