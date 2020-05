Tuure Kilpeläisen suurimmat hitit treenikämpältä suorana lähetyksenä ISTV:ssä torstaina kello 22

Koronavirus peruutti konsertit ja yleisötapahtumat. Moni artisti esiintyy nyt etäyhteyksien avulla. Seuraa Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin keikkaa ISTV:stä torstai-iltana!

Lähetys nähdään yllä olevassa videoikkunassa torstaina 28. toukokuuta kello 22.00 alkaen.

Voit seurata Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin esiintymistä ISTV:n kautta ensimmäiset puoli tuntia. Sen jälkeen lähetys siirtyy Ruutu+-palveluun.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani on keikkaillut jo yli kymmenen vuoden ajan. Laulaja-lauluntekijä Kilpeläisen lisäksi yhtyeeseen kuuluvat Rocka Merilahti, Sampo Haapaniemi, Jiri Kuronen, Aarne Riikonen, ja Jarno Karjalainen.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani julkaisi ensimmäisen albuminsa Valon pisaroita vuonna 2010. Yhtye on niin suuren yleisön kuin kriitikoidenkin suosikkeja, ja se on voittanut lukuisia musiikkialan palkintoja. Tuure Kilpeläinen on nähty myös Vain Elämää -sarjan yhdeksännellä tuotantokaudella syksyllä 2018. Kaihon Karavaanin tunnettuja kappaleita ovat muun muassa Valon Pisaroita, Autiosaari, sekä Eloon!

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani avaa treenikämppänsä ovet yleisölle.

Kaihon Karavaani julkaisi maaliskuussa uuden Paluu Paratiisiin -nimisen albumin. Albumi on yhtyeen kuudes. Levyä työstämässä on ollut mukana pitkän linjan tuottaja Janne Haavisto. Uudesta levystä kertovassa tiedotteessa Kilpeläinen kertoo olevansa onnellinen siitä, että levyllä on paljon valoa. Kilpeläinen toivoo, että uusista lauluista tulee kuuntelijalle hyvä olo.

Uuden albumin myötä järjestettävä laaja konserttisalikiertue on siirretty keväälle 2021. Kiertueella on tarkoitus juhlistaa kokoonpanon pitkää yhteistä karavaanitaivalta.

Torstainen treenikämppäkeikka on osa Nelosen Ruutu Live: Treenikämpällä -sarjaa. Sarjassa tunnetut suomalaisartistit päästävät katsojat kurkistamaan treenikämppiensä ovien taakse ja soittavat keikan suorassa lähetyksessä. Perjantaina treenikämppänsä ovet avaa Apulanta.

