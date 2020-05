Huippumalli Chrissy Teigen läväytti Instagramiin yläosattoman kuvan ja yllätysilmoituksen – poistattaa rintaimplanttinsa

Chrissy Teigen kokee, että rinnat ovat tiellä ja hän haluaa tuntea olonsa jälleen vapautuneeksi.

Huippumalli Chrissy Teigen, 34, julkaisi tiistaina Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa vedessä yläosattomissa. Kuvan yhteydessä Teigen paljastaa, että hän on päättänyt luopua rintaimplanteistaan.

Teigenin mukaan hän ilmoitti hiljattain Twitterissä hakeutuvansa koronatestiin hänelle pian suoritettavan leikkauksen vuoksi. Tieto herätti oitis mallin fanien huomion ja hän päätti siksi paljastaa, millaisesta leikkauksesta on kyse.

– Monet ihmiset ovat ymmärrettävästi uteliaita (ja tunkeilevia), joten minä sanon sen täällä: poistatan rintani! Ne ovat olleet minulle mahtavat useiden vuosien ajan, mutta nyt olen kypsä siihen, Teigen kertoo Instagramissa.

– Haluan pystyä sulkemaan kokoiseni mekon vetoketjun ja maata vatsallani mukavasti. Ei ole iso juttu! Älkää huolehtiko minusta! Kaikki on hyvin. Minulla tulee silti olemaan rinnat, ne tulevat vain olemaan pelkkää rasvaa. Joka on sitä, mitä tissit ovat. Turta, ihmeellinen pussukka rasvaa, hän jatkaa.

Teigen paljasti maaliskuussa Glamour-lehden haastattelussa hankkineensa silikoni-implantit nuorempana. Hän kertoi tuolloin turvautuneensa rintaleikkaukseen uransa alussa näyttääkseen paremmalta kuvissa.

Teigen tunnetaan uimapukumallina ja mediapersoonana. Hän teki läpimurtonsa mallina legendaarisessa Sports Illustrated -lehden uimapukunumerossa vuonna 2010.

– Kyllä, laitatin rintani, kun olin noin 20-vuotias. Se oli enemmänkin uimapukujuttu. Ajattelin, että jos poseeraan ja makaan selälläni, haluan niiden olevan terhakat” Mutta kun hankit lapsia, ne täyttyvät maidolla ja turpoavat, olen nyt pulassa, Teigen sanoi Glamourin haastattelussa Page Sixin mukaan.

Teigenilla on nykyään kaksi lasta muusikko John Legendin kanssa: 3-vuotias Luna-tytär ja 2-vuotias Miles-poika.

Teigenin mukaan hän säilytti hänelle nuorena tehdyssä rintaleikkauksessa alkuperäisen kuppikokonsa, ja hänen rintojaan vain muotoiltiin implanttien avulla.

– Minä vain täytin niitä, jotta ne ovat pyöreämmät ja napakammat.

Teigen kertoi Glamour-lehdelle, että hän on jo pitkään halunnut luopua implanteistaan, mutta on pelännyt leikkausta ja sen mukanaan tuomia riskejä. Nyt tähti on kuitenkin päättänyt edetä suunnitelmissaan.

Instagramissa Teigen ilmoitus rintaimplanteista luopumisesta on otettu vastaan innokkaasti. Lukuisat mallikaunottaren fanit ovat ylistäneet Teigeniä siitä, että hän jakaa asian niin avoimesti sosiaalisessa mediassa.

Moni kommentoija kertoo harkinneensa omien implanttiensa poistattamista tai vaihtoehtoisesti sellaisten hankkimista. Moni myös toivottaa Teigenille onnea tulevaan leikkaukseen.

– Olen varma, että ne (rintasi) tulevat olemaan mahtavat! eräs nainen toteaa.

– Se on elämän mullistavaa. Tulet rakastamaan lopputulosta. Minä luovuin omistani viime vuonna. Ne tekivät minut niin sairaaksi, toinen jatkaa.

– Kaikki menee hyvin. Minä poistatin omani puoli vuotta sitten ja se on paras päätös, jonka olen tehnyt, kolmas kertoo.