Suosikkibloggaaja Alexa hieraisi silmiään: kuva omasta kodista alkoi yhtäkkiä levitä maailmalla – syynä erityinen suomalainen tuote

Suomalaisbloggaaja Alexa Dagmarin kotoa otettu kuva on levinnyt somessa valtavalla vauhdilla.

Suomalaisbloggaaja Alexa Dagmar kertoo Instagram-tilillään saaneensa viime aikoina hyvin erikoista huomiota. Alexa nimittäin huomasi hiljattain, että eräs hänen kotoaan ottama kuva alkoi levitä netissä kulovalkean tavoin.

Alexa kertoo Instagramissa, että hänen julkaisemastaan peilikuvasta tuli maailmanlaajuinen hitti ja nyt otosta on jaettu jo miljoonia kertoja.

Kyseessä on kuva, jossa komeilee Alexan kotoa löytyvä valtava peili. Suuri peili on yksinkertainen ja siitä heijastuu kuvassa Alexan sohva ja olohuone. Yllättäen tuote vangitsi somekansan huomion, ja nyt ihmiset ympäri maailmaa haaveilevat saavansa kotiinsa yhtä upean peilin kuin suomalaisbloggaajalla.

– Ilmeisesti tämä peili on viraalein asia, joka on koskaan tapahtunut minulle. Miljoonia näyttökertoja erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, eikä minulla ole mitään hajua miten. Se on kyllä hieno peili, Alexa kertoo huvittuneena peilikuvansa kuvatekstissä.

Moni bloggaajan seuraaja kertoo törmänneensä kuvaan eri somekanavissa viime päivinä. Erään kommentoijan mukaan kuvaa jaetaan ahkerasti muun muassa sisustusinspiraatiota tarjoavassa Pinterest-palvelussa.

Se on julkaistu myös Instagramin sisustustileillä ja peili on noussut hitiksi myös Twitterissä. Siellä sen kuvasta on tykätty yli 577 000 kertaa ja julkaisua on jaettu yli 135 000 kertaa.

– Minä tarvitsen näin ison peilin, haaveilee kuvan palvelussa toukokuun puolivälissä jakanut nainen.

Pian peilistä innostuneet somekäyttäjät alkoivat udella, mistä tuote on hankittu. Alexa Dagmar kertoo Instagramissa, että se on teetetty suomalaisessa Lasitehdas-yrityksessä. Yritys tekee erilaisia lasituotteitta mittatilauksena.

Alexa Dagmar on suosittu bloggaaja ja somepersoona. Hän on pitänyt jo vuosia suosittua muotiin ja lifestyle-sisältöön keskittyvää blogia. Nykyään hänet tunnetaan myös Nonsense-podcastistaan.

Alexa paljasti hiljattain somessa, että hän odottaa tällä hetkellä esikoistaan.

– Siellä on vauva. Emme malta odottaa, että tapaamme tämän pikkuisen lokakuun alussa, hän kertoi äitienpäivänä julkaisemansa videon yhteydessä.

YouTubessa julkaisemallaan videolla Alexa paljasti vauvan olevan hänelle ja hänen miehelleen yllätys, mutta ihana sellainen. Hän kertoi saaneensa tietää raskaudesta maaliskuussa.

Alexa muisteli videollaan, ettei osannut arvata olevansa raskaana, vaikka hänen kuukautisensa olivat myöhässä. Kun hän sitten teki raskaustestin, oli yllätys valtava.

– Apua, en tiedä, mitä sanoa, koska en ole ikinä aikaisemmin tehnyt positiivista raskaustestiä, jos tämä nyt on positiivinen. Tässä on ainakin plussa. Apua, vau, hän ihmetteli maaliskuussa kuvaamilla videopätkillään.