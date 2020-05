Onko tässä maailman suloisin pikkukokki? 1-vuotiaalla Kobella on yli miljoona seuraajaa

Yksivuotias pikkukokki sulattaa sydämiä videoillaan.

Sosiaalisesta mediasta voi bongata laajan kirjon hyvän mielen videoita, joita katsomalla hymy nousee korviin. Joskus videot voivat poikia hitiksi asti, kuten kävi yksivuotiaan Koben tapauksessa.

Kobe on ihastuttanut somekansaa videoilla, joissa hän opastaa omalla tyylillään reseptien teossa. Koben vanhempien ylläpitämällä Instagram-sivulla lukee, että ”Kobe tykkää kokata, syödä ja tutkiskella keittiössä”.

Sydämet sulattavilla videoilla reipas pikkukokki auttaa vanhempiaan keittiössä. Tuoreimmalla videolla Kobe kokkailee maistuvia mustikkamuffineja ja nauraa samalla tirskahdellen.

– Tänään tein äitini kanssa mustikkamuffineja. Söin itse suurimman osan mustikoista, koska ne ovat lemppareitani! videon yhteydessä lukee.

Pikkukokin äiti Ashley Wian kertoo CNN:lle, että idea Instagram-tilin perustamiseen sai alkunsa, kun perhe huomasi Koben innostuksen keittiössä.

– Ruoanlaitto on yksi niistä monista asioista, joita Kobe tekee kotona. Hänellä on niin hauskaa keittiössä, ja hän on niin valoisa persoona, että päätin aluksi tallentaa videoita ystävien ja perheen iloksi, Wian kertoo lehdelle.

Huhtikuun alussa Wian perusti Kobe Eats -Instagram-tilin. Vanhempien yllätykseksi vain parissa viikossa tili keräsi satoja tuhansia seuraajia. Nyt tilillä on huimat 1,6 miljoonaa seuraajaa.

Wianin mukaan he ovat pojan isän Kylen kanssa hyvin ilahtuneita siitä, että heidän poikansa on saanut niin monet hymyilemään etenkin nyt, kun iloa tarvitaan.

– Saamme ihmisiltä kehuja, kuinka tarttuva hänen persoonallisuutensa on, Wian iloitsee.

– On myös ihanaa, että tämä on kannustanut meitä koko perheenä kokkaamaan ja syömään yhdessä, mikä on erittäin tärkeää, Wian kertoo.

Wianin mukaan uusien asioiden oppiminen on myös pojan kehitykselle eduksi. Hän kertoo, että Kobe rakastaa kameran edessä olemista ja uusiin ainesosiin tutustumista.

– Sotkua tietysti syntyy, mutta se on vain sotkua! Siivota voi aina, mutta muistot jäävät ikuisiksi, Wian tiivistää.